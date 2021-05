Puede que sea una ilusión o que se convierta en realidad. Cuando hablamos de Nicki Minaj todo es posible, así que no es de extrañar que tras su pausa en la industria discográfica, varios usuarios hayan interpretado que su última imagen en Instagram escondía un mensaje que iba más allá del simple post. Desde que la rapera lanzase Queen no ha vuelto a sumergirse de lleno en ningún otro álbum. Al menos, no hasta el momento. Sin embargo, todo parece apuntar que la intérprete está preparando algo grande para el próximo viernes. ¿Será su regreso a la música?

"Friday". Ese es el escueto mensaje con el que Nicki Minaj ha querido alentar a los millones de usuarios que la siguen día a día. Aún se desconoce si el nuevo proyecto llegará en las próximas semanas o si el anuncio solo girará en torno a alguna pista más sobre él. Lo que sí está claro es que las especulaciones no han tardado en llegar y ha sido más de un tuitero quien ha evidenciado algo sorprendente: Rihanna ha comenzado a seguir a la rapera. No sería un gran acontecimiento si no fuera porque fue justo después de lanzar la publicación de su supuesto regreso a su cuenta de Instagram.

Algún que otro fan no se conformó con imaginar una posible collab entre Rihanna y Minaj, sino que además localizó un like que no pasó desapercibido: el de Ariana Grande. La intérprete de "Positions" mostró el apoyo a la publicación y no ocultó su me gusta. ¿Sabrá algo más que el resto del mundo? ¿La posible colaboración entre la de Barbados y la rapera será ya un hecho entre sus compañeros de profesión?

