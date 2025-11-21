España, entre las grandes favoritas del primer Mundial femenino de fútbol sala de la historia

Este viernes ha dado comienzo en Filipinas el Mundial de fútbol sala femenino, el primero de la historia y en el que participa la selección española. La Roja femenina está encuadrada en el Grupo B y debuta este sábado contra Tailandia; Colombia y Canadá completan el cuarteto de rivales de esta primera fase.

Participan 16 selecciones divididas en cuatro grupos con la gran final del 7 de diciembre como objetivo. Hay que remontarse a 2021 cuando con la disputa del Mundial masculino de Lituania la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino reclamó un torneo propio bajo el auspicio de la FIFA.

Anteriormente, dicha asociación había organizado seis mundiales entre 2010 y 2015, anuales, con Brasil siempre como ganador. La 'canarinha' es una de las grandes favoritas, pero por ranking entran en dicho ramillete otras como Portugal... y España, la segunda.

Justo por debajo de la selección portuguesa está Tailandia, primer rival de la Roja en esta fase de grupos y, sin lugar a dudas, la más complicada del cuadro. Tampoco se debe desdeñar el octavo puesto de Colombia, siguiente rival.

La selección española deberá doblegar a ambas si quiere ser una de las dos primeras del grupo para clasificarse a los cuartos de final. En función de si es primera o segunda de grupo, le tocará en orden inverso una de las dos primeras clasificadas del Grupo A, que es el que ha iniciado el torneo este viernes.

En el mismo han quedado encuadradas la anfitriona Filipinas, junto a Marruecos, Polonia y Argentina, esta última sexta del ranking Mundial. El combinado dirigido por Claudia Pons ya se ha enfrentado a dos de ellas, Filipinas y Marruecos, goleando en sus partidos de preparación.