J Balvin desvela los detalles de 'The Boy From Medellín'

Si por algo se ha caracterizado el 2020 ha sido, sin duda, por la cantidad de música de la que hemos disfrutado. J Balvin fue uno de los responsables de que esto ocurriera, así que no es de extrañar que haya querido ampliar su historia lanzando The Boy From Medellin, el último proyecto que verá la luz el 7 de mayo en Amazon Prime. Durante su presentación, el intérprete adelantó en exclusiva a PlayzTrends que le resulta realmente complicado separar la figura de José Álvaro Osorio -nombre real- de la que representa J Balvin como estrella internacional: "No es nada fácil. Por eso estoy buscando el balance. Es muy complicado encontrarlo, pero aquí seguimos".

Durante los dos minutos del adelanto que lanzó a YouTube, se puede ver cómo el intérprete se prepara para dar su show en el estadio Atanasio Giradot de Medellín, realizado en noviembre de 2019. Posiblemente fue el último gran espectáculo que realizó antes del estallido de la pandemia, así que puede que se haya convertido en uno de los más emblemáticos de su trayectoria.

Algo que muchos desconocían hasta ahora es el clima político y social que vivía Colombia en el momento en el que se grabó el documental. Tal y como afirma en un comunicado, "el país se encontraba en medio de una agitación política generalizada, con miles de manifestantes saliendo a las calles en protesta contra el presidente de derecha Iván Duque". Un escenario que no solo se verá en el proyecto, sino que mostrará las posibles consecuencias que tuvo en la carrera de Balvin.

“No fue planeado, la verdad. No tenía nada que ver el concierto con lo que ocurrió en las calles de Medellín. Como todo en la vida, hay un 99% de cosas que no están a nuestro alcance. Solo quise contar la historia del show, el proceso y todo lo que se necesita para sacarlo adelante, pero nadie se imaginaba que iba a haber tal desorden social. Nosotros no elegimos meternos en el mundo de la política, sino que queríamos abordar el documental desde el plano musical. Pero somos conscientes de que tenemos responsabilidad como personaje público. No ha sido fácil, pero aquí seguimos, aprendiendo”.

"La salud mental forma parte de la realidad" Desde hace tiempo, J Balvin muestra abiertamente la salud mental que posee en cada momento de su vida. Si pasa por un periodo con mayor tristeza o ansiedad, el colombiano no duda en compartirlo con los millones de usuarios que siguen su día a día. "Este infierno es de verdad. Primero está José, después está Balvin", indicaba el intérprete durante una charla con miembros de su equipo en el adelanto del documental. Este testimonio, que de forma individual podría pasar inadvertido, evidenciaría lo mucho que lleva luchando para que su salud mental sea, pase lo que pase, una de las mayores prioridades en su vida. “Creo que la salud mental es una realidad. Es como quien está pasando el COVID: las enfermedades mentales también son una pandemia. Solo que la gente tiene miedo a hablar sobre ello porque sigue siendo tabú. Al final la mayoría terminamos contagiados de una forma más o menos aguda, pero forma parte de la realidad”, afirmaba durante un encuentro con medios españoles. "Lo más importante siempre es rodearse de buenas personas. Y personas que sean mejores que tú. Para mí ha sido muy difícil estar alejado de los escenarios tanto tiempo porque me faltaba la alegría, sentir a la gente, al público... Me daba mucha paz. Medellín sigue inspirándome 100% porque es mi casa, la ciudad donde me vio nacer y crecer. Siempre he sido muy fiel a mi movimiento y a lo que quería lograr, así que seguiré cantando en español y haciendo música con amor y con las ganas de vivir suficientes como para trasladar la cultura latina por el mundo entero".