J Balvin anuncia el primer concierto presencial tras la pandemia

Si por algo se han caracterizado estos meses de aislamiento ha sido, sin duda, por las ganas que nunca perdimos de disfrutar de la música en directo. Festivales, premios, shows y todo tipo de eventos tuvieron que cerrar sus puertas al público para celebrarse de manera online. Ahora, con medio planeta en camino de la inmunización, J Balvin ha anunciado el primer concierto presencial tras el estallido de la pandemia. Un proyecto que contará con artistas como Karol G, Rauw Alejandro o Jhay Cortez y del que ya conocemos el cartel completo.

Tal y como se observa en la imagen compartida por el colombiano, artistas como Tainy, Jowell & Randy, DJ Pope o Alex Sensation tendrán cabida en un fin de semana donde lo importante, de nuevo, volverá a ser la explosión de sentidos que nos alberga al disfrutar de música en directo. Las Vegas ha sido el escenario escogido para levantar un proyecto repleto de experiencias de las que aún se desconocen los detalles. Sin embargo, ya es oficial que entre los eventos que se celebren, serán Agudelo888, Matt Paris y La Gabi algunos de los artistas que los lleven a cabo.

La fecha elegida tampoco es al azar: los días 16, 17, 18 y 19 de septiembre siempre han estado ligados a la celebración de la música latina en la ciudad. Este año, el show tendrá un límite de 3.000 entradas y según Billboard, se incluirá un concierto con J Balvin y se realizarán diferentes "actividades" en varios lugares del Resort World de Las Vegas, incluidos los espacios conocidos como Zouk Nightclub y Ayu Dayclub.

"Han sido días muy difíciles y complicados"

Galas repletas de incertidumbre y con conexiones por videollamada. Así han sido los premios a los que ha estado acudiendo J Balvin desde mediados de 2020. Precisamente, fue en los Premios Juventud donde el artista recibió cinco galardones y decidió abrirse en canal para confesar la dura batalla a la que había estado haciendo frente desde hacía semanas: "Me siento muy agradecido. En este momento estoy apenas saliendo del COVID-19... Han sido días muy difíciles y muy complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar y a mí me tocó. Y me tocó bien duro", indicaba tras recibir el primer reconocimiento de la noche.

"Envío un mensaje a todos los que me siguen y a toda la juventud: que se cuiden, que esto no se piensen que es ningún chiste. El virus como tal sí existe y es bien peligroso", concluía el intérprete. Unas palabras que calaron entre el público joven y que ahora, tras salir de ese bache que le impidió desarrollar su vida tal y como la venía desempeñando hasta el momento, dejan claro que Balvin quiere realizar un show seguro y repleto de medidas de distanciamiento para evitar contagios.