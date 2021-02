Madrid,

el vencedor de la Red Bull Batalla de los Gallos...

¡Bnet!

(Vítores)

"Cuando te subes a un escenario

y tu hobby se convierte en tu profesión;

cuando aquello que amabas

y a lo que entregaste tu tiempo sin esperar nada a cambio

empieza a ser tu identidad,

esa imagen que construye el mundo de ti sin conocerte realmente

y que, difícilmente, puedes sacarte de encima,

tu vida cambia."

(Música)

"Nunca esperé vivir de esto,

ni imaginé que mi vida llegaría a ser como es hoy

solo porque un día decidí improvisar

y no dejé de hacerlo.

Quizá por eso me olvido; me olvido de todo lo que supone,

de todo lo que implica, de todo eso que soy para el mundo;

un mundo para el que antes no era nadie

y para el que ahora soy Bnet. Y, en el fondo, lo soy,

pero Bnet solo es una pequeña parte de un todo

que se remonta a mucho antes del rap,

del freestyle y del propio Bnet.

Arriba me piden ruido.

Abajo busco silencio;

ese silencio que siempre me ha acompañado

y que cada vez me resulta más difícil encontrar;

ese silencio que le da sentido a todo."

(Música)

"Porque sin silencio no habría Javi;

sin Javi no habría Bnet; y sin Bnet no habría ruido."

(Música)

Me llamo Javier Bonet, tengo 22 años,

pero la mayoría me conocéis como Bnet.

(Música)

# Díselo. # -¿Cómo es?

# -Dando la grasa, coño. # -Díselo, díselo. #

Llevo viviendo en Madrid toda la vida.

De los 22 años de vida que llevo, los llevo viviendo aquí,

en esta misma casa, en este mismo barrio,

y siempre he estado aquí.

Algo que me pregunta mucho la gente es que si mi hermano ha cambiado

y, claro, en muy poco tiempo ha crecido muchísimo.

Y yo, realmente, a nivel fama, yo le veo la misma persona.

-Javi es un hijo supercariñoso desde pequeño.

Es muy alegre, siempre está pendiente de los demás.

Es el que más besos y abrazos me da de los tres.

# Si me apuras parecemos # un combo loco... #

En casa somos cinco; hemos sido cinco siempre,

menos ahora, que mi hermano se ha ido a estudiar a Nueva York.

# Marinero callejero # nunca llegó a buen puerto.

# Chavales por las calles # pasan noches despiertos.

# Se saben de memoria # todos los puntos de encuentro.

# Contratos de palabras, # operaciones de encubierto.

# Las horas se me van # y aun así las mal invierto.

# Cada vez queda menos # para llegar al infierno.

# A veces voy tan ciego... #

Desde siempre ha habido música en mi casa,

porque mis dos padres son músicos, los dos.

Creo que el hecho de haber estudiado música

sí le ha tenido que dar y le tiene que dar una base, ¿no?,

porque la música implica

una psicomotricidad que pocas cosas tienen,

es decir, un control del espacio, del tiempo,

y, bueno, sin duda alguna, el ritmo.

Hola, buenos días.

Estamos aquí en el Club del arte.

Hoy les vamos a enseñar cómo un niño de 11 años

nos toca una pieza con el violín.

Vengan y véanlo.

Claro.

Club de arte, siempre.

Como con 14 años descubrí el freestyle,

que fue la primera toma de contacto.

Y ya con 17 años, cuando...

Fue en la playa,

que un amigo mío de la playa era fan de las batallas

y me enseñó algún fragmento de la Nacional de 2015.

# Yo no soy un idiota.

# Arkano improvisa... #

(Vítores)

Las batallas de parque la verdad es que fueron

una etapa bastante bonita y bastante variopinta.

# No se baila Zumba # cuando zumba el avispero,

# porque siempre te retumba # y te tumban los raperos.

# Dentro de este bucle # sí que suena más certero

# y ha llegado la purga # para purgar y sus raperos. #

Me enteré de que había un grupo de chavales

de un curso menos que yo del Cardenal Cisneros

que se juntaban a rapear en el callejón de al lado.

