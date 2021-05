Entrevistamos en Iconos Playz a Kidd Keo, uno de los referentes del trap en España. Conocemos de él una faceta más personal del artista alicantino, lejos del personaje que tanta controversia ha generado con sus canciones en los últimos años; hablamos de su infancia, su madre, a la que considera su gran amiga, su filosofía de vida sobre la clave del éxito y, cómo no, de su evolución tan notable de estos últimos meses: "He trabajado mucho para demostrar que soy más que una canción", dice Kidd Keo, quien asegura además que ya "pasa" de críticas, pues el que le conoce, "sabe realmente lo que hay".

Su último álbum Back to Rockport terminó de demostrar que Kidd Keo puede conseguir cualquier cosa que se proponga. El trapstar, de 25 años, es quizá uno de los artistas más versátiles de la escena (si no el que más) en cuanto a música se refiere, capaz de petarlo en plataformas con trap, drill, reguetón, dembow, o cualquier mezcla experimental a la que quiera sumarse. Pero una de las cosas que definen a Kidd Keo es su personalidad y originalidad indiscutible; sin pelos en la lengua, Kidd Keo ha estado siempre en el punto de mira de los fans y de los detractores a partes iguales, pues el alicantino no da nunca puntada sin hilo.

Pero entonces, ¿qué Kidd Keo gusta más, el romántico o el gamberro? Ni los propios fans lo saben, pues su último tema, "Olvídate", levantó las sospechas de que se podía avecinar un nuevo Keo más maduro a partir de ahora. Sin embargo, el creador de "Dracukeo" lo tiene claro: "No es el comienzo de un nuevo Keo, lo que pasa es que llevo tiempo sin sacar música y la gente lleva tiempo sin ver al Keo de ahora, es una evolución constante", explica. "Ha habido una evolución en mí porque yo he querido evolucionar. Estoy haciéndome mayor, pero no es que de la noche a la mañana diga: ya soy otro", dice el alicantino, quien asegura también que "todos somos gamberros y románticos". "Yo creo que cuanto más gamberro, más romántico. Hay veces que me paso de gamberro y digo… no, frena, mejor romántico", bromea.

Su madre, su amiga inseparable: "Los dos tenemos mente artista, vemos el mundo de otra forma" Le preguntamos a Kidd Keo por un recuerdo bonito de su infancia: "Tengo muchos recuerdos bonitos, pero de primeras me ha venido cuando vivía por ahí de nómada con mi madre", recuerda. "Es un momento que yo ahora recuerdo como magistral, cuando era muy pequeño y vivía en la comuna hippie esa, en Las Alpujarras. Eso fue lo que yo ahora mismo guardo como bua, esto es una vivencia mía que no lo ha vivido mucha peña", nos cuenta a Playz. Y es que Pàdua Keoma (que así es su nombre en la vida real) tiene un pilar fundamental en su vida: su madre, a la que él mismo la define como su gran amiga inseparable. "Mi madre trabajaba limpiando barcos. Siempre hemos estado juntos mi mamá y yo, y a día de hoy igual, es que es mi amiga, si me pasa algo se lo cuento sin que haya ningún problema", dice Kidd Keo. "Mi madre me tuvo con 24 años, muy joven, y si la vida ya era difícil, imagínate con un hijo, pero los dos tenemos mente artista y vemos el mundo de otra forma", explica, concluyendo con que ha pasado de ser ese "chiquillo" estrafalario con la mamá más singular, a ser "el más educado de todos y el que más lejos ha llegado". Según él mismo, una de las mejores cosas que le ha dado a su madre ha sido la educación que le inculcó desde muy pequeño: "La forma tan natural con la que me han enseñado es la forma tan natural con la que yo salgo con una serie, con ropa… porque, ¿por qué no?", dice. "Yo creo que todos los chiquillos, los niños, son creativos porque sí", defiende Kidd Keo. "Creo que somos curiosos por naturaleza; el ser humano no se ha construido por ser bueno o malo, se ha construido por querer conocer, a veces por las cosas buenas o a veces por las cosas malas", añade para reflexionar sobre que el simple gesto de decirle a un niño que no haga algo, lo frenará con sus objetivos: "Mi madre no me dijo nada nunca", dice Kidd Keo, pues su madre, le "dejó ser" para llegar donde está ahora.

Kidd Keo: "Siempre me han criticado y mi forma de pelearme fue la música" Entre las muchas vivencias de Kidd Keo, el rapero alicantino asegura que las críticas no son algo nuevo para él, pues es una batalla con lo que hasta su madre lidió cuando era joven. "No ha cambiado na', siempre me han criticado, solo que antes me criticaban tres y ahora me critican 300.000, pero mi forma de pelearme fue la música", se sincera. Le preguntamos a Keo qué es lo que quiere inspirar a los niños y niñas que le siguen, pues el alicantino, a pesar de polémicas y controversias, fideliza a millones de jóvenes en todo el mundo y es uno de los trapstars más seguidos del panorama actual: "¿Sabes lo que yo quiero inspirarle al resto de los chavales? Te lo voy a explicar", comienza diciendo Kidd Keo para concluir con que el éxito en España tiene unos cánones muy definidos en los cuales no todos los jóvenes entran ni se sienten identificados. Y es que Keo asegura que él mismo es el ejemplo de que no hay que seguir los cánones de lo políticamente correcto para poder triunfar: "¿Sabes el típico chaval rarito con sus pantalones de cebra y esas cosas? Pues yo soy pa' ese".