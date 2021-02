(Música)

No imaginé que habría gente dispuesta a tatuarse en su piel

una frase que yo hubiera improvisado.

Jamás que lo que hacía llegaría a significar tanto

para gente que poco o nada tiene que ver conmigo

y que, muchas veces, encuentra más sentido en lo que hago

que yo mismo.

"Turno para Pérez, el hombre de hielo..."

Hay un poco una dualidad dentro de mí

o dos facetas que se contraponen.

Soy, en muchos aspectos, muy introvertido.

El Javier que se ve en las batallas

es el que yo conozco en las batallas,

pero el que conozco en casa es otro.

Él tiene una esencia que es, por así decirlo,

el pasotismo, que le da igual lo que esté haciendo,

está siempre superrelajado.

Pero creo que, a la vez que le va bien,

también hay veces que le puede jugar malas pasadas.

Creo que en el circuito competitivo,

hay muy poca gente que hace lo mismo que yo hoy.

Hay mucha gente que hace lo que hago,

yo no he inventado nada, al revés,

yo me apoyo en la base de esto.

Y considero que hay gente que son auténticos monstruos del freestyle,

que hacen freestyle increíblemente,

que siguen la misma filosofía que yo,

pero me cuesta mucho encontrarlos dentro del circuito.

# Freestyle del bueno, # del que no te queda.

# Vete pensando patrones, # pa' tirarlos, fiera.

# Separa tu minuto # en seis patrones de cualquiera.

# Yo tiro un minuto entero # y de esos minutos no quedan. #

Bnet, como freestyler, creo que es revolución

y tradición.

Tradición por lo que ha traído del rap,

que ya se estaba perdiendo un poco en las batallas.

Y revolución porque lo ha aplicado a un panorama

en el que se estaba perdiendo,

no estábamos con ese flow que traía Bnet,

esas métricas, esas estructuras.

Y ha demostrado que también se puede ganar con eso.

No solo vale para el underground,

sino que se puede llegar a los grandes campeonatos

con ese estilo.

La gente que cree que revolucioné el mundo de las batallas,

a veces, es un poco una contradicción.

Yo no he innovado porque no he inventado nada;

no he creado una corriente distinta de freestyle.

Simplemente estoy siendo fiel a los inicios del freestyle

y al freestyle tal y como lo he conocido yo

y como lo he mamado yo.

(RAPEA)

# Le he ganado a tu rescate.

# Nadie paga tu rescate.

# Es el cate, # mejor que te cates.

# O vivirás en bucle, # como rufles.

# Tate, # puede que yo no tenga un yate.

# Un Yatekomo, pero te tomo # y sin el látex.

# mejor estate.

# Más latente y atente # a que pueda haber gente

# escribiéndose esos tomos # y no lo tomo.

# Tampoco te lo dejo, # no tengo complejo como un gnomo.

# Luego lo dejo, eh, perplejo, # el logo.

# En el espejo, con un catalejo # pa' ver a esos bobos

# Y yo no estoy metido # dentro de tu juego,

# yo estoy con los míos # prendido fuego.

# Luego lo doy, # por eso son...

# Y yo tengo el convoy # con el que cojo el relevo. #

Bnet no sé si ha comprendido del todo su freestyle

o no sé si él mismo sabe cómo funciona.

Tu cerebro funciona pensando en tu remate,

en tu "punchline".

# No te abandona, # aquí no hay escapatoria.

# Así que cállate, hijo de puta, # y maldita escoria.

# Sabes que son...

# Tú eres un momento de moda, # yo, diez años haciendo historia. #

Y Bnet es al contrario,

quita eso de en medio, lo destroza y empieza por el principio.

Si él tiene la barra más potente, te la va a tirar la primera.

Y luego, ya va con la siguiente.

