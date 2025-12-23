El tiempo hoy 23 de diciembre: continúa el frío y la nieve en buena parte del país, aunque subirán las temperaturas

Una masa de aire frío sigue influyendo en el tiempo en España. Este martes continúa el frío, más del habitual para esta época del año, y la nieve, aunque las temperaturas comenzarán a subir. La cota de nieve se situará en el nordeste por encima de los 900 o 1.100 metros, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Habrá cielos nubosos o muy nubosos en gran parte de la Península, con precipitaciones y chubascos en buena parte de ella, si bien en general no se espera que sean fuertes y solo serán persistentes en la vertiente cantábrica. También se esperan precipitaciones en el suroeste, que se extenderán hacia el sur de Andalucía, Estrecho, Ceuta y Melilla.

En el tercio este de la Península se esperan cielos menos nubosos y precipitaciones únicamente en los sistemas montañosos. Con incertidumbre, cabe esperar en Baleares intervalos nubosos con algunas precipitaciones aisladas, más probables al sur de las islas. En los litorales de Alborán y el Estrecho se esperan precipitaciones que pueden ser intensas, persistentes y, puntualmente, acompañadas de tormenta en Ceuta y Melilla.

Se espera que las precipitaciones sean en forma de nieve en los sistemas montañosos, con cotas más bajas en la mitad nordeste, ascendiendo a lo largo del día. En Canarias intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve.

Temperaturas en España este martes EL TIEMPO TVE