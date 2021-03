Lleva desde los cinco años delante de una cámara, pero es posible que comenzaras a ubicar a Danna Paola cuando triunfó en España dando vida a Lucrecia, el famoso personaje de Élite (Netflix). Desde que inició su carrera en nuestro país, no cesó en su empeño de hacernos ver que no es una actriz que canta, sino una cantante que interpreta: "Tardé mucho tiempo en darme cuenta de esto, pero la música dirige mi vida por completo". De esta forma, Danna saca al mercado KO, su último proyecto discográfico. Un disco que describe todas las fases por las que pasa una persona tras dejar una relación y la reconstrucción que resulta de ese proceso.

¿En qué momento comienzas a crear KO?

A principios del 2018. Fueron dos años de creación de este disco y estoy muy ilusionada de que ya haya salido y de que esté en sus manos. Para mí fue un proceso emocional muy complicado y al mismo tiempo muy revelador. Fue una catarsis gigante. He compuesto cada una de las canciones y los temas son de mi autoría. Son experiencias, exnovios que me han marcado mucho y que han sido maestros de vida. Pero sobre todo, un gran aprendizaje personal sobre el amor propio.

KO habla de las fases por las que pasamos cuando acabamos una relación. ¿Has aprendido de todas ellas?

Creo que lo mejor de eso es aprender sobre lo que te está pasando. Si tienes el corazón roto, lo mejor es romperlo en mil trizas y estar con tus amigos, tu familia, la gente que te quiere y encontrarte. De esta manera serás mejor persona en cuanto pase ese duelo. Permitirte estar mal es maravilloso. Y saber que si esa persona se fue de tu vida, fue quizás viene algo mejor para ti. Realmente, los consejos que nos dicen de "tiempo al tiempo" son horribles, porque uno llega a estar engañado consigo mismo. Lo mejor es aceptarlo.

"Cuando llega la persona correcta, sabrás que es allí" Para ti, ¿qué no debe faltar en una relación para que sea completamente sana? Creo que no tener filtros con esa persona. En cuanto te empiezas a tener filtros y tratas de agradarle, estás perdida. Ser sincero desde un principio es muy importante. Mientras no haya de por medio un interés más allá que el conocerse y empezar siendo amigos para que termine amándote con todos tus fantasmas y tu pasado. ¿Crees que nos siguen vendiendo el cuento de que o tenemos pareja o no estaremos completos nunca? De verdad pienso que no se está mejor solo. Escribí mucho sobre la soledad y mi experiencia, pero para mí es buenísimo pasar una época soltero y pasarla increíble. Sin embargo, todos necesitamos una parte que complemente tu vida sin llegar a ser dependencia. Más bien es compartir tu vida con otra persona, pero para poder lograrlo, antes tienes que amarte tú y aceptarte. Creo que viene de todo eso: yo no soy experta en las relaciones, de verdad que no. Pero considero que las experiencias que he tenido me han hecho darme cuenta de que estaba equivocada al pensar que estando sola estaba mejor. Creo que cuando llega la persona correcta, sabrás que es allí porque uno no necesita esforzarse. "Si me ves reír no es que esté feliz" es una de las frases que dices en "Bajo cero". ¿Cuántas veces te han juzgado erróneamente por esto? Esta frase tiene mucho que ver con la inspiración de los años en los que estuve viviendo en Madrid y con Lucrecia también, porque en el discurso de la segunda temporada justo decía algo así: "Vivir siempre con una puta sonrisa en la cara, haciendo como que todo está bien...". Era algo que a mí me representaba mucho porque durante toda mi carrera me ha tocado estar en situaciones de subirme a un escenario o tener entrevistas y de repente tener que estar hecha mierda, pero tener que salir y dar una sonrisa. ¡Eso es muy fuerte! Normalmente, todos vivimos con una careta de "todo está bien" o "la vida es perfecta", pero llegando a casa y estando solos, no podemos convivir ni con nosotros mismos. Por eso "Bajo Cero" es una de las canciones más importantes del álbum y estoy completamente enamorada de ella porque me encanta y me identifica mucho en esos momentos tan oscuros de mi persona.

"Las experiencias que he tenido han sido cruciales y drásticas" ¿Crees que nuestra generación cada vez es más consciente de los límites que no queremos que sobrepasen con nosotros? Creo que sí, porque cada vez somos un poco más exigentes. Estamos viviendo en una generación de cristal donde todo nos rompe o nos molesta. Pero realmente considero que hoy en día, nos vamos valorando mucho más y no permitimos ningún amor ordinario. Yo siempre he acabado dando más de lo que recibo a cambio. Es como... Una lección de decir: "si no recibes el mismo amor que das, no es ahí". Pero uno ha tenido que aprender a que a veces esa persona no es para ti. Hace poco me preguntaban "¿cuánto duró tu última relación?". Y les dije: "es que ni siquiera empezó". Creo que eso es lo más importante, no definir porque no soy nada fan de las etiquetas. Realmente, ir construyendo algo sobre la verdad absoluta es algo genial, y estar allí para esa persona cuando te necesite. ¿Qué significa para ti saber que eres un referente para muchos jóvenes? Creo que en otra de mis vidas fui psicóloga, porque realmente me encanta analizar las situaciones. Eso también está fatal, porque sufro mucho de ansiedad y eso no me va bien. Pero es simpático saber que tenemos muchas hipótesis de vida, así que me gusta analizarlas. Tomo mucha terapia, pero hacer canciones ha sido la mejor de ellas. No soy experta en el amor, pero las experiencias que he tenido han sido muy cruciales y drásticas en mi vida. Sí me ha tocado sufrirla, porque además soy una drama queen muy heavy. Si lo pueden tomar como un consejo, es justo permitirte estar mal. Está bien, y también permítete enamorarte. El amor sí existe, solo que a veces caemos en las manos incorrectas. Lo primero es amarte a ti, aunque suene súper trillado, pero realmente todo empieza ahí. Muy pocas personas se aplauden a sí mismas, no reconoces cosas que amas de ti... Todo el álbum habla precisamente de esto. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Danna Paola (@dannapaola)“ “ En estos años me he conocido muchísimo más. Soy otra persona completamente diferente a cómo llegué a Madrid, 100%. Antes sufría mucho por regresar a México, pero aquí fue el lugar donde me encontré por fin. Ahora que tuve todo este año de cuarentena, fue súper sanador y el mejor de mi vida hasta ahora, porque todo lo que aprendí lo apliqué y me di la oportunidad de vivir de verdad.