# Se lo damos en tres, dos, uno... #

# Me quieren ver par, # tira, Tirpa.

# O partir el pan # pa' "repartirpa".

# Cuatro o cinco # para los que sirva,

# la mesa está lista. # En la empresa, que no insista.

# Tú sigue el camino recto, # yo te encuentro con el zigzag. #

# Lo primero, # déjame que me presente

# como el hijoputa # que a todos les gana siempre.

# Rapeando, # yo sí que soy el más fuerte,

# no me follo al mejor de tu liga # porque no está enfrente. #

# Entro yo y te vas tú

# Actitud de gigoló, # ligo lo que tú por dos.

# Con Ice Cube, # en un "beattle" 2002.

# Los invictos por aquí, # por ahí, el perdedor.

# El que "pierdedor". # ¿Lo entiendes?

# Cuando rapeo yo, # se enciende el sol.

# Enciéndelo, # todo trasciende, bro.

# Luego no atiendes, # por eso sientes

# que te parto # hasta el vientre, ¿no? #

Algo muy difícil, es algo muy complicado,

porque no sabes cómo vas a terminar.

Has tirado tu primera barra al principio muy bien

y la última va a ir cuesta abajo,

pero con Bnet es diferente

y le va saliendo apoyado en la musicalidad,

apoyado en las métricas,

apoyado en esas sílabas que le suenen a lo que tiró antes.

# Consecuencia de lo íntimo.

# Son secuencias # donde siempre estás lírico.

# Cómo te vas a creer # de los rapers, el mítico,

# si para ti el "ísimo" # es dificilísimo.

# Que ya me has tocado la polla.

# Y vengo con la fiebre, # encima veo paranoias.

# Tiras el penalti, # pero te lo "paranoia".

# Los golpes son mañana # porque no "paranoia". #

# Rimas que son dinamita, # a ti te la aplicaré.

# La vida que tú necesitas # te la quitaré.

# Y luego me hago un "simpa", # para ver al chimpancé.

# Eres un cristiano sin la fe

# Eres alguien que madruga # sin café.

# Puta, quítate.

# Si me ves por la calle, pítame,

# que te enseño mi carita # con sonrisa Vitaldent. #

Estoy más cómodo en el formato FMS que en el de Red Bull.

Básicamente por el tiempo.

Es decir, en Red Bull, muchas veces,

estás muy limitado a que son batallas a un patrón,

son batallas de cuatro minutos, donde vas a estar todo el rato

contestándote a un patrón y creo que eso favorece mucho

el tipo de freestyle de concepto contra concepto

y se pierde un poco la musicalidad y ese es otro factor del rap.

Sí que supone cierta innovación

ver a alguien que hace ese tipo de freestyle

porque en el circuito hay muy poca gente que lo hiciera.

Porque la gente que sigue esa corriente de freestyle que sigo

se estaba alejando de allí porque no lo sentía como su sitio.

Y cada vez estaba ganando más protagonismo

ese formato más esquemático, más de ingenio,

donde importaba menos el rap.

Lo vimos en su Nacional,

como él, en un buen día, sin que nadie lo esperara,

se puso por encima de todos los demás.

¡Ruido para Bnet!

¡Ruido para Bnet! -¡Fuerte ruido para Bnet!

¡Sí, señor!

Cuando llegué a la final de la Nacional contra Force,

ya en el WiZink se notaba ese ambiente

de que el público estaba conmigo

porque a todo el mundo le gusta

la típica historia de un chaval que no conocía a nadie

que está ganando a los favoritos y que parece que va a ganar.

Nadie creía que ganaría la Nacional.

Nadie tenía las apuestas sobre él.

Y, como todas las competencias que gana Bnet,

como ha sido la Nacional y la Internacional,

va de menos a más.

Tampoco... O sea, no es que no fuera consciente,

pero no le daba importancia.

Cuando pasé a la final, se me acercó Bota,

que vino al escenario y me empezó:

"¡Te has cambiado la puta vida! ¡No eres consciente!

¡Te has cambiado la vida! Pero es que, si le ganas ahora...

¿Le vas a ganar?". Y yo mirándolo, en plan: "No sé, ahora veremos".

Yo estaba como...

¡Madrid, WiZink!

¿Estáis listos!

(GRITA)

Y recuerdo que, durante la batalla, sí que me concentré totalmente.

Y sí que recuerdo que cuando terminamos la batalla

y nos tenían con los brazos preparados.

Yo ahí ya sabía que había ganado.

