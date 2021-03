La previa del Bnet vs Gazir: ¿Quién será el campeón?

El próximo 27 de marzo se celebra la jornada 9 de la FMS España y la liga más importante de freestyle de habla hispana pone fin a su año más atípico de la historia, pero uno de los más emocionantes. Llega la fecha más importante de toda la temporada, la jornada en la que se decidirá el nombre de los gallos descendidos y del campeón de la FMS España 2020/21. ¿Quién ganará la batalla entre Gazir y Bnet? Analizamos todo lo que podemos esperar de ella, en Playztrends.

En cuanto a los posibles resultados de la batalla, y atendiendo a los puntos de clasificación de cada uno, Bnet deberá ganar de forma directa para poder proclamarse campeón, pues a Gazir le vale cualquier resultado que no sea perder directo para ganar la liga. Un enfrentamiento en el que dos estilos completamente diferentes de entender el free se verán las caras: el freestyle artístico de Bnet y el freestyle deportivo de Gazir . Y es que esta batalla supone un choque de cualidades en toda regla; Gazir es ya el rookie del año y la máxima revelación del freestyle español este 2021. El asturiano es fiel a una manera de improvisar totalmente deportiva, una vertiente que supone ser la antítesis total de Bnet .

El próximo sábado 27 de marzo llega la batalla que los fanáticos llevan esperando todo el año : el Bnet vs Gazir . Los dos titanes del freestyle español pelean el anillo en un batallón que ya se consagra como el duelo más esperado de este 2021 . Bnet se juega el campeonato contra "el niño diabólico", por lo que deberá explotar al máximo sus virtudes, pues Gazir ya suma seis MVP esta temporada y demuestra que tiene el formato más que dominado.

Para Bekaesh, el factor que decidió su victoria o derrota en esa batalla contra Blon de la pasada jornada 8, fue "su actitud". "Creo que a Gazir, al nivel que está y con todos los recursos que tiene, como el ingenio y los dobles y triples sentidos, no le puede ganar yendo solo a rapear . Todo va a depender de si Bnet entra al juego o no ", concluye el host.

"Yo veo un factor claro, y es la actitud de Bnet. Hemos visto dos Bnet muy distintos entre la batalla con Sweet Pain y la batalla con Blon", decía Bekaesh. "En la primera, vimos a un Bnet más pasota que iba más a lo suyo , y en una liga tan potente llega un momento que eso ya no vale. Contra Gazir solo le va a valer si va incisivo , si encontramos a ese Bnet que pudimos ver en la Final Internacional de Red Bull o en la réplica contra Blon, cuando sacó una personalidad más agresiva", explicaba.

Freestyle artístico vs freestyle deportivo

Y es que, a pesar de que el estilo de Bnet se base en una corriente más artística, el madrileño ha demostrado en los últimos años que puede ganar competiciones del nivel de Red Bull Internacional si se lo propone. La técnica infranqueable de Bnet y su capacidad demoledora de construir métricas y estructuras y basarse en la musicalidad, han hecho del madrileño la vuelta a la escena de las características más puras de ese free cercano al rap y le han convertido en todo un referente internacional. Esta vez, se tendrá que enfrentar al freestyle deportivo de Gazir, que domina el formato a la perfección y que demuestra ser invencible en la liga. ¿Quién se llevará el anillo a casa?

