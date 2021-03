Cinco años. Eso es lo que lleva Rihanna sin lanzar nueva música, pero... parece que la espera merecerá la pena. La cantante, que celebró por todo lo alto que su álbum Anti se ha convertido en el primero de una artista negra en pasar media década en la Billboard 200, aprovechó algún que otro comentario para evidenciar que no se olvida de sus fans y, ni mucho menos, de la música.

A través de un vídeo en su cuenta oficial de Instagram, la de Barbados contaba con orgullo el hito que había conseguido en una de las listas más importantes a nivel internacional. "Agradecida al altísimo por poner a personas incondicionales en mi círculo. Felicidades a todos los que contribuyeron a esta era. Gracias, equipo", indicaba emocionada.

Durante el corto, se puede ver a una Rihanna en pleno apogeo al mostrarse varias imágenes de sus últimas giras. Y ante esto, miles de usuarios destinaron sus comentarios a reclamar su regreso a los escenarios o, al menos, a nuestras listas de reproducción. "¡Celébralo lanzando una canción!", le decía uno de sus seguidores. Un comentario que se ha viralizado por la respuesta de la cantante: "Creo que debería. Pronto", confesaba la intérprete. ¿Ha sido esta su manera de anunciar nueva música? ¿Veremos próximamente su regreso a los escenarios?

“Rihanna trends on Twitter after saying she might release a new song soon:



“I think I should �� .... just 1 tho lol” pic.twitter.com/8jm3vvwv8R“