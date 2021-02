El estreno de Bnet, el campeón tranquilo se enmarca dentro de la línea de contenidos URBANA de Playz, a la que pertenecen formatos de gran éxito como Réplica, un programa pionero en nuestro país dedicado al mundo del freestyle, también producido en colaboración con 100 Balas (The Mediapro Studio). Su última entrega – la segunda temporada del talent La nueva era del freestyle- ha superado ya los cuatro millones y medio de visualizaciones, lo que la convierte en la más edición más vista.

Playz se ha convertido en una referencia en el mundo del freestyle al ser, además, medio oficial de la FMS España, cuyas emisiones suman ya siete millones de visualizaciones en el canal digital joven de RTVE.