(Música)

# CSQ, Madrid City,

# toda la vida # entre la espada y el grafiti.

# Si ahora estoy en calma, # soy un guiri.

# Por mí, repartimos # las penurias "fifty-fifty",

# que yo lo veo claro, # como el whisky del mini.

# Ayer me gaste el "money", # así que hoy "c'est fini".

# Me comen los nervios, # por eso estoy "skinny",

# y es que ni sentirme débil # me impide comerme el ring. #

Para mí Callejón Squad es la gente que somos,

y todo el entorno que tenemos a nuestro alrededor.

O sea, para mí Callejón Squad no son solo los integrantes.

Nosotros no éramos un grupo como tal,

no habíamos decidido: "Somos un grupo".

De hecho, Javi ha contribuido a que nos sintamos como grupo, ¿no?

La esencia del Callejón Squad es, precisamente, los chavales.

Es decir, en Callejón Squad nunca ha habido un filtro de:

"No, es que tienes que hacer este tipo de música"

o "tienes que estar haciendo ese tipo de proyecto". ¿Sabes?

No es una "crew" como tal, en el sentido de:

"Somos una 'crew' porque somos un grupo".

No somos un grupo de rap, somos un grupo más allá del rap,

entonces, Callejón Squad es todo eso que hacen

los chavales que sentimos parte del callejón.

# Me levanto con la cara de espanto

# y el aliento de Negrita # que tumbé en el banco.

# Desde peque cabezón, # siempre tengo la razón,

# aun sabiendo # que sus argumentos van ganando.

# El cielo escampa, # pero para mí no tanto,

# y los pensamientos de odio # por dentro están diluviando.

# Tengo que canalizarlos # y entrar en razón

# para quitarle presión # a esta voz que me está hablando. #

Yo he conocido a mucha gente dentro del freestyle a nivel...

Pues eso, yo he ido con Javi a la Internacional de Argentina,

a la de aquí de España y tal,

y he conocido mucha gente dentro del freestyle,

y de todas las personas que se lo podían tener creído,

para mí Javi es la persona que más creído se lo podría tener

y la que menos se lo tiene.

# Y ser el prota de la "movie" # a lo George Clooney,

# acabar cuando empecé la uni,

# recorrer el Sáhara en un buggy,

# teniendo al lado tus "boobies", # el tesoro de los Goonies,

# tragar caviar como Gublins.

# un productor # con un millón de plugins,

# ser leyenda como Rooney, # dios como Anubis

# dirigir mi peli, Stanley Kubrick.

Quise el Mercedes # sin tener pal Renault... #

Javi es personalidad, básicamente,

porque es raro ver a alguien dentro del gremio como él,

porque, al final, ni hace las cosas como los demás,

que está retratado,

ni piensa como los demás, ni se ofusca como los demás,

ni entrena como los demás,

ni se lo toma competitivamente radical como los demás,

por así decirlo.

Entonces, para mí eso es lo que más le define.

-¡Hombre! -¿Qué haces?

-¿Cómo estás, cabrón? -¿Qué tal?

¿Qué te pasa, bro? ¡Javi!

¿Qué pasa?

El puto Javi, que no hay manera de llegar en la puta vida.

Hermano, si tienes que esperar 10 minutitos...

No, 10 no, 15. (RÍE)

¡Hijo puta!

La amistad para mí, al final, lo significa prácticamente todo,

porque si con la familia tienes ese vínculo irrompible

de que es tu familia,

con los amigos creo que es lo mismo,

pero tú has elegido con quién forjas ese vínculo.

Con la familia es más innato; con los amigos, lo has elegido tú.

(Música)

Recuerdo que, al principio,

nosotros solo nos juntábamos

y hacíamos nuestras batallas entre nosotros,

pero nunca habíamos ido a una batalla organizada.

# Dice: "Me cago en la puta...". #

# Tu propio espacio.

# Este MC para mí... #

Yo me empecé a apuntar a Pressing Rap,

que es una organización que surgió un poco por gente que quería

otro ambiente distinto a Full Rap, y empezaron a hacer esas batallas.

