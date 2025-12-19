Espanyol - Real Madrid y Alavés - Barcelona, duelos destacados de octavos de Copa de la Reina

La Copa de la Reina de fútbol disputa este fin de semana su última ronda del año natural, los octavos de final. Ocho eliminatorias a partido único, con el objetivo para los equipos participantes de seguir en liza en 2026. Teledeporte y RTVE Play ofrecen sendos encuentros el sábado y domingo de los cruces más destacados: Espanyol - Real Madrid y Alavés - Barcelona.

Espanyol - Madrid, duelo estelar del sábado La atención del sábado se centra en el partido entre el Espanyol femenino y el Real Madrid, que será el que ofrezcan en directo, en abierto y gratis Teledeporte y RTVE Play a partir de las 19:00 horas. Las blancas llegan a priori como favoritas con 32 puntos por 16 de las 'pericas', el doble, y un plantel plagado de estrellas. Antes, Sevilla y Tenerife se medirán a mediodía con el objetivo común de quitarse la espina de la edición anterior, en la que ambos cayeron en octavos de final. La igualdad es máxima con las canarias quintas en la clasificación de la Liga F con tan sólo un punto de ventaja sobre las hispalenses. El otro partido de las 19:00 horas en la jornada sabatina será un Levante Badalona - Granada que se presenta igual de equilibrado que el anterior, pero en este caso en la zona media de la tabla. Las catalanas están tres puntos por encima de las nazaríes, siendo décimas y duodécimas respectivamente.

Alavés - Barcelona, plato fuerte del domingo El domingo se disputarán cuatro partidos, siendo el Alavés - Barcelona el destacado y que se verá en directo por Teledeporte y RTVE Play. Hablar del Barça femenino es siempre hablar del máximo favorito al triunfo final desde que las Putellas, Bonmatí y compañía iniciaran el ciclo triunfal de los últimos años. Además, el Alavés femenino es el único de los que siguen en liza que compite en Primera RFEF, por lo que tendrá que poner un extra de motivación y el apoyo del público local para superar al 'coloso' azulgrana. Deportivo Alavés - FC Barcelona en directo, domingo a las 19:00 horas en Teledeporte y RTVE Play La jornada comenzará a las 12:00 horas con la disputa del Madrid CFF - Eibar, en el que las madrileñas tratarán de hacer valer su racha en la competición después de endosar un 1-7 en la anterior ronda al Sporting Club Huelva, ronda en la que las armeras estuvieron exentas de participar. A la misma hora se disputa el Deportivo de la Coruña - Real Sociedad, con las donostiarras en posición de favoritas por la diferencia en la clasificación: 30 puntos frente a 13. A la misma hora que el partido del Barça se completa la jornada y la ronda con el partido entre el Alhama murciano y el Atlético de Madrid, finalistas de la pasada edición y que tratarán de aprovechar la situación del conjunto local, más preocupado por su racha de seis derrotas consecutivas que le han puesto en una complicada situación en liga, asomándose al descenso.