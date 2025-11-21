España, entre las grandes favoritas del primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia
- La selección española es segunda del ranking FIFA por detrás de Brasil, su gran rival por el título
- Sigue el España - Tailandia, este sábado a las 12:30 horas en Teledeporte y RTVE Play
Este viernes ha dado comienzo en Filipinas el Mundial de fútbol sala femenino, el primero de la historia y en el que participa la selección española. La Roja femenina está encuadrada en el Grupo B y debuta este sábado contra Tailandia; Colombia y Canadá completan el cuarteto de rivales de esta primera fase.
Participan 16 selecciones divididas en cuatro grupos con la gran final del 7 de diciembre como objetivo. Hay que remontarse a 2021 cuando con la disputa del Mundial masculino de Lituania la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino reclamó un torneo propio bajo el auspicio de la FIFA.
Anteriormente, dicha asociación había organizado seis mundiales entre 2010 y 2015, anuales, con Brasil siempre como ganador. La 'canarinha' es una de las grandes favoritas, pero por ranking entran en dicho ramillete otras como Portugal... y España, la segunda.
Justo por debajo de la selección portuguesa está Tailandia, primer rival de la Roja en esta fase de grupos y, sin lugar a dudas, la más complicada del cuadro. Tampoco se debe desdeñar el octavo puesto de Colombia, siguiente rival.
La selección española deberá doblegar a ambas si quiere ser una de las dos primeras del grupo para clasificarse a los cuartos de final. En función de si es primera o segunda de grupo, le tocará en orden inverso una de las dos primeras clasificadas del Grupo A, que es el que ha iniciado el torneo este viernes.
En el mismo han quedado encuadradas la anfitriona Filipinas, junto a Marruecos, Polonia y Argentina, esta última sexta del ranking Mundial. El combinado dirigido por Claudia Pons ya se ha enfrentado a dos de ellas, Filipinas y Marruecos, goleando en sus partidos de preparación.
España defiende su hegemonía europea
Y es que el respeto debido a las rivales es necesariamente recíproco en el caso de la Roja, que firmó su clasificatorio de manera brillante con pleno de victorias. No en vano, España es dos veces subcampeona y cuatro medalla de bronce en aquellos seis mundiales oficiosos disputados, dos de ellos (2010 y 2013) como anfitriona.
Además, la selección española es triple campeona de Europa en otros tantos torneos disputados desde 2019 y estos sí tienen carácter oficial al ser organizados por la UEFA. Un enfrentamiento contra Brasil, número uno del ranking, sería la final deseada, pero el sorteo ha deparado que el mismo se dé en semifinales si ambas terminan primeras de su grupo en Filipinas, el D en el caso de la brasileña.
"Evidentemente, me encantaría enfrentarme a Brasil. Es una selección que juega un fútbol sala muy bonito y siempre es un placer compartir pista con gente que es tan buena. Las sufrimos aquí en España casi todas las semanas. Me gustaría porque ya hay como ese pique de aquí de la liga y llevarlo a un nivel de selección sería algo muy bonito", dice Antía Pérez, uno de los referentes de la selección española en una entrevista a los medios de la FIFA.
Claudia Pons ha convocado a 16 futbolistas, que antes incluso de echar a rodar el balón han entrado en la historia por derecho propio como integrantes de una selección favorita al primer Mundial femenino FIFA de la historia.