Para mí, la había ganado y sabía que había ganado la batalla.

¡El vencedor...!

¡De la Red Bull, Batalla de los Gallos 2018 es... !

¡Bnet!

(Gritos y ovaciones)

La Final Internacional tuvo

muchas cosas parecidas a la Nacional y otras que no.

Las que no es que llegaba como gran favorito.

Todo el mundo quitó el foco de Zasko, nuestro representante,

para ponerlo en Bnet.

Cosa que no llevaba en la Nacional.

Era la primera que llevaba el peso a sus espaldas

de tener todo un país, todo un público diciendo:

"Tienes que ganar esta Internacional que se celebra en nuestro país".

# Lo sabes, bro, no te lo digo yo, # te lo dice su ovación.

# Que yo entré como reserva # y me fui como... #

(PÚBLICO) ¡Campeón!

¡Bnet!

(Ovaciones)

No me gusta el papel que di en la final Internacional.

O sea, sí estoy contento con ese día

y, al final, ese día fue como tenía que ser.

(Ovaciones)

Cuando gané la Internacional,

después de terminar todos los trámites

que te exige haberla terminado, entrevistas y demás,

me bajé a la plaza de Cristino

con los chavales que habían venido a verme al hotel

y que, paralelamente, a la que yo me iba a mi casa a dejar las cosas,

ellos se fueron y ahí me estaban esperando.

Y me pasé, la verdad, toda la noche con ellos allí.

De hecho, hay gente que cree que no fui a Barcelona

porque yo ni bebí ese día, tenía el cuerpo de...

Oía por aquí, un pitido...

Estaba mareado, pero yo estaba ahí, en la plaza, con los chavales.

Y me pasé ahí toda la noche sin beber nada de alcohol,

pero más a gusto que nada.

# Y ya no tengo na' que hacer, papá.

# Y ya no tengo na' que hacer, # papá. #

Estas son, la mayoría, de Red Bull.

De casi todas las Red Bull.

De hecho, el rollo este de que en cada competición,

al final, iba tocando de un color, ¿sabes?

Una negra, una azul claro, una azul oscuro, una en dorado.

Y las que tenía repetidas, las he ido regalando,

tanto a chavalillos que eran fans,

que te los encuentras en las puertas del evento.

Pero sí intento guardar una de cada color de recuerdo.

Nunca me ha llamado la atención lo de poner una vitrina

con los trofeos ni nada.

A ver, igual si viviese en un pedazo de chalet

de no sé cuántos metros cuadrados,

dices: "Encima de la chimenea puede quedar bien".

Yo le tengo más cariño a los recuerdos de esos días

y de la experiencia que al trofeo en sí.

Este es de la Nacional de Supremacía,

de aquí en España, pero que me dieron en Perú

y me volví en avión con él.

Que me preguntaba la azafata:

"¿Qué? ¿Eres campeón de algo o qué?".

Y este, que es el de 2018.

Lo mismo, lleva ahí desde que está en casa,

un poquito de polvo tiene, la verdad.

Y el cinturón, pues mira, va rulando.

Normalmente está aquí o aquí encima.

O, en su defecto, ahí, pero...

No lo tengo tampoco especialmente cuidado ni nada.

¿Sabes? A veces, acaba en esta silla,

a veces... Acaba un poco donde pille, pero, bueno...

Cariño le tengo, aunque no esté en vitrina ni nada.

(Música)

# Tráelo aquí... #

El baloncesto, para mí, durante mucho tiempo,

lo ha sido todo.

O sea, al final, antes de hacer freestyle,

mi motivo diario y mi ilusión,

esa ilusión que empecé a encontrar en el freestyle cuando apareció,

la aportaba, antes de eso, el baloncesto.

# Como Ray Liotta # en "Uno de los nuestros".

# Te lo advierto, "negrata".

# ¿Cómo se llama? Ajá.

# "Mucho mu", dice, # juega y gana. #

Allá por tercero, segundo de la ESO o tercero,

empecé a interesarme mucho por el baloncesto

y empecé a jugar con Emilio y con Rodrigo,

porque Rodrigo ya jugaba en un equipo

y Emilio y yo, que no habíamos jugado nunca,

decidimos que nos gustaba y que queríamos empezar.