# Te elijo a ti, compadre, # porque eres to' malo,

# y ahora mismo en un momento # con dos rimas te lo aclaro.

# Hasta para la Red Bull # tienes un nivel muy malo,

# pero te llevas la experiencia # y 30 latas de regalo. #

Entonces, yo al apuntarme a esas batallas,

en mi primera batalla de Pressing Rap,

ya me tocó gente que tenía cierto nombre en ese momento

en la Full Rap.

# La gente no te dijo # lo que quieres tú, rapero,

# porque vine yo # y me hice con todo tu ghetto.

# En dos semanas # yo ya te he hecho un culo nuevo.

# Cuando llegues a Argentina # tú me vas a echar de menos. #

-¿Cómo? -(JALEAN)

Es como que dentro de esa competición,

ya se me empezó a conocer a mí. Ya era como...

La gente ya, al final, iba a la Pressing Rap

porque ahí era donde ibas a ver a Bnet.

Tres, dos, uno...

(Aplausos)

¡Bnet y Robledo se lo llevan!

Si hay un momento que marca el antes y después de Javi a nivel social,

en el momento del que la gente lo empezó a conocer,

fue cuando hizo la batalla contra el Klan.

Tres, dos, uno, ¡tiempo!

# Tres, dos, uno, # te suelto como el humo.

# En mi barrio # a vos te dicen pelotudo.

# ¿Acaso soy pelotón?

# Tengo dos huevos peludos, # te los voy a meter por culo. #

Fue un poco la lucha del chaval desconocido,

que está ante 200 personas,

de las cuales 150 no le conocen de absolutamente nada

y han venido realmente a ver al chaval que tengo enfrente,

con el apoyo que yo tenía de mis colegas que estaban ahí

y las 20 o 30 personas que me conocían del parque

y que me tenían cariño de coincidir conmigo en el parque

y confiaban en mí y me estaban apoyando

para que intentara ganar a Klan.

# Tranca, tranca, # que recién arranca. #

# Te ataco, # te sampleo, son de reyes.

# Quieres comprobar # que en estas normas te atropelle.

# Sabes de grafiti, # más bien eres Popeye,

# porque sampleo igual # o un traqueo de muelles.

# Para que sepas # de cultura sobre el rap

# te voy a reventar # con el rap, pedímelo.

# Si quieres, decídelo,

# no estoy en zona del rap, # solo reviento el perímetro.

# ¿Entiendes? # Mi rap te arrasa, jefe.

# Sé lo que te pasa # y sé lo que te mereces.

# Tú te vas a casa # porque a mí me apetece

# y porque no vota Mufasa # ni te salva MKS. #

(JALEAN)

Javi en esa batalla dio un nivel que había dado delante nuestro,

pero era muy difícil demostrar

el nivel que dabas delante de tus amigos,

delante de tanta gente como era en ese momento.

¡Cuatro, tres, dos, uno...!

Si llega a haber ganado,

no se hubiera dado el bombo al haber perdido.

Un tío con tanto talento perdiendo frente a la presión

de "esta otra persona tiene que pasar"

impuesto por la organización

y por los intereses de una persona ajena a lo que es el rap.

El hecho de que me dieran perdedor, y para mucha gente,

yo fuera el vencedor de esa batalla,

forma mucho más revuelo de:

"Madre mía, un chaval que no conozco de nada

se ha follado al Klan y le ha 'entongao'". ¿Sabes?

Eso era lo que estaba en la boca de la gente en ese momento.

El que me ha acompañado en esa etapa, sin duda,

a todos los lados, ha sido Robledo.

# Sigue tu camino si quieres,

# porque cuando tú quieras # no voy a estar para ti.

# Solo me llamas si te conviene,

# que después de todo, # quieres repetirla.

# Y sigue tu camino si quieres,

# vuelves cuando te conviene,

# sin que nadie se entere, # lo hacemos callado... #

¿Tú qué?¿Estás preparando más música nueva ahora?

Bueno, estoy ahí trabajando, estoy ahí haciendo mis cosillas.

Quiero irme fuera,

trabajar con gente fuera, que estoy hablando y eso,

y, de momento, bien.

