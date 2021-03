Pàdua Keoma, más conocido como Kidd Keo, es uno de los artistas más influyentes del momento y un referente de la escena trap en español. El alicantino acaba de estrenar su tema "Olvídate", una canción de desamor y una oda en toda regla a las segundas oportunidades que ha despertado una duda entre sus fans: ¿Comienza una nueva etapa sentimental para el trapstar? Lo cierto es que Kidd Keo siempre ha estado en el punto de mira de los haters, pero también en el de los más fanáticos del género. Una paradoja que es resultado de su personalidad única e indiscutible y que fideliza a millones de jóvenes en todo el mundo.

El videoclip de "Olvídate" ya acumula más de 700.000 visitas en tan solo 12 horas y se mantiene en el top 4 de Tendencias de YouTube. Las redes sociales se han volcado como nunca y han pedido al alicantino que vuelva aquel Kidd Keo de "Miss U". Ya hemos sido testigos varias veces de ese Keo romántico que partió el corazón de sus fans con "Moon Talk" y parece que esa faceta del rapero convence cada vez más. Pero entonces, ¿qué Kidd Keo gusta más? ¿El gamberro de "Lollypop" o el sentimental de "Olvídate"?

En un directo de Instagram que el alicantino realizó en agosto de 2020, Kidd Keo acusaba a sus haters de que "se habían quedado en el 'chúpala' de hace cuatro años". "A ver si aprendemos a separar las personas de las canciones , que no tienen nada que ver", decía Kidd Keo. "Hace ya 3 años o más de las canciones esas, yo he crecido como persona , yo me he hecho un hombre, estoy más tranquilo, estoy más centrado en mi trabajo, era un chiquillo", se sincera el rapero con sus seguidores. ¿ Estaremos ante la reconversión de un nuevo Kidd Keo ?

"En mis canciones hay una parte de Kidd Keo y otra de Keoma"

Y es que las gamberradas de Kidd Keo en sus canciones más ocuras parecen no gustarle a todo el mundo. Algunas de sus letras, acusadas de "misóginas", generan un debate que no solo señala a Kidd Keo y al trap, sino a otros géneros como el reguetón: ¿Hay que tomarse al pie de la letra lo que dicen las canciones? ¿Cuál es el límite del arte y de la música a la hora de expresarse?

En una entrevista con Playztrends, le preguntamos al artista sobre si Kidd Keo es una persona diferente a Pàdua Keoma, y este contesta lo siguiente: "En mis canciones también hablo de cómo ganarse la vida y de sacar a los chavales del barrio. Hay una parte de Kidd Keo y otra de Pàdua Keoma. Pero la parte de Keoma no te la voy a cantar, que es más aburrida. Yo cogí, me fui a un club de streaptease y me inspiré para escribir 'Demons'. Pero llego a mi casa y soy yo y abrazo a mi perro. También hablo de mujeres, aunque ahora estoy recién nuevo en el game, pero yo tenía una novia como cualquier otro chaval normal. Claro que me voy de fiesta y claro que hay mujeres en el ambiente, pero eso no quiere decir que esté todo el día rodeado de esas cosas. De la única mujer de la que estoy rodeado es de mi madre", concluye el rapero.