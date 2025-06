J Balvin, María Pombo y Ester Expósito, entre las celebrities que visibilizan los problemas de salud mental a escasos días de acabar el año

Hace unas semanas, J Balvin se pasaba por sus redes sociales para confesar que se encontraba sumido en un proceso de ansiedad y depresión que vino a raíz del confinamiento. "Aunque se vea de color, muchas veces está oscuro por dentro. Pido por la salud mental de todos los que la necesitamos, la ansiedad y la depresión son una realidad. No tengan miedo a aceptarla y buscar ayuda profesional, sé lo que se siente. Lo vivo y entiendo a quienes lo padecen".

El intérprete de "Rojo" nos devolvía a la realidad con unas declaraciones que dejaban poco a la imaginación. Porque quizás no estemos acostumbrados a relacionar estos problemas con artistas de la talla y fama del cantante, pero compartir su situación con los más de 45 millones de personas que siguen de cerca su trayectoria no hace sino apostar por la normalización de este tipo de transtornos. Temas que a día de hoy son tabú en la sociedad y que nos siguen costando reconocer que los padecemos en primera persona.

"No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo la felicidad y que todo está perfecto porque soy un ser humano como cualquier otro. También soy frágil y muy vulnerable . Posiblemente más que muchos de ustedes, entonces... agradecerles que estén ahí conectados conmigo, que los amo mucho . Que pronto pase toda la tormenta para estar por aquí con todos ustedes hablando, haciendo chistes y todo. Porque realmente, no estoy para actuar, sino para siempre ser real y compartir lo que siento en el momento. Os amo mucho", comentaba Balvin a principios de noviembre.

A escasos días de terminar el 2020 y en pleno día de Navidad, J Balvin decidió colgar unos stories que no dejaban duda alguna: sigue en su empeño de visibilizar un problema que él mismo ha vivido en sus propias carnes . " Celebren la verdadera riqueza: la salud mental y física . Algunos dicen: "Ese man con dinero y fama sufre de depresión". Es como decir que la gente con dinero y fama no pueden tener cáncer. Es un problema de salud y punto ", concluía contundente en su cuenta oficial de Instagram.

Ester Expósito y María Pombo también sufrieron ansiedad

Siguiendo la estela del colombiano, María Pombo también copó la conversación social cuando confesó cómo se encontraba tras los meses de confinamiento: “Me siento una persona muy afortunada con todo lo que me está pasando, pero a la vez creo que casi todo el mundo estamos pasando por una época de mucha incertidumbre en cuanto a lo que va a pasar en un futuro. Llevo unos meses con más ansiedad de lo normal porque han sido entre los mejores y los peores de mi vida. El confinamiento ya de por sí fue muy estresante, pero a mí me llegaron varias noticias en esos momentos que me hicieron estar con la ansiedad por los aires”, confesó durante su aparición en el canal de YouTube de Luc Loren.

"Siento que no se puede decir en alto cuando estás en una situación de privilegio como la mía. Si digo que estoy mal, me juzgan. Me siento muy afortunada por unas partes, pero por otro lado no dejo de preocuparme. Me da miedo decir en alto que tengo ansiedad o que me gustaría mejorar varias partes de mi vida", apuntaba la influencer.

Ester Expósito también quiso dar voz a una problemática cada vez más extendida en nuestra sociedad. ¿Es contradictorio tener una vida privilegiada y no contar con una buena salud mental? La actriz de Élite cuenta con 26 millones de seguidores en Instagram, pero nadie se pregunta quién hay detrás de la persona que ven en sus feeds. “Sufrí mucha ansiedad. Yo de por sí soy una persona con mucha ansiedad, es algo con lo que tengo que vivir todos los días, pero con la pandemia se me disparó. Cuando viví el boom de la fama fue muy chocante al principio, y a veces muy cansado, pero al final me he ido haciendo a ello. Creo que es la clave: dejar que las cosas se vayan absorbiendo poco a poco", comentaba durante su entrevista en la revista Semana.

Como te contamos hace unos días... ¿Nos avergonzamos de sentir tristeza? ¿La sociedad nos impide estar mal? ¿Llorar es símbolo de debilidad? Juzgad vosotros mismos pero, ante todo, que no decaiga el importante mensaje que personas como J Balvin, María Pombo y Ester Expósito luchan por visibilizar.