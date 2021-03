El hype ya está por la nubes al acercarse la gran Final de la FMS España y en Playz te traemos un bombazo que lo alimentará aún más. A nuestros casters BTA y Piezas, que comentarán la Final desde las 15:45h en el Twitch de Playz, se une otro caster muy especial... ¡Ibai Llanos! El streamer se sumará a la retransmisión de Playz para comentar el momento decisivo de la jornada: la batalla de Bnet vs Gazir. ¡Pincha aquí para ir al Twitch de Playz y no te lo pierdas!

Y no solo eso, sino que en esta jornada se decidirán también los puestos de los descendidos y el gallo que se jugará el play-off . La tabla está más reñida que nunca , pues aparte del ya descendido Khan , son 4 los nombres que tienen que pelear por su permanencia en la liga: Errecé , Míster Ego , Blon y Tirpa . ¿Qué nos deparará la jornada 9 de la Freestyle Master Series España?

El próximo 27 de marzo se vivirá en la Final de la Freestyle Master Series España la batalla que los fanáticos llevan esperando todo el año : el Bnet vs Gazir . "Ice Man" se juega el campeonato contra "el niño diabólico", por lo que deberá explotar al máximo sus virtudes, pues Gazir ya suma seis MVP este año y demuestra que tiene el formato más que dominado. Además, Bnet deberá ganar de forma directa para poder conseguir el anillo. ¿Quién será el campeón este año?

Sigue en directo la Final de la FMS España, en Playz

A partir de las 15:45h comienza La Previa en el canal de YouTube de Playz y en la web, en exclusiva para España, y a las 17:00h dará comienzo la jornada 9. Pero eso no es todo, pues en Playz estaremos allí presencialmente para contarte todo lo que pase a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Playz ofrecerá toda la información en directo a través del minuto a minuto de la web, las reacciones de los protagonistas y todo lo que dé de sí la jornada, pues en Twitter tendremos un análisis de todo lo que esté pasando, además de entrevistas exclusivas en el backstage con los freestylers a través de Instagram Stories. Are you ready?