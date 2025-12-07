España se impone 1-5 a Argentina y gana el bronce en el primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia
- La Roja se impone en un partido más disputado de lo que indica la goleada final
- Sigue en directo la final entre Portugal y Brasil del mundial femenino de fútbol sala en Teledeporte y RTVE Play
España se impuso por 1-5 a Argentina en la lucha por el bronce del Mundial femenino de fútbol sala de Filipinas, el primero de la historia. Por parte de las españolas anotaron Ale de Paz, Laura Córdoba por partida doble, Antía Pérez e Irene Córdoba, que se coloca como máxima goleadora del torneo con 7 goles a falta de la final entre Portugal y Brasil.
La selección española dominó el balón durante buena parte del partido. Las argentinas apenas pudieron desplegar su juego gracias a la presión de las de Clàudia Pons, que encerraron a la Albiceleste en campo propio. El problema durante la primera parte estuvo en la efectividad de las españolas, que erraron diversas ocasiones.
La única que pudo anotar durante el primer tiempo fue Ale de Paz en un lanzamiento de falta que se coló entre las piernas de la portera Trinidad D' Andrea. Habían transcurrido apenas 5 minutos de partido y parecía que la Roja se impondría con facilidad. Pero el partido se fue al descanso con ese 0-1 gracias a la férrea defensa de las jugadoras argentinas.
Argentina arriesga en la segunda parte
La segunda parte comenzó de igual manera. La Albiceleste se aferró a no encajar ningún gol más gracias a la intensidad defensiva de sus jugadoras y al acierto bajo palos de Trinidad D' Andrea, que desbarató dos ocasiones de las gemelas Córdoba. Las argentinas apenas inquietaban la meta de Elena y solo salían de su campo con timidez en alguna internada de la talentosa zurda Silvina Nava.
Mediada la segunda parte, el seleccionador argentino decidió poner toda la carne en el asador. Empezó a atacar con portera-jugadora y obtuvo su premio a 6 minutos del final cuando un disparo de Mailén Romero golpeó en Ale de Paz, despistó a Elena y se coló ajustada al palo.
Y España lo aprovecha
Con tablas en el marcador, Argentina sorprendió al insistir en sus ataques con portera-jugadora. Un minuto después del empate, un error al jugar el balón por la Albiceleste fue aprovechado por Laura Córdoba para anotar desde su propio campo.
Una nueva pifia en la salida del balón de Argentina propició que Antía Pérez anotara a puerta vacía el 1-3 a falta de 3 minutos para el final del partido. Todavía habría tiempo para que España anotara dos goles más, uno de Irene Córdoba y otro de Laura Córdoba, para sentenciar el bronce.
Ahora toca esperar 4 años para volver a ver a esta selección en acción en un Mundial de fútbol sala femenino después de esta primera edición. 4 años que incrementarán la experiencia de las gemelas Córdoba. Irene y Laura, las más jóvenes de la expedición española con 22 años, están llamadas a ser las líderes de la selección durante la próxima década.