Dentro de lo que cabe y de cómo están las cosas, bien.

En relación con ese primer concierto

en FMS Granada en el que yo fui tu corista...

Ahí está.

Y, además, me enteré de que era tu corista de camino al evento.

Que estuvimos... Estuvimos ensayando.

Ensayando en el coche. En el Mustang de Calero.

Es verdad. Hasta Granada desde Madrid

ensayando tu tema. Sí. ¿Tú qué tal?

Buen show. Bien, hermano. ¿Tienes preparado algo?

¿Vas a hacer algo?

Yo ahora estoy escribiendo mis cosillas

y, sobre todo, con ganas de escribir.

Nada serio, sino tiempo escribiendo

y para ganar, eso, horas de escritura simplemente;

más que pensando en sacar nada,

pensando en avanzar en lo que es con las letras.

No, muy bien, tío.

Además, a ti siempre se te ha dado bien,

siempre has tenido ganas de hacerlo y yo tengo ganas de escucharlo ya.

Sí. Yo ya he escuchado algo...

Pero quiero ofrecerte a lo mejor.

Bueno, vale, eso te lo puedo comprar.

Eso te lo compro.

Pero, me tienes que enseñar tú también las cosas nuevas.

A ti te veo ya en hogaño en Miami tirándote tus temas.

Espero que, si algún día estoy por ahí,

vengas conmigo y lo disfrutemos como disfrutamos...

En Miami, y mira dónde estamos, hermano, ¿sabes?

Aquí fue donde empezó todo. Aquí fue donde empezó todo.

Quién lo ha visto y quién lo ve.

Y la de tardes que hemos estado aquí.

La de tardes. Muchas tardes.

Y gracias a aquí, gracias a venir aquí,

también hemos pasado otras cosas que...

Que, bueno, nos han dado viajes,

momentos y nos han dado de todo.

Luego era el día cómodo de venir de jurado y sentarse aquí.

Y sentarse aquí así. Te sentabas aquí, así...

Aquí, en plan jurado.

Yo creo que él lo que ha hecho en el mundo del freestyle es

que, bajo mi punto de vista,

el freestyle se estaba estancando

en un punto en el que salen

mil freestylers que son parecidos, o son iguales, entonces,

yo creo que él le ha dado un lavado de cara al freestyle.

Creo que lo que él está haciendo,

y lo que él hace y lo que a él le sale natural,

no se valoraba,

y creo que tuvo que llegar alguien

que ese estilo que él hace haciendo freestyle

sea tan bueno que el público, que los jurados,

que todo el mundo, lo empezase a valorar,

y, la verdad, es que se ve muy fresco,

por así decirlo, en este mundillo,

y creo que le ha aportado una fluidez

y algo espectacularmente innovador al mundillo del freestyle.

Como freestyler me considero, precisamente,

un freestyler que sigue un poco la raíz y el origen del freestyle

tal y como nació y tal y como es,

es decir, improvisar sin pensar absolutamente nada

porque, realmente, estás partiendo de un género musical,

entonces, estás jugando a hacer música.

Obviamente, lo que dices es muy importante,

pero como freestyler me considero

una persona que mantiene los principios del freestyle

tal y como lo conoció y tal y como le gusta,

sin ser eso mejor ni peor que otras vertientes.

Tú, ponte un bit ahí, ¿o qué?

-¿Quieres un bit? -Dale, dale.

¿Te pongo uno de los clásicos del CSQ?

-Pero bacano, bacanón. -Este es clasiquísimo.

Reviéntalo. ¿Lo reviento?

Reviéntalo.

