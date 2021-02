A pesar del buen momento profesional en el que se encuentra, Danna Paola siempre considera que es buen momento para hablar sobre sus experiencias vitales. La última de ellas la desveló mientras era entrevistada en un programa digital en YouTube y sus declaraciones, bastante más duras de lo que cualquier espectador pensaba escuchar, no pasaron desapercibidas para los oyentes: "No me acuerdo de qué pasó, ni cómo llegué a casa o cómo acabé en el hospital". Así comenzaba la mexicana un relato donde explicaba que fue drogada mientras cenaba en Madrid, y que tres hombres intentaron violarla cuando se trasladó al baño de un restaurante.

Durante el encuentro, la cantante confesó que tras sufrir una depresión mientras pasaba una temporada en la capital, decidió ponerle remedio y salir a cenar con un amigo que había venido a verla desde México. Fue esa noche cuando conocieron a tres hombres con los que llegaron a entablar conversación y... cuando se produjo el desencuentro. "De repente uno de los hombres me dice: "¿este era tu vaso, no?". Inmediatamente me empecé a sentir mal, sentir mareos... Me empezó a entrar sueño y dije "me tengo que ir". Pero empezaron a quererse sobrepasar de la situación", concluía emocionada.

La intérprete de "No Bailes Sola" consiguió llegar a casa con ayuda de su amigo, pero poco después tuvo que ser trasladada al hospital. Nunca supo las sustancias que le habían suministrado sin su conocimiento, pero acudió a un profesional para que le asegurase que no había mayores complicaciones. "Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: "No tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar". Seamos conscientes de que, por más fuertes y más independientes que seamos, no sabemos las intenciones de los demás", finalizaba la artista.