# Estrellas de primera plana, # que le jodan a la fama.

# "Welcome toTijuana".

# Al mapache, sangrón, # gorilas y bananas. #

Cuando conocí a Javi, era un niño muy mono.

La verdad, era muy mono, todos se lo decían.

Mucha carita de niño.

-Javito, le llamo Javito.

Porque siempre fue muy bajo.

Ahora es un tipo casi tan alto como yo,

pero siempre fue muy bajito.

Ya se me ha quedado el nombre.

Yo empecé a interesarme de verdad por el baloncesto,

después de las olimpiadas del 2012.

Porque las seguí bastante,

también porque estaba la Selección Española,

entonces mi hermano se interesaba por verlo y demás.

Y recuerdo que la final de Estados Unidos contra España

la vi bastante emocionante.

Chris Paul fue el primer jugador que, cuando le vi jugar,

vi cosas que pensaba que, en baloncesto, no se podían hacer.

Esto es el baloncesto, esto sí me mola.

Javi jugando al baloncesto, yo lo llamaría un poco pillo.

Le gusta un poco jugar a lo pillo,

hacer fintitas,

marear un poco al rival y, luego, un poco triplista, tirador...

Yo he pasado horas y horas en las canchas de Pirámide,

de Lavapiés, jugando por pura pasión.

Y yo me levantaba por la mañana

y miraba las estadísticas de la NBA.

Y seguía la liga universitaria y...

Estaba todo el día viendo cosas de baloncesto

y, sabiendo que nunca me dedicaría a ello,

le entregué mi tiempo al completo antes de aparecer el freestyle.

Si te viene Bnet sacando con el balón,

es como el Bnet freestyler, pero un poco más manco.

O sea, el espíritu es el mismo

y siempre me han gustado jugadores creativos,

me han gustado mucho las asistencias,

jugadores como Steve Nash, las filigranas, ¿no?

A lo mejor lo puedes asociar un poco a la métrica, a las...

A mí, cuando me han llamado para eventos con la ACB

o con la Federación Española de Baloncesto,

siempre he ido con mucha ilusión porque disfruto de ello,

porque es parte de mi vida y es algo que he elegido.

La fama para mí, la verdad que no significa

nada más allá de un factor que me condiciona bastante

la forma de vida y que, obviamente, ha afectado a mi vida,

ha cambiado en cierto modo.

Entonces estoy obligado a vivir con ello,

pero lo que intento casi siempre es desinhibirme de todo eso.

Volver al barrio, estar en algún rincón tranquilo

donde me olvide completamente de cualquier factor externo,

a lo que esté ocurriendo, en ese espacio.

Mi círculo de amistades, gracias al freestyle

y a lo que he vivido gracias a él,

se ha ampliado mucho, pero no ha cambiado.

Gracias a lo que hago,

he conocido gente del mundo de la música

a la que admiraba como músicos

y que me parecen personas increíbles.

# De 4 en el Zipi,

# las noches en Pedregas # robando a los guiris.

# Esto es pa' fumar en el carro # y manejar chillin'.

# Si algún cabrón desubicao'... #

A Bnet lo conocí en octubre del 19,

en Madrid Salvaje, en el festival de Madrid.

Yo ya conocía a Raggio, uno de sus compañeros de grupo,

y como que entre Raggio y Tico, ese día, en el festival,

me presentaron a Delaossa y a Easy, que eran los que estaban por allí.

Yo lo quería conocer porque sé que había hablado de nosotros.

Y se sabía que le gustaba la movida y a mí me gustaba lo que él hacía.

Tenía ganas de conocerle y, cuando lo conocí,

me llevé una sorpresa porque, a pesar de lo que ha conseguido,

que es muy potente, y de los seguidores que tiene,

el nota es un chaval normal y corriente

que le gusta improvisar en el parque con sus colegas,

beberse su cerveza y es feliz haciendo eso.

