Maikel Delacalle: "Yo hice que la gente pusiera el ojo en Canarias"

El canario acaba de sacar temazo con un grande dentro del género, Guaynaa. Hablamos con Maikel Delacalle sobre cómo surgió esta colaboración en plena pandemia, la conexión que a pesar de la distancia ambos sintieron, los procesos de grabación, el momento de auge y expansión que está viviendo el género urbano en su Canarias natal, los artistas a los que tanto admira, como Daddy Yankee, o el desmarque que él mismo reconoce estar haciendo dentro de la música trap y del reguetón.

"Tengo que decir que juego en otra liga diferente", subraya el cantante. Con Delacalle se puede hablar de todo, porque igual que dice atreverse con todo tipo de estilos, tampoco tiene problema a la hora de admitir temas como la hipersexualización de la mujer en los videoclips del género. Algo que reconoce sigue ocurriendo y de lo que él trata de alejarse. Lo comprobamos con letras como la de su último tema: "Una pregunta", donde juega con el doble sentido sin faltar al respeto a nadie.

P: "Una Pregunta" es tu último tema con Guaynaa. ¿Qué tal ha sido colaborar con él?

R: Para mí ha sido increíble. Si es verdad que yo nunca he dicho voy a hacer un featuring con este artista, lo deseo. Pero realmente si me lo hubiesen propuesto, lo hubiese hecho, porque es un tipo que siempre he respetado mucho, que he admirado muchísimo, que he seguido su carrera… Y además, cuando empecé a hablar con él a través de videollamada me di cuenta que se parecía a mí más de lo que yo creía. Su historia es muy parecida a la mía y conectamos en seguida en muchísimas cosas.

P: ¿Dónde y cómo lo grabasteis?

R: Yo lo grabé estando en Tenerife. El videoclip lo grabé en Madrid, pero todo lo demás lo hice desde la isla. Escribí la canción durante la cuarentena, lo grabé con mis productores, le mandamos la idea y mi manager se puso en contacto con su equipo de trabajo. Le gustó, lo llame y en nada estaba. De los temas más rápidos que he grabado. Se prestó todo súper bien, trabajó durísimo. En menos de una semana ya tenía la letra hecha, grabada y su parte del videoclip mandado.

P: ¿Qué pregunta le harías a Guaynaa ahora?

R: Le preguntaría que cuánto tardo en sacar la tabletita de chocolate, que vi que se puso fuerte. A él la cuarentena le cundió bastante. Yo aprendí a cocinar bien y él se puso fuerte.

P: Dices que te atreves con todo. ¿Hay algún estilo en el que no te ves?

R: Me veo casi en todos. Por ejemplo, antes hacía versiones de temas clásicos de rock. Mi padre siempre ha sido rockero, me gusta. Tengo temas de bachata, me gusta la salsa, si me pones un dembow lo rompo, las baladas también se me dan bien… Yo creo que puedo hacer de todo. No me cierro a nada.

P: ¿Qué opinas de la hipersexualización de la mujer dentro de ciertas canciones del género?

R: Le tengo que dar la razón al público en que le ponga un poco de queja a esto, porque es normal. También la culpa es de los propios artistas que han hecho que el género urbano, sobre todo las canciones de reguetón y de trap, casi siempre hablen un poco mal de la mujer. No siempre es así, pero sí que es cierto que muchos temas lo hacen. Yo tengo que decir que juego en otra liga diferente. Normalmente no digo nada malo de las mujeres. Por ejemplo, si le das una vuelta a este último tema, cuando digo "por detrás o por alante", ni siquiera estoy preguntando nada malo. Estoy preguntando lo del coche, que si entra por la disco por la puerta de atrás o la de delante, que si se saca un selfie por detrás o por delante… No estoy preguntando nada malo, solo que es una cosa que te entra en la cabeza medio picante. Entonces, creo que hay maneras y maneras. Me considero un tío que compone bien y que puede jugar con esto: hablar de la sexualidad, sin necesidad de molestar a nadie. Ahora te digo todo esto, pero imagínate que mañana tengo la suerte de colaborar con Anuel en un tema, por ejemplo, y que en el tema se dice de todo. Bueno, pues me escucharán a mí mantener mi línea, a pesar de que esté hablando de algo parecido.

P: Porque tú en tus letras hablas de sexo, pero no desde ese punto. ¿Pretendes alejarte de esto?

R: Pretendo alejarme un poco, pero no quiero engañar y decirle a la gente: nunca voy a colaborar con nadie que hable así. Porque así tampoco es. Todos los artistas tienen su manera de escribir y de cantar.

P: ¿Dirías que te alejas de los clichés de artista de reguetón clásico?

R: Sí, claro. Bueno, más que decirlo yo, me lo dice la gente.

P: ¿Conoces a Ptazeta? ¿Te molaría colaborar con ella?

R: Sí, está rompiéndolo ahora y es muy talentosa. Si nos juntamos, seguro que surge algo cabrón. Yo siempre tengo muy buena vibra. Y seguro que siendo canaria, tiene una vibra muy parecida a la mía.

P: ¿Cómo ves ahora a los artistas canarios?

R: Puedo decir que me siento orgulloso de que soy de los primeros o casi el primero que abrió todas las puertas. Desde 2016, con canciones como “Ganas”, para que toda la gente del mundo urbano pusiese el ojo en Canarias. Yo hice que la gente pusiera el ojo en Canarias. Cuando estuve colaborando con el equipo de Balvin, todo el mundo veía que estaba de un lado para otro, saliendo a Latinoamérica, que el canario salió del barrio para ponerse con los más grandes. Ahí fue cuando el mundo dijo: ‘¡Hostia, Canarias!’ Empezaron a mirarnos. A partir de ese año, empezaron a salir un montón de artistas de Canarias. Me siento orgulloso, me siento partícipe de haber abierto la puerta o de haberla creado.

P: ¿Te ves a ti mismo en otras facetas, como Bejo con el arte? ¿Cuál es tu pasión oculta?

R: Yo le meto a la moda durísimo. Tú sabes, siempre con el flow. Me molaría sacar mi marca propia.

P: ¿A qué artista dirías que admiras más?

R: Es que son tantos los artistas que respeto. Pero, por ejemplo, a mí Justin Killer me encanta. Pero tengo que decir que siempre tengo muy presente a Daddy Yankee. ¿A quién no le gusta su carrera? Él no solo ha llegado a lo más alto, sino que se ha mantenido. Conozco a muchos artistas que están ahí arriba, pero que lo respeten como a Daddy Yankee ninguno. Daddy no solo tiene mi respeto musicalmente, sino personalmente, familiarmente, todo. Daddy Yankee es un artista completo.

P: ¿Lo conoces personalmente?

R: Ojalá, si lo conociera en persona ya tendría un tema con él.

P: Solo tienes un EP de 2018 ‘Calle y Fe’. Nos encantaría escuchar un disco tuyo, ¿para cuándo?

R: Me encanta el tratamiento de los EP y me encanta cómo va todo. También siento que en lo profesional uno nunca deja de ser novato. Creo que cuando saque un disco va a ser en el momento en que yo me sienta más duro de todos, que aún así me siento duro, pero creo que va a ser cuando vea que es el momento idóneo para mí.

P: Proyectos futuros…

R: Se vienen featurings con gente de aquí de España, con muchas mujeres. Por ejemplo, con Lennis Rodríguez tengo canciones. Y de las islas, con Cruz Cafuné también tengo algo. Tengo bastante música. Pero bueno, como se suele decir, se dice el pecado, pero no el pecador. Así que, que todo el mundo espere.