Omar Montes, Ana Guerra y J Balvin, entre las novedades

La cuenta atrás para disfrutar del verano parece poco a poco llegar a su fin. Aún quedan algunos días hasta que ocurra, pero artistas de medio mundo se han propuesto que, con sus ritmos, viajemos directamente a los meses estivales. Ejemplo de ello es J Balvin, quien no solo está de estreno con su documental The Boy From Medellín, sino que además celebra su 36 cumpleaños lanzando la canción "7 de mayo".

La música latina nos acompaña esta semana, sino que se lo digan a Ozuna o Maluma. Ambos están de estreno con "Tiempo" y "Vamo' a Gozárnola", toda una declaración de intenciones que promete acompañarnos durante las próximas semanas en nuestra playlist. Lérica y Mau y Ricky fusionan sus estilos para proponernos "HIjos contigo" mientras que Baby K y Omar Montes lo hacen en "Pa Ti", su nuevo tema.

Si aún tienes ganas de más, no te pierdas "Como Antes", de Rels B; lo nuevo de Coldplay con "Higher Power"; David Guetta y "Get Together"; las potentes Ms Nina y Mariah Angeliq con "Bad Bitch" y "Mala de verdad" o los últimos lanzamientos del amplio mundo de Operación Triunfo con "Tik Tak" de Ana Guerra y "Déjame Sola" de María Escarmiento. Dale al play y... ¡disfruta!

"Como Antes" - Rels B

"Tiempo" - Ozuna

"7 de mayo" - J Balvin

"Vamo' a Gozárnola" - Maluma

"Higher Power" - Coldplay

"Get Together" - David Guetta

"Bad Bitch" - Ms Nina

"Mala de verdad" - Mariah Angeliq

"Hijos contigo" - Lérica, Mau y Ricky

"Pa Ti" - Baby K y Omar Montes

"Tik Tak" - Ana Guerra