Es precisamente lo que yo busco en la gente, es decir,

que fuera de la faceta artística que tenga

y del modo que vivas artísticamente,

que una vez no estás en ese ambiente,

no sigas viviendo en esa burbuja de que eres un artista.

Y creo que eso es lo que es Delaossa, al final,

creo que es un chaval puro

y con el que he entablado una amistad

admirándole musicalmente,

pero sin tener nada que ver con la música,

le admiro también como persona.

Tú, hermano, por Canarias,

cuando ibais para batallas y eso,

¿cómo era la movida por ahí? Qué va, y el rollo es que...

No solo Canarias, es que soy de El Hierro,

en El Hierro no hay nadie, ni un rapero.

Para nosotros era algo superextraño.

Yo, cuando empecé a cantar, a grabar con un micro,

tenía 13 años.

Y la gente decía: "Mira este.

¿Este qué coño se cree?".

Iba a clase: "El crema", yo me llamaba el crema,

"Crema, tal, ¿qué coño se cree?".

A Don Patricio le conozco a raíz de Delaossa,

me lo presenta un día.

Un poco así borracho, en casa de Uge,

que es uno de los compañeros de Don Patricio.

A Bnet, lo conocí en mayo.

Más o menos, antes del verano de este año.

En una reunión con los coleguitas, en casa de un colega.

Se vino, apareció Delaossa,

apareció Bnet también.

Y nada, nos conocimos ahí, entre cervezas y tal.

Nos hicimos unos "free" también, buen rollo, una buena noche.

Me dijo que conocía lo que hacía, que le gustaba y demás.

Yo también estuve hablando con él de su música.

Y me pareció un chaval muy humilde y muy abierto.

Que muchas veces, la gente que está a esos niveles

es como más cerrada.

Todo el mundo que se mete en las batallas de gallos,

al final, tiene esas ganas de hacer música,

esas ganas de escribir y yo creo que Bnet

es un exponente a ser un artista de pies a cabeza.

Yo creo que el tío, ahí hay minutos

que el nota se hace improvisando y que me gustaría verlo escrito.

Luego, por ejemplo, en eso de las batallas tuyo,

llenas los pabellones, es una locura.

A veces, contratan a grupos para que hagan un show

y la peña pasa del grupo.

-Eso es lo que no nos gusta a los raperos de las batallas,

al final, los oyentes de batallas no son raperos ni saben de rap.

Le preguntas quién es alguno y no saben quién es.

-También es bonito sentir que la gente que se queda

es la gente que te entiende. -Ya, sí.

-Tiene un punto bueno.

-Cuando teloneas a un grupo grande,

no tienes una repercusión tocha y teloneas a un grupo grande,

y te ofrecen ir por la cara,

vas por la movida de decir: "Bueno, todo su público me verá".

Y aunque sea un 10 % de la sala llena,

si luego en casa va a chequear, va a ir a Spotify y tal,

eso que me llevo, ¿no? Público que crece.

Cuando te ofrecen una batalla, hacer tu show, dices:

"O me pagan bien o no voy, porque no me voy a llevar nada,

como músico no me voy a llevar nada,

o pillo bien, que por lo menos me llevo eso".

O no voy a ganar nada, voy a ganar una falta de respeto,

La peña: "¡Fuera, que empiecen las batallas!".

Entonces es la historia.

De Kane, tenía noción de que conocía su música.

Sin haber sido lo que más escuché, yo sabía quién era

y, al final, era un referente por...

Referente del género por los años que llevaba haciéndolo.

Un referente de lo que significaba el rap underground en España.

Y son gente que lleva haciendo la movida

desde antes de que se hiciera.

# Solo sé que sé quién soy # cuando al vaso está lleno.

# Cuando escupo puta rabia # y lo que escupo es veneno.

# Si me extingo junto al sol, # es un fenómeno menos.

# Pensando en el dinero # desde marzo hasta enero.

# Con tres de... #

Teníamos contacto por las redes sociales,

hablábamos y tal.

Y como sabía que él era amigo de Delaossa

y que podíamos coincidir allí en casa,

hicimos por vernos y en persona lo conocí ahí.

