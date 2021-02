El próximo sábado 27 de febrero vuelve la Freestyle Master Series España y te traemos un bombazo: Playz estrena un programa de análisis y entrevistas después de la Jornada 8, presentado por el freestyler Kapo 013 y la periodista Miriam Martín, de Playz. El bonus track contará con invitados muy especiales, como Force, freestyler; Bekaesh, host del evento; Piezas, una de las leyendas del free; y Noult, miembro del jurado de FMS, que analizarán todo lo ocurrido en la jornada y comentarán, a modo de previa, cómo se presenta la situación de cara a la Final de la Freestyle Master Series España.

Así que no te vayas después de que finalice la jornada 8 y sigue en el directo de YouTube del evento el nuevo bonus track. También se emitirá a través del Twitch de Playz, la web, el Botón Rojo de RTVE y la app de Playz. Los fanáticos del free ya no pueden esperar más para ver la octava jornada; a partir de las 15:45h comienza La Previa en el canal de YouTube de Playz y en la web, en exclusiva para España, y a las 17:00h dará comienzo la jornada 8. Mira aquí la previa de todo lo que podemos esperar de la jornada 8... are you ready?