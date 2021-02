El próximo sábado 27 de febrero se celebra la jornada 8 de la FMS España 2020 y los fanáticos del free ya no pueden esperar más. A partir de las 15:45h comienza La Previa en el canal de YouTube de Playz y en la web, en exclusiva para España, y a las 17:00h dará comienzo la octava jornada. Además, este sábado hacemos historia y podrás disfrutar del casteo de Piezas y BTA, dos de los titanes de la escena freestyle en español, en directo durante toda la jornada en el Twitch de Playz, a partir de las 16:45h.

Por si no fuera poco, después de que finalice la jornada 8 dará comienzo en el directo de YouTube un bonus track, presentado por el freestyler Kapo 013 y la periodista Miriam Martín de Playz. Contarán con invitados muy especiales, como Force, freestyler; Bekaesh, host del evento; Piezas, una de las leyendas del free; y Noult, miembro del jurado de FMS, que analizarán todo lo ocurrido en la jornada y comentarán, a modo de previa, cómo se presenta la situación de cara a la Final de la Freestyle Master Series España.

Pero eso no es todo, pues en Playz estaremos allí presencialmente para contarte todo lo que pase a través de nuestras redes sociales, Twitter e Instagram. Playz ofrecerá toda la información en directo, las reacciones de los protagonistas y todo lo que dé de sí la jornada, pues en Twitter tendremos un análisis de todo lo que esté pasando en el momento, además de entrevistas exclusivas en el backstage con los freestylers. ¡No te lo pierdas!

Cada vez más cerca de la final

El hype ya está por los aires, sobre todo porque quedan tan solo dos jornadas para conocer al campeón de esta temporada. Los enfrentamientos confirmados para esta séptima fecha son: Mnak vs Sweet Pain, Mr Ego vs Errecé, Gazir vs Tirpa, Bnet vs Blon y Khan vs Zasko. Mira aquí la previa de todo lo que podemos esperar de la jornada 8 de la FMS España 2020.

A partir del domingo 28 de febrero podrá disfrutarse la jornada completa también en la web, en la aplicación móvil de Playz y RTVE Botón Rojo. Además, estarán disponibles los vídeos de todas las batallas y los vídeos de highlights, además de nuestra entrevista a la batalla de la jornada. Tacha del calendario el 27 de febrero porque tienes una cita con Playz y con Urban Roosters... are you ready?