El fallo está en que si tú, que eres el participante,

te adaptas a lo que el público quiere

para gustarle al público,

no estás haciendo la movida como sea.

Porque si la gente fuera como dice Kane, en plan:

"Como el freestyler que te gusta". Vale, este freestyler me mola.

Si la gente saliera a hacer eso, al público no le gustaría,

y lo vería la mitad de gente, pero...

Al final, el público consume lo que le ofreces.

Mi opinión sobre las batallas

difiere mucho sobre mi opinión sobre el freestyle.

El freestyle es algo que respeto, es algo que...

Que siempre ha formado parte del rap o del hip hop,

es algo que no sé hacer

y tengo mucho respeto por la gente que sabe hacer.

Las batallas no me gustan.

Tienes el respeto del público batallero.

Y lo más difícil de todo, tienes el respeto de los raperos.

Y eso no lo has hecho por ser más simpático que los demás,

es porque la peña en su casa. -Todo, ¿sabes? Tampoco es eso.

-El que rapea...

El que produce, rapea y hace letras

te ve y con verte medio minuto, dice: "Este tío es rapero".

Cuando recibo el respeto, por así decirlo,

del mundo del rap,

siento, sinceramente, un poco la satisfacción

de haber conseguido lo que buscaba.

No por el respeto de X persona,

sino porque...

Cuando yo empecé a hacer freestyle, mi intención era

mejorar como freestyler.

Por eso no pensaba en los títulos, porque no quería competir.

Yo lo que quería era ser el mejor freestyler.

Y ser el mejor freestyler,

pero como yo tenía la idea de freestyler en mi cabeza.

Para mí, sentir el apoyo y el respeto de esa gente

me hace pensar que voy por el buen camino

para conseguir lo que quería.

Momento de la verdad, ¿va a grabar algo o no?

Grabar seguro. De aquí a que salga...

Primero voy a escribir,

de que lo escriba a que lo grabe, habrá un paso;

y de que lo grabe a que lo suba, habrá otro.

Lo que tengo son ganas de escribir.

Esto es real, pero es una presión tocha.

¿No? A mí me da igual.

Te lo juro, porque no la siento.

Como: "¿Están esperando a que saque algo? Vale".

Es como la gente que me dice: "Tal, no sé qué,

estoy deseando quemármelo". Y yo: "Si no lo has escuchado".

No he sacado ningún tema de rap

porque, cuando saque algo,

quiero que ese trabajo tenga detrás

una seriedad y un trabajo, por así decirlo,

que me deje estar tranquilo,

como para ser algo que voy a dejar para la posteridad.

Porque para mí el freestyle es efímero.

Muere en el momento en el que yo termino de rapear

y quiero que disfrutes de la espontaneidad

y de que lo estoy haciendo al momento.

Cuando subes un tema, estás dejando algo

que tiene que tener la misma validez mañana que hoy.

# Tiene algo que decir # más que un comentario... #

Me gusta mezclar a círculos de amistades distintos

porque, al final, si son amigos míos,

realmente es porque encuentro en ellos como personas,

ciertas cualidades o ciertos sentimientos

que me hacen sentir y que me aportan,

que hace que los considere mis amigos.

(Música)

En el futuro, me cuesta bastante verme.

Sí que voy a seguir rapeando, jugando al baloncesto,

haciendo mis cosas, pero no sé en qué voy a derivar.

Al final, yo centro mucho mis proyectos de futuro

en qué me apetece hacer.

Y creo que, a estas edades, también se cambia mucho

y, con el tiempo, uno va derivando.

No sé dónde me voy a ver en el futuro,

pero seguro que haciendo algo que me gusta hacer

si no, no lo voy a hacer.

# Te acuerdas, primo, # cuando estaba por ahí

# tirao' con los niños # 3-4-1, buscando "life".

# Matando rapers de cartón, # loco, era Suge Knight.

# Matando putas con la lengua, # era Tao Pai Pai.

# Y ahora mi música # es "worldwide", cabrón,

# suena en mansión, en los barrios # y en las viviendas de protección.

# Y en el carro de esos Pirris # que se van de misión,

# tú no sabes lo que es eso, # loco, tú eres un risión. #