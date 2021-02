El próximo 27 de febrero vuelve la Freestyle Master Series España en su octava jornada y la clasificación está más reñida que nunca, pues tan solo quedan dos fechas para conocer el nombre del campeón de esta temporada 2020/2021. ¿Quién se llevará el anillo? De momento, a los fanáticos del freestyle nos queda disfrutar de auténticos batallones en la penúltima jornada de la temporada: Mnak vs Sweet Pain, Mr Ego vs Errecé, Gazir vs Tirpa, Bnet vs Blon y Khan vs Zasko son los enfrentamientos confirmados por Urban Roosters y el hype ya está por los aires.

Y más después del nivel que están mostrando los gallos en la recta final de la liga, pues en la pasada jornada 7, Gazir se volvió a proclamar MVP por quinta vez en un batallón contra Mister Ego. Mira aquí el análisis de la séptima jornada, una fecha que dejó momentos para la historia, como la participación de Sara Socas o algunos de los punchlines más demoledores hasta ahora. De cara a la jornada 8 del próximo sábado 27 de febrero, analizamos en Playztrends uno de los enfrentamientos más esperados: Errecé vs Mister Ego.

Mister Ego: "Para esta batalla es para la única que estoy entrenando" Los puntos de la próxima jornada 8 son más decisivos que nunca para algunos de sus participantes. Y es que, tal y como está la tabla, muchos de ellos se juegan, o bien el pase directo para luchar por el título de campeón, o bien la permanencia en la liga. El caso más claro es el de Mister Ego y Errecé, ya que ambos se encuentran en los puestos más bajos de la tabla (antepenúltimo y penúltimo) y conseguir 3 puntos puede ser crucial para asegurarse un lugar el año que viene. Por un lado, Mister Ego se encuentra en el octavo puesto con siete puntos en total. El madrileño tuvo un inicio de temporada prometedor donde consiguió hacerse con varias victorias, pero desde hace unas cuantas jornadas atrás, Mister Ego no ha conseguido sumar ningún punto ni en la jornada 5 ni en la 6. A pesar de que Mister Ego declarase en una entrevista con Playz que el año que viene será juez en la FMS España, en una entrevista con Quesadacid, el madrileño ha confesado lo siguiente: "para esta batalla es para la única que estoy entrenando, a lo mejor -Errecé- se encuentra una sorpresa, porque le quiero ganar". Los puntos fuertes con los que cuenta el Mister son: primero, la capacidad para mantener su mente fuerte contra un rival como Errecé, que es experto en sacar al oponente de la batalla; segundo, el enfrentamiento dialéctico que según Urban Roosters "ha calentado la batalla"; y, tercero, sus cualidades en el escenario, como su enorme capacidad de contestación y su punchline demoledor.