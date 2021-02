El nigeriano Oluwatosin Oluwole Ajibade aka Mr Eazi (@mreazi) es la voz detrás de los éxitos afropop "Pour Me Water", "Skin Tight" (con Efya) y "Leg Over"; así como de innovadoras colaboraciones con Beyoncé, Bad Bunny y J Balvin. También es el fundador de emPawa Africa, un programa de incubación de talentos que financia y asesora a artistas africanos emergentes, y de la distribuidora de música digital emPawa Distribution.

Mr Eazi, coronado como principal exponente de la música banku, está a punto de estrenar su EP “Something Else”. Además, el artista africano acaba de presentar “Lento” junto a J Balvin, donde ambos vuelven a unir sus mundos en un tema producido por Killertunes, intercambiando letra en español, inglés y yoruba. Hablamos con él sobre cómo surge este nuevo tema, el lanzamiento de su EP y sus planes para 2021.

P.- Tienes muchos fans de España y Latinoamérica, ¿hablas español?

R.- ¡No! Aunque cueste creerlo, no hablo casi nada de español (risas). Las únicas palabras que me sé son “baila” o “cómo estás”. Pero para mí es suficiente con eso para hacer música, ¿sabes?

P.- Pero ¿te gustaría aprender?

R.- Claro. Me encantaría aprender más, así la próxima vez que hable contigo podremos hablar en español. Para mí sería un logro poder hacer una entrevista entera en español o hablar con mis fans. Sería muy divertido.

P.- Muchos todavía no te conocen, ¿cómo te definirías?

R.- Pues soy un chico de Nigeria, aunque ahora mismo estoy en Ghana. Hago música de manera profesional desde 2016, antes subía mis canciones a Internet pero mi carrera musical comenzó en julio de ese año. Tengo un par de canciones buenas que, al parecer, la gente de todo el mundo ama y baila. Ahora estoy a punto de comenzar con la grabación de mi tercer álbum. Y cuando no estoy grabando, pues estoy por TikTok viendo a gente bailar.

P.- ¿Es cierto que empezaste en la música cuando estabas en la universidad?

R.- Sí, así es. Yo estaba estudiando ingeniería e iba mucho de fiesta. Así que empecé también a organizarlas, y eso me llevó a pasar tiempo con artistas. Y yo creo que fue por ese motivo que me planteé hacer música. Empecé a probar ritmos en secreto, solo para mis amigos. De hecho, aun sigo haciendo canciones para ellos.

P.- Está claro que internet hace que nuestras fronteras sean invisibles. ¿Crees que habrías triunfado de la misma forma hace 50 años?

R.- ¡Es cierto! Siempre pienso que todo pasa por algo, creo que he nacido aquí y en esta era por alguna razón. Internet ha hecho que las cosas sean mucho más fáciles para mí.

P.- Sin embargo, hay muy pocos artistas africanos conocidos en Europa, ¿por qué crees que es así?

R.- La cosa es que hay muchísimos artistas africanos pero apenas se conocen a estos artistas fuera del continente. Si lo piensas, hace un tiempo casi nadie conocía la música de Corea del Sur pero la gente empezó a viajar de un lado para otro y gracias a Internet, ahora todos conocemos el K-pop. Cuanta más gente viaje y cuanta más gente tenga internet, la música será más global.

Por otro lado, necesitamos las plataformas de streaming, Spotify llegó a África hace apenas dos años y Apple Music se está expandiendo ahora. El mundo necesita ver lo que estamos haciendo aquí y ponerse al día.

P.- ¿Crees que va a pasar lo mismo que cuando llegó el K-pop?

R.- Seguro que sí. Es solo una cuestión de tiempo. Me acuerdo de una vez que estaba en Coachella viendo a J Balvin y dijo que le había costado más de 11 años llegar a ese escenario, ahora el reggaetón es conocido en todo el mundo pero antes no. En 2018, cuando empecé a dar conciertos con Balvin, la gente me preguntaba qué era mi música. Por eso la cultura es tan importante y no solo la música, también las películas.

Por ejemplo, aquí en África el español no es tan común. Pero últimamente he visto “Monarca” y “Élite” y eso me ha permitido conocer otras partes del mundo. No necesito ir a España para entender “Élite” porque los actores son buenísimos. Incluso cuando escucho el soundtrack viéndolo, descubro cosas nuevas. El otro día conocí a C. Tangana gracias a la serie. Por eso creo que es una cuestión de tiempo, la música de aquí es buena y tenemos internet, pasará.

