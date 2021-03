El último round es el Deluxe y también se realiza una división entre la parte a capela y el 4x4. En la primera de ellas, la ronda sin beat, el mejor fue Gazir, con un total de 31.5 puntos, seguido muy de cerca por su rival Tirpa, con una puntuación de 30. El tercero fue Míster Ego con 28.5. Respecto al 4x4, las posiciones coinciden con la ronda del a capela: los mejores valorados fueron Gazir (114.5 puntos), Tirpa (111.5 puntos) y Míster Ego (84.5 puntos).

A tan solo una jornada de celebrarse la final de la Freestyle Master Series España, el evento del pasado 27 de febrero dejó varias conclusiones importantes: en primer lugar, Mnak y Sweet Pain se despidieron de las posibilidades de ganar la liga, dejando tan solo dos nombres posibles: Gazir y Bnet. Respecto al descenso y al play-off, son cuatro los nombres que aún tienen posibilidades de caer en el agujero negro de la tabla: Khan (que ya está descendido matemáticamente), Errecé, Blon, Míster Ego y Tirpa. ¿Qué nos deparará la jornada 9?