# Me piden que lo reviente.

# No hace más # que me pidan que me concentre.

# Te ríes, pedazo de...

# No te insulto, # haces bulto con la gente,

# y aun así # sigo rapeando e improvisando,

# demostrando lo que está pasando; # reventando,

# y cada base esconde

# el as de ases # que yo estoy sacando con la baraja

# y en Barajas está aterrizando.

# -Tienes que bajar # el volumen, primo,

# o sino al Erick # le ralla el vecino.

# Ya tú sabes, loco, que yo no...

# Esto es para los su promo # y su primo.

# Ya tú sabes, que tiramos a dos,

# que lo que no trato # con retrasados.

# Estoy "ready" # para vuestros halagos.

# Todos tenemos el graduado.

# -Todos tenemos el graduado, # ¿sabes lo que digo, mi hermano?

# Hago la muletilla.

# Soy caro como coja chinchilla.

# Encima del colchón, # como dice el Javi.

# Tú eres un tontón.

# Aquí hay Marsupilamis,

# sabes lo que digo, # yo vengo de gratis.

# Dame 1.500 # que te la lío en el "pary".

# -Te la lío en el "pary".

# No me meto "peri" # pero bueno, da igual, loco,

# porque voy de jari, # aún, con una botella de Brugal

# y un par de más.

# Le metemos como sin más.

# No nos liamos, me la pela, loco, # sabes que tenemos gramos de...

# Marihuana, o de polen.

# Tú ponme la tana # y a ver cuántos pagan.

# Si no respondo hoy, # llámame mañana.

# Si no respondo mañana, # ya te la sabes, pana.

# Así hasta el día # en que te coja el teléfono.

# Cristina lo celebra, # hermano, te lo cuento yo.

# El día que le toca tiene suerte.

# Echa la lotería # y ese día no la pierde.

# Ese día no la pierdes. #

Al final, yo, por cómo soy de personalidad

y por cómo he sido siempre,

el tiempo que he podido invertir en lo que yo quería,

lo he querido invertir en estar con cierta gente,

con mis amigos, y, al final,

lo que más he disfrutado son las tardes y tardes

que el tiempo lo he invertido en estar con esa gente,

a veces, hasta sin plan, simplemente estar entre nosotros.

# Con un micro te parto la cara # si yo quiero, pana.

# Te me encaras...

# Nos diferencian cosas claras,

# que tú pagas por la ropa # que a mí me regalan. #

A mí siempre me ha gustado más este parque que el de Méndez.

No sé si por cercanía,

si porque es donde empecé a disfrutar más las batallas,

porque me empecé a apuntar a la Press y eso aquí,

que es una etapa que recuerdo con cariño.

Te ve a decir una cosa que, seguramente,

a muchísima gente que oiga esto le va a dar envidia.

Fíjate si hemos recorrido kilómetros que me has cantado hasta temas.

Sí, sí, sí. Me has cantado hasta temas.

Y te he hecho los coros en tus temas y, además,

todos esos viajes eran en coche

o en la furgoneta de Marc o con Calero.

Y el de Murcia, lo que dices tú, que nos enfrentamos ahí.

Que, de hecho, ese día fue el día que me di cuenta

que las batallas me daban igual.

# Yo le tengo que dar las gracias # a mi pana...

# Clap, clap, suena la campana.

# Clap, clap, suena la campana.

# Pam, pam, # ¡te quedas con las ganas! #

# Tuvimos una exhibición # también tú contra mí,

que eso no lo sabe nadie, pero tú y yo acordamos no tirarnos.

Sí, es verdad. ¿Te acuerdas?

Es verdad. Dijimos: "Mira...".

Porque había más gente. Tú contra ellos dos...

Y fue: "Vale, yo a ti no te tiro, tú a mí no me tiras,

y nos encargamos de los otros".

Que luego me tiraste una vez y yo te contesté

y ahí se acabó nuestra batalla. Fueron dos patrones.

# Oye, ha sido buena. # Lo piensas desde el comienzo.

# Estoy haciendo estilo # y también pintando los lienzos.

# Me prometieron FMS # y me lo pienso.

# Lo único que me han traído # es el equipo del descenso.

# ¿Entiendes? # Por eso yo ni las pienso.

# Sigo con la misma, el trabajo, # encajo el esfuerzo.

# Tienes una pinta # de ser un mastuerzo,

# y tu patrocinador # debería ser Svenson. #

Al final, me acuerdo que, además, teníamos un grupo de WhatsApp

Walls, tú y yo,

que nos habíamos empezado a hacer amigos

en esa BDM de Murcia que Walls me había hablado

sin conocernos de nada, y me dijo:

"He visto que vienes a Murcia, cualquier cosa que necesites...".

