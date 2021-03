Santiago Elías Mercado Gómez aka Sael (@sael_arg) es un cantante, compositor y productor argentino de 22 años. Hace apenas unos meses, Alejandro Ramíres, conocido como Sky Rompiendo y productor de cabecera de J Balvin, decide apoyar su carrera musical, firmándolo a su sello Black Koi Entertainment.

Todo apunta a que Sael se convertirá en la nueva promesa argentina de la música urbana. Acaba de presentar "MOTA", una apuesta firme por el pop urbano que cuenta con casi un millón de reproducciones en tan solo tres semanas.

Desde Medellín, Sael nos hace un hueco en su apretada agenda para charlar con él sobre sus inicios, el lanzamiento de su próximo EP y sus planes para cuando la pandemia termine.

P.- Para aquellos que todavía no te conozcan ¿cómo te presentarías?

R.- Yo soy un pibe de Argentina de 22 años. Me llamo Sael, hago música, canto, produzco y compongo. Actualmente estoy firmado por Sky Rompiendo que es el productor de J Balvin y desde entonces estamos trabajando codo a codo y sacando musiquita.

P.- Ahora en Argentina estáis todos los artistas que más lo están petando: Nicki Nicole, Cazzu, Duki, Bizarrap o Khea. ¿Será Sael el siguiente?

R.- Vamos hacia eso, ahí vamos. La verdad es que es un honor para mí ser de Argentina y me siento muy respaldado por todos ellos.

P.- ¿Por qué elegiste el nombre de Sael?

R.- En realidad, el origen fue mi nombre. Como me llamo Santiago Elías, yo no podía llamarme Santiago y cantar reggaetón. No tiene flow. Necesitaba otro nombre así que puse “Sa” de Santiago, “El” de Elías. La verdad es que me quedó muy bien.

P.- Pero, en tus inicios, no cantabas sino que tocabas instrumentos.

R.- Eso es. Yo empecé con tutoriales de YouTube a tocar la guitarra, un poco de piano. Jamás tuve la oportunidad de estudiar música como tal ni de ir a canto, me tocó aprender por internet y así se fueron dando las cosas.

P.- Y justo ahí descubres algo que realmente te llama: la producción musical. ¿Cómo fue?

R.- Sí, empecé a buscar tutoriales de producción musical, necesitaba saber cómo hacer una pista, cómo grabarme. Yo soy de una ciudad súper pequeña de Argentina, no soy de la capital, soy de un pueblo a 12 horas de Buenos Aires, entonces no tenía muchos recursos. No había estudios de grabación, no había nadie que hiciera esas cosas.

Con los tutoriales de internet, empecé a grabarme, a producirme y le fui dando amor con el tiempo. Disciplina, paciencia y pasión. Así se fueron dando las cosas y creo que sirvió para que hoy en día estemos aquí.

P.- Cuando empezaste a subir tu música y la gente se interesó y la apoyó, ¿te lo esperabas?

R.- ¡No! Yo no me esperaba eso. Mis primeros temas ni siquiera los subía, se los pasaba a mis amigos por el celular para que lo escuchasen. Y ellos fueron los que me pidieron que los subiese porque decían que le podían gustar a la gente y yo no me animaba.

Yo no sonaba como lo hago ahora hasta que un día decidí subir una y empecé a ver los comentarios y a la gente le había gustado. Fue bastante loco para mí. Y poco a poco fui subiendo mi música a YouTube hasta que llegué a Sky.

P.- Supongo que colaborar con Kevin Roldán (@kevinroldankr) también te habrá ayudado.

R.- Obvio, con Kevin tuve una etapa súper buena, estuve trabajando mucho con él. Tenemos un montón de temas juntos que todavía no han salido, pero espero que podáis escucharlos en algún momento. Aprendí mucho, conocí gente que hoy en día trabaja conmigo y, la verdad, es que estoy muy agradecido por la oportunidad que él me brindó.

P.- La semana pasada entrevistamos a Mr Eazi y él nos contó que un día le contestó a la historia a J Balvin preguntándole si podía abrir su show y él le dijo que sí. ¿Cómo lo conociste tú?

