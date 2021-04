"Estoy soñando, no me despierten", decía esta misma noche Nicki Nicole tras su show en la televisión estadounidense. Y es que, si parecía que el éxito de Nicki no podía crecer más, estábamos equivocados. La artista argentina sigue en línea ascendente y llega a la televisión estadounidense para actuar en The Tonight Show, el programa late-night más popular de la NBC, presentado por Jimmy Fallon. Nicki Nicole ha interpretado "Wapo Traketero", el primer tema de toda su carrera y el que supuso la primera piedra de un camino más que exitoso en la industria musical.

Pero eso no ha sido todo, pues la mamichula de Argentina tenía una sorpresa entre manos: una actuación en vivo con el puertorriqueño Lunay, quien la ha acompañado para cantar juntos su última colaboración, "No Toque Mi Naik". Un show que se ha visto arropado, además, por una banda de música en directo al más puro estilo jazz y soul y en el que no han faltado tampoco los coros.

“estoy soñando no me despierten pic.twitter.com/GjV7qkZTWP“ — Naiki (@naikinai19) April 28, 2021

La primera argentina en llegar al programa Nicki Nicole se convierte en la primera argentina en llegar al programa de Jimmy Fallon, el cual ha contado con la participación de otros artistas latinos de la talla de Bad Bunny, J Balvin, Maluma, Luis Fonsi o Karol G. La cantante, de 20 años, agradecía después de su actuación la invitación al programa a través de sus redes sociales: "Muchas gracias por dejarme ser parte de tu programa Jimmy Fallon. ¡Y gracias a todo el equipo de @fallontonight también por dejarme presentar mi música acá! Estoy muy contenta de representar mi país. Lunay, gracias hermano por romper todo, tenés un talento increíble. Gracias a todos", escribía la rapera. Pero tampoco faltaron los halagos por parte de sus fans ni por parte de sus compañeros de industria, pues algunos amigos como Duki le dieron la enhorabuena a Nicki por su participación en el programa más visto de la NBC. "¡Te fuiste mundial, niña!", le escribía el rockstar de Argentina a través de Twitter. “una LOCURA amigo gracias por bancarme desde siempre ��“ — Naiki (@naikinai19) April 27, 2021