España se impone 1-5 a Argentina y gana el bronce en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia

España se impuso por 1-5 a Argentina en la lucha por el bronce del Mundial femenino de fútbol sala de Filipinas, el primero de la historia. Por parte de las españolas anotaron Ale de Paz, Laura Córdoba por partida doble, Antía Pérez e Irene Córdoba, que se coloca como máxima goleadora del torneo con 7 goles a falta de la final entre Portugal y Brasil.

La selección española dominó el balón durante buena parte del partido. Las argentinas apenas pudieron desplegar su juego gracias a la presión de las de Clàudia Pons, que encerraron a la Albiceleste en campo propio. El problema durante la primera parte estuvo en la efectividad de las españolas, que erraron diversas ocasiones.

La única que pudo anotar durante el primer tiempo fue Ale de Paz en un lanzamiento de falta que se coló entre las piernas de la portera Trinidad D' Andrea. Habían transcurrido apenas 5 minutos de partido y parecía que la Roja se impondría con facilidad. Pero el partido se fue al descanso con ese 0-1 gracias a la férrea defensa de las jugadoras argentinas.

Argentina arriesga en la segunda parte La segunda parte comenzó de igual manera. La Albiceleste se aferró a no encajar ningún gol más gracias a la intensidad defensiva de sus jugadoras y al acierto bajo palos de Trinidad D' Andrea, que desbarató dos ocasiones de las gemelas Córdoba. Las argentinas apenas inquietaban la meta de Elena y solo salían de su campo con timidez en alguna internada de la talentosa zurda Silvina Nava. Mediada la segunda parte, el seleccionador argentino decidió poner toda la carne en el asador. Empezó a atacar con portera-jugadora y obtuvo su premio a 6 minutos del final cuando un disparo de Mailén Romero golpeó en Ale de Paz, despistó a Elena y se coló ajustada al palo.