R.- Yo a Jose (@jbalvin) lo conocí porque había conseguido su número personal y él no sabía quién era yo pero le mandé un paquete de canciones. Pensé “bueno o me bloquea o escucha las canciones”. Se ve que gracias a Dios escuchó las canciones y me preguntó quién era.

Además, se dio la casualidad de que a las tres semanas del mensaje de WhatsApp yo tenía que venir a Medellín. Entonces le escribí, fui a comer a su casa, le acompañé a un video. Y quedó una linda amistad, hablamos mucho y me apoya. Cada vez que saco un tema, él lo comparte en sus redes, para mí tener esa amistad tan única me hace muy feliz.

P.- ¿No estarás en Medellín haciendo música con él, no?

R.- Mmmm no sé, no sé, no sé (risas). No puedo decirte mucho pero por ahí tenemos algo juntos.

P.- Del panorama musical español, ¿hay alguien que te llame especialmente la atención?

R.- C. Tangana me encanta, Rosalía es un icono, Kidd Keo me gusta. Justo ahora estoy preparando un EP y tengo una canción con Maikel Delacalle que espero que a la gente le guste mucho.

P.- Aparte del EP, ¿qué más planes tienes para este año?

R.- Estamos en ello. De momento, toda mi atención está centrada en el EP que saldrá más o menos en un mes, todavía no tengo la fecha exacta. Tiene videos, colaboraciones, versatilidad. Hay trap, reggaetón oscuro, reggaetón romántico, hay lo-fi. Estoy ansioso porque la gente lo escuche. Después ya veremos.

P.- ¿Cómo te está afectando la pandemia?

R.- El año pasado me afectó más pero el lado positivo es que tuve más tiempo de aprender un poco más y mejorar. Pude encontrar mi personalidad vocal entonces, aunque haya sido negativo, a la vez es positivo y gracias a Dios estoy viendo los resultados de esa metamorfosis que empecé en la pandemia.

P.- Dices que has podido aprender más, ¿en el EP produces alguno de tus temas?

R.- Sí, en el EP hay un sencillo con Cauty y Brray con uno de mis beats. Después, también hay temas producidos por Sky. Hay muchas variedad de productores, estoy muy contento de haber tenido la oportunidad de trabajar un tema que yo creo que puede ser el sencillo del EP.

P.- ¿Qué es lo primero que quieres hacer cuando todo esto termine?

R.- Shows. En cuanto la pandemia termine quiero subirme a un escenario y cantarle a la gente que me sigue. Pero por ahora estoy centrado en música porque no hay discotecas y la gente está en su casa, tengo más tiempo. Estoy tratando de convertir algo negativo en positivo. Esto está provocando que yo pueda hacer más música y la gente que no me conocía me empiece a conocer.

P.- ¿Crees que el hecho de que las discotecas estén cerradas te está perjudicando?

R.- Yo creo que sí pero también soy muy creyente y pienso que todo pasa por algo. El tiempo que tengo es perfecto y si tiene que ser así, así va a ser. Pero claro que me da rabia, a veces me acuerdo de que podría estar cantando en una discoteca, por ejemplo “MOTA” es un tema de discoteca pero no puede sonar porque están cerradas.

P.- Acabas de presentar el tema del que hablas, “MOTA”, ¿cómo surge la canción?

R.- “MOTA” nació en Miami con Sky. Ese mismo día habíamos grabado dos canciones que eran súper chill pero nosotros en el momento teníamos una vibra más de party. Entonces dijimos “venga vamos a hacer algo más oscuro”, en cuanto sonó el beat de “MOTA” empezamos a fluir. Fue un reto para mí porque yo estaba sacando reggaetón tranquilo, cuando escuché esta canción fue como “yo quiero empezar el 2021 con esta”. Y a la gente le está flipando.

P.- Por último, ¿tienes ganas de venir a España?

R.- Sí, por supuesto. Mi sueño es conocer Europa, no solamente España que también. Quiero conocer Francia, Rusia, sería un sueño. Yo creo que este año podré pasarme por allí, sería mi primera vez en Europa.