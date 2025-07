¿Dónde están las mujeres latinas en las nominaciones de este año 2020?

El próximo 15 de octubre se celebra la 27ª edición de los Billboard Music Awards después de que tuviera que posponerse debido a la pandemia del coronavirus. Un año más, Billboard entregará los premios a las canciones, videoclips, artistas y álbumes más importantes de este año 2020. Eso sí, como se tenía previsto que el certamen se celebrase la pasada primavera, hay que tener en cuenta que las nominaciones están basadas en el período del 23 de marzo de 2019 hasta el 14 de marzo de 2020. Por ello, muchos éxitos mundiales posteriores a estas fechas no han sido nominados este 2020.

Sin embargo, ni la pandemia ni el período seleccionado ha valido de excusa para la comunidad fanática de la música latina. Y es que este año no hay ninguna mujer nominada en las tres categorías correspondientes de Mejor Artista Latino, Mejor Álbum Latino y Mejor Canción Latina. Tan solo aparece el nombre de Karol G por su colaboración con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y J Balvin en "China"; una mujer que acompaña a cuatro hombres.

Y no busques más presencia femenina en las categorías de música latina. Porque ninguna de las artistas latinas más escuchadas mundialmente como Becky G, Natti Natasha, Cazzu, Anitta o la propia Rosalía aparecen nominadas en los premios. ¿Dónde está "Tusa", el éxito mundial de Karol G y Nicki Minaj? ¿Dónde está el hit "Mala Santa" de Becky G? O directamente... ¿Dónde está el reconocimiento a las mujeres latinas este año?

Resulta curioso que, en un momento de éxito absoluto de las mujeres latinas y el reggaeton en el mundo, no se reconozca la labor de estas en unos premios tan importantes como son los Billboard Music Awards. Porque en este último año la industria musical americana se ha rendido ante la buena vibra que desprenden los latinos y españoles. Cada vez son más los artistas masculinos estadounidenses que colaboran con cantantes como la colombiana Karol G, la catalana Rosalía o la cubana Camila Cabello.

Por no hablar del éxito arrasador de Rosalía en el mundo con la victoria de cuatro Latin Grammys y un Grammy el pasado 2019. Su canción " Con Altura " junto a J Balvin y El Guincho es uno de sus temas más aclamados; el videoclip supera actualmente más de 1.500 millones de visualizaciones y fue el segundo videoclip más visto en Youtube el año pasado. Paradójicamente, Billboard considera a "Malamente" una de las 50 mejores canciones latinas de la historia .

Lola Índigo, a favor de la causa

El pasado 22 de septiembre Lola Índigo publicaba un tuit donde decía lo siguiente: "he borrado el tuit porque vaya vergüenza las respuestas de verdad". No está claro a qué se refería la cantante, pero por las respuestas a dicho tuit, parece que Mimi reivindicó la falta de mujeres en las nominaciones de Billboard a Mejor Artista Latino, algo que pareció no gustar a algunos usuarios de Twitter. Una vez más, la red social se convierte en el altavoz de la intérprete para defender causas que, bajo su punto de vista, son totalmente injustas.

Lola Índigo es una de las artistas españolas que más alzan su voz contra las injusticias sociales en redes. Sin embargo, es en Twitter donde Lola Indigo ha demostrado que se puede combatir de forma efectiva y el lugar en el que ha manifestado en más de una ocasión su compromiso con la lucha feminista. ¿Estamos ante el nuevo icono feminista de nuestro tiempo?