España no puede con la intensidad de Brasil y se queda sin final mundialista

Y hasta aquí llegó España. Las futbolistas de Clàudia Pons han dado la cara, pero no han podido con Brasil, la mejor selección del mundo (1-4). A pesar de esta dura derrota, aún podrán resarcirse en el partido por el tercer puesto del próximo domingo ante Argentina.

Llegaban las españolas con la moral por las nubes después de su gran actuación hasta la fecha, con el plácido partido de cuartos ante Marruecos, a las que golearon por 6-1.

Lo que pasó en favor de España el otro día, este viernes lo han sufrido en contra. Las futbolistas de Pons se han visto con dos goles en contra, cuando apenas habían transcurrido dos minutos de partido.

Dos errores no forzados a la hora de sacar el balón desde la meta propia que lastraron muchísimo al equipo, que fue a remolque los 40 minutos y con una Elena González monumental que evitó el desastre total con sus paradas.

Las brasileñas ha despertado a España del sueño de disputar la primera final oficial de un Mundial de fútbol sala organizado por la FIFA en lo que podría haber sido un duelo ibérico con Portugal, que también goleó en la otra semifinal a Argentina (1-7).

Un mal inicio condena a España El choque comenzó como en la peor pesadilla de Clàudia Pons, con dos goles en contra en dos minutos. Los nervios de enfrentarse a Brasil por un billete en la final pasaron factura a la concentración del equipo español. El primer tanto llegó tras un despeje de la portera española que cazó una muy atenta Ana Luiza para hacer el 0-1, aún no había acabado el primer minuto de inicio. Apenas 60 segundos después, un error de Laura Córdoba en la salida de balón sirvió para que Amandinha anotase el 0-2 y pusiese el panorama muy cuesta arriba para España. Las 'cariocas' pusieron mucha intensidad en cada acción que, sumada a su calidad, fueron los dos factores que desequilibraron una semifinal en la que España no tuvo su día. Menos acertada de cara al gol, dispuso de buenas oportunidades para haber recortado distancias justo antes del descanso, palo incluido desde su propia portería de Antía Pérez, pero ni la suerte ni la puntería estuvieron en Manila de cara para las españolas. España salió menos agarrotada en la segunda parte, aunque es cierto que la mejor del equipo seguía siendo Elena González con sus paradas, síntoma de que remontar iba a estar muy, pero que muy difícil.