El tiempo hoy 23 de diciembre: continúa el frío y la nieve en buena parte del país, aunque subirán las temperaturas
- La cota de nieve se situará en el nordeste por encima de los 900 o 1.100 metros
Una masa de aire frío sigue influyendo en el tiempo en España. Este martes continúa el frío, más del habitual para esta época del año, y la nieve, aunque las temperaturas comenzarán a subir. La cota de nieve se situará en el nordeste por encima de los 900 o 1.100 metros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Habrá cielos nubosos o muy nubosos en gran parte de la Península, con precipitaciones y chubascos en buena parte de ella, si bien en general no se espera que sean fuertes y solo serán persistentes en la vertiente cantábrica. También se esperan precipitaciones en el suroeste, que se extenderán hacia el sur de Andalucía, Estrecho, Ceuta y Melilla.
En el tercio este de la Península se esperan cielos menos nubosos y precipitaciones únicamente en los sistemas montañosos. Con incertidumbre, cabe esperar en Baleares intervalos nubosos con algunas precipitaciones aisladas, más probables al sur de las islas. En los litorales de Alborán y el Estrecho se esperan precipitaciones que pueden ser intensas, persistentes y, puntualmente, acompañadas de tormenta en Ceuta y Melilla.
Se espera que las precipitaciones sean en forma de nieve en los sistemas montañosos, con cotas más bajas en la mitad nordeste, ascendiendo a lo largo del día. En Canarias intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve.
Suben las mínimas y las máximas, sobre todo en el sur
Se esperan aumentos de temperaturas mínimas, sobre todo en el cuadrante suroeste peninsular, excepto algunos descensos débiles en valles de Castilla y León, Bajo Ebro, litoral catalán y Baleares. Aumentos también de las máximas excepto en el nordeste. Pocos cambios, sin embargo, en Canarias.
Predominarán los vientos moderados del oeste y noroeste en la Península y Baleares, rolando a partir del mediodía a norte y noroeste, pudiendo ser del oeste fuertes con rachas muy fuertes en litorales del sur y sureste peninsular y a última hora en el Ampurdán.
En general se prevén flojos en interiores del oeste y al sur de los Pirineos excepto en el valle del Ebro. Alisio moderado en Canarias.