P.- Has colaborado con varios de los artistas más importantes a nivel mundial. ¿Cómo conociste a J Balvin?

R.- Es una historia muy graciosa. Conocí a J Balvin en Haití, yo tenía un concierto y vino al hotel e hicimos una canción. Una semana después, Balvin subió un video en su jet bailando esa canción. Así que le mandé un DM dándole las gracias y empezamos a hablar. Me contó que iba a dar un concierto en Estados Unidos y de broma le dije: “Déjame abrir tu show”. Yo nunca había hecho algo así y él me preguntó si era coña. La siguiente cosa de la que me acuerdo es de estar en Estados Unidos abriendo su show. Era la primera vez que actuaba en un gran estadio, sus fans nunca habían escuchado mi música, posiblemente algunos ni siquiera sabían dónde estaba Nigeria. Fue increíble.

Después de eso, empezamos a hacer música juntos y ahora somos como hermanos. Diría que es mi hermano mayor. No planeamos hacer música, nos sale solo. A veces le envío canciones y él me envía las suyas.

P.- ¿Y a Bad Bunny?

R.- J Balvin y yo somos súper amigos. Me acuerdo de un día que me mandó una nota de voz en la que decía “hermano, escucha esta canción, vamos a tener a Benito en ella, dime si te gusta, escúchale”. Y así conocí a Bad Bunny. En realidad nunca nos hemos visto en persona, es lo que hablábamos antes, gracias a internet hemos podido colaborar en un tema sin vernos físicamente. J Balvin me presenta a su gente así como yo le presento la mía.

P.- ¿Cómo ha sido colaborar con ellos?

R.- Pues, “Como un bebé” es puro pop africano y ver cómo ellos la cantan en español y yo canto en inglés y en yoruba, fue muy bonito. Luego está “Arcoiris” que es una de mis canciones favoritas de mi carrera, cuando escuché el beat me enamoré. Tengo muchísimas ganas de cantarla en directo. Y ahora “Lento”, estoy muy orgulloso de la acogida que ha tenido en España, México… Es historia. Creo que es la primera vez que lo latino se mezcla con lo afro de esta manera tan brutal.

P.- También has colaborado con Beyoncé ¿cómo haces para colaborar con los mejores?

R.- Soy como Superman, me voy a poner una “S” en el pecho (risas). Son los mejores de los mejores. Tengo la suerte de poder hacer música con gente maravillosa. Cuando estás trabajando en una canción, a veces, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Una vez publicas música y los fans se vuelven locos, entonces lo ves. Tengo el mejor trabajo del mundo.

P.- Por otro lado, no puedo evitar preguntarte cómo te está afectando la pandemia.

R.- Ahora mismo lo primero que se me viene a la cabeza es que tengo que actuar en Madrid, Barcelona, Medellín, México City. Pero no puedo ir a causa del virus. De todas formas, estoy muy agradecido a la vida, es tiempo de retrospección. También quiero seguir trabajando en mi próximo álbum, así que estaré encerrado en mi casa de la playa haciendo música.

Son tiempos duros para todos pero no durará para siempre. Espero que los científicos nos echen un cable y nos salven. Estoy convencido de que todo esto quedará en una anécdota que le contaremos a nuestros hijos, tenemos que seguir las normas y adaptarnos de momento.

P.- ¿Qué le dirías a tu yo de hace un año?

R.- Es una pregunta muy difícil. Pero lo que me ha enseñado todo esto es que antes del confinamiento teníamos otras prioridades. Y ahora nos hemos dado cuenta de que no eran las cosas más importantes, lo que realmente importa es pasar tiempo con la familia, seres queridos, amigos y, sobre todo, disfrutar del momento. Tenemos que apreciar cada momento, eso es lo que me diría si pudiese volver atrás en el tiempo. Para y aprovecha cada instante porque mañana no se sabe lo que pasará.

P.- Y ¿qué es lo primero que harás cuando esto termine?

R.- Lo tengo clarísimo. Primero visitaré a Balvin en Medellín, y después me gustaría ir a Barcelona. Por supuesto, también me muero de ganas de visitar Madrid, mis amigos siempre insisten en que vaya. Así que cuando esto termine, espero poder ir a ver un partido del Real Madrid en directo.

P.- Estás a punto de lanzar tu nuevo EP, ¿qué nos espera?

R.- Sí, sale el próximo día 19. Se llama “Something Else”, son canciones que he grabado yo mismo durante la pandemia. Da buena vibra, estoy deseando que salga ya.