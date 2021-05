Como cada viernes, te traemos en Playztrends las novedades musicales de la semana para que puedas pasar un finde como te mereces. La lista de estrenos de hoy es muy heterogénea, ideal para todos los diferentes moods con los que puedas encontrarte.

Nicki Minaj vuelve a la música tras meses de parón, y no de cualquier manera, sino por todo lo alto: con el relanzamiento de su mixtape Beam Me Up Scotty de 2009, que contiene temazos como "Seeing Green" junto a Drake y Lil Durk. Pero no es la única que ha marcado tendencia este viernes, pues en el ámbito estadounidense, Katy Perry ha revolucionado a sus fans con su último single, "Electric". Olivia Rodrigo también ha sorprendido con "good 4 u" y Alicia Keys con el remix de "Underdog" al más puro estilo latino y sonidos electrónicos, junto a Nicky Jam y Rauw Alejandro.

El elenco argentino también ha reventado las plataformas esta semana, pues Khea y María Becerra presentan el esperadísimo featuring con el que llevaban creando hype desde hace ya tiempo en redes: "Te necesito". Pero eso no es todo, pues FMK, Tiago PZK, LIT Killah y Rusherking se juntan en "YO SE QUE TU", un reguetón que ya supera los 2 millones y medio de visualizaciones en poco más de un día.

Morad vuelve a reinar en YouTube con su último lanzamiento, "QUÉ PASA?", que se sitúa en tendencias desde su lanzamiento. Maikel Delacalle y Guaynaa sorprenden con "Una pregunta", Lola Índigo presenta "Spice Girls" con un videoclip de lo más original y divertido, Karol G se pone romántica en "El Barco" y los amantes del freestyle ya enloquecen con el último tema de Walls, "Matadora". ¡No te lo pienses más y dale al play con nosotros!

Khea y María Becerra - "Te necesito"

Morad - "QUÉ PASA?"

Katy Perry - "Electric"

Olivia Rodrigo - "good 4 u"

Alicia Keys, Nicky Jam y Rauw Alejandro - "Underdog Remix"

Lola Índigo - "Spice Girls"

Nicki Minaj, Drake, Lil Wayne - "Seeing Green"

Karol G - "El Barco"

FMK, Tiago PZK, LIT Killah, Rusherking - "YO SE QUE TU"

Maikel Delacalle y Guaynaa - "Una pregunta"

Justin Quiles x Chimbala x Zion & Lennox - "Loco"

Juhn, Jay Wheeler - "Fragancia"

Lele Pons - "Al Lau"