Y el día que llegué a Murcia, sin conocerle,

me invitó a comer en su casa. Es verdad.

Y teníamos ese grupo de WhatsApp los tres,

que llevamos todo el año hablando de:

"Tenemos que clasificarnos los tres a la Nacional".

Creo que fuimos cada uno a una Regional distinta.

Sí, él fue a la de Barcelona, yo a la de Sevilla.

Sevilla. Y yo a Valencia. Tú a Valencia.

Y fui yo el único que no se clasificó,

que perdí en cuartos con Hander.

Y no me disgustó ni nada, pero sí que fue como: "Joder, tío".

¿Sabes? En plan, llevamos todo el año en verdad

que lo que queremos es ir a la Nacional y no lo conseguí,

pero claro, tenía la última oportunidad y dije:

"Vale, tengo la última oportunidad para ir".

Lo que pasa que era en Asturias y estaba Botta y eso ya...

Y con la camisetita del Sporting, la bufanda, todo.

Y no he perdido un avión en mi vida.

El primer avión que he perdido es ese, y el único.

Perdí el avión que iba. Por suerte,

mi familia estaba y León e iban a ir a verme a Gijón,

y era la primera vez que me venían a ver.

#Este se llama Botta # y yo no sé lo que se cree.

# Mi estilo le explota # porque traigo R-A-P.

# Que te llames Botta # sí que me viene muy bien,

# porque a ti te votan # menos que el partido de UPyD.

O sea, al final, tú te clasificaste y dijimos:

"Lo conseguimos".

Sí, entré de reserva una semana antes.

Y eso, al final, es como que esa mala experiencia

forma parte de una muy buena que fue ganar la Nacional, ¿sabes?

Entonces, esos peros que podría haber, ya no están.

Y el mítico salto de cuando salté ahí y te fue corriendo a abrazar.

Esa foto es la hostia, la verdad,

y habla mucho de toda la etapa que hemos estado hablando,

porque, al final, ahí todos nos llevamos bien,

pero siempre tiras más hacia un lado u otro.

No, al final...

Es lo que has compartido con la otra persona, y esa foto,

salgo yo con los dos brazos levantados así en Red Bull,

y lo que más llamativo es...

Porque yo estoy con mi cara de "sí, he ganado",

y está Robledo detrás dando un brinco,

que parece que va a rematar de cabeza en Old Trafford.

Es verdad. Y esa foto, justo,

habla de todo eso que vivimos.

(Vítores)

"Javier es un chaval más de 22 años que, como todo el mundo,

tiene sus movidas en su cabeza y sus cosas,

y que siempre ha ido con mi criterio por encima de todo,

y, al final, pues me he forjado a mí mismo como soy

y simplemente soy una persona más,

pero soy yo a mi manera y soy como soy yo

y no hay otro Javier, ¿sabes?

# Pon la mesa, # no sé qué coño pasa. #

Empecé escondiéndome para rapear,

buscando rincones ocultos en el centro de Madrid

donde nadie me escuchara y nada me molestase.

He terminado rapeando para millones de personas

que no saben apenas nada de mí

y que siguen mis pasos desde rincones del mundo

donde nunca pensé que llegaría a haber

la más mínima noción de mi existencia.

# Voy a ratos, # como el cable de mi Focusrite.

# Ya sé cómo puedo sacar beneficio.

# Te muevo el cuello # y voy a pachas con el fisio.

# Desde mi balcón a tu edificio,

# molesto como un "Viva España" # en mitad del aplauso.

# Los problemas # que me causó a mí mismo

# por darle dos vueltas de más.

# ¿Dónde está la calma? # Dame coordenadas.

# Para mí no hacer nada # es como cuando te congelas.

# Trato de mantener # la mente ocupada,

# por ello gente preocupada.

# Este chaval no frena.

# Tranquila, mama, # ya se acaba la cuesta.

# Felinos buscando respuesta.

# La curiosidad fomentada # por el roedor al que molestan.

# De mi caramelo, yo quiero saborear... #