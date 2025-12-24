El tiempo hoy 24 de diciembre: Nochebuena fría aunque con temperaturas ligeramente más altas
- Habrá heladas, menos intensas, en zonas altas de meseta y zonas de montaña de la mitad norte
- Consulta el tiempo y toda la información meteorológica en RTVE.es
Nochebuena y Navidad con frío. Las temperaturas subirán ligeramente este miércoles 24 de diciembre, pero se producirá un nuevo descenso térmico en el día de Navidad. Los termómetros, por lo general, marcarán temperaturas más bajas de lo habitual en los próximos días navideños con un ambiente frío, que no gélido.
Ese descenso térmico será más acusado en la zona norte y se irá desplazando hacia el oeste, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
El día de Nochebuena se prevén precipitaciones localmente fuertes y ocasionalmente con tormenta en litorales de Alborán y del mar Balear, y probables rachas localmente muy fuertes en zonas de montaña del tercio norte.
Además, continuarán las heladas, pero serán menos intensas y estarán circunscritas a zonas altas de meseta y zonas de montaña de la mitad norte. Puede haber nieblas persistentes en zonas altas de montaña del norte peninsular.
Nevará de forma débil en zonas de montaña por encima de 1.000-1.200 metros.
Habrá un descenso ligero de las temperaturas mínimas en la mitad sur, noreste peninsular y Baleares y en ligero ascenso en el resto, más acusado en el alto Ebro, Cantábrico central y zonas de la meseta norte.
Máximas en ascenso general excepto en los litorales suroeste, fachada sureste y este y zonas del alto Ebro y del Cantábrico oriental. Pocos cambios en las temperaturas de Canarias.
Masa de aire frío para los próximos días
Pasada esta Nochebuena, se intensificará el frío. Desde el jueves 25 de diciembre y hasta el sábado 27 de diciembre una masa de aire frío y una baja al oeste de la Península producirán un nuevo descenso de temperaturas, que será más acusado en el norte peninsular y que se irá desplazando hacia el oeste.
Además, se esperan precipitaciones en el nordeste de la Península y Baleares que podrían ser persistentes y extenderse a otras zonas del este y norte durante el jueves y al cuadrante suroeste durante el viernes y el sábado.
Se prevé un descenso de la cota de nieve hasta los 400-600 metros en puntos de la mitad norte, con los mayores espesores previstos en el Pirineo oriental y, en menor medida, en las cordilleras del este peninsular, cordillera Cantábrica y zonas altas aledañas.
Ya el sábado 27 de diciembre se prevé un nuevo ascenso progresivo de temperaturas y de la cota de nieve y un aumento de las precipitaciones en el cuadrante suroeste peninsular.
