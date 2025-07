Conoce a Tokischa, la reina del dembow: "El que critica nuestras letras no quiere aceptar la vida tal y como es"

Tokischa es una de las mayores sensaciones femeninas de la música latina en República Dominicana y, para muchos, la "reina del dembow" por excelencia. Tiene como fan acérrimo a J Balvin y con tan solo 25 años se abre paso en una escena internacional de lo más diversa con su flow y actitud agresiva, propia de una personalidad única en el panorama.

Nos recibe en la videollamada con una camiseta de Pink Floyd, pues ella misma se define como "rockera", además de fanática absoluta de Nathy Peluso. En Playztrends hemos hablado con ella para descubrir de dónde sale esta joven que ya acumula millones de reproducciones en las plataformas, el porqué de sus letras y sus videoclips, las féminas del dembow (que aunque parezca que no, las hay) e incluso sobre el debate y polémica que envuelve a las letras explícitas del reguetón. Probablemente, Tokischa sea una de las artistas más controvertidas (o la que más) en la actualidad, pero ella lo tiene claro: "Nosotros cantamos de lo que vivimos, y eso es inevitable".

"Para mí, el trap siempre ha sido el rock moderno"

P- Hablando de tus inicios y tu carrera, ¿cuál es tu historia? ¿Cómo llega Tokischa a ser quién es?

R- "Siempre me interesó el arte desde pequeña. Cuando conocí a mi mánager, Raymi Paulus, yo hacía fotografía y él me dijo que tenía mucho potencial artístico. Me preguntó si me había atrevido a cantar alguna vez. Me llevó a un estudio y desde entonces no hemos parado, hasta ahora. Profesionalmente llevo desde 2016 y siento que hemos logrado muchísimo".

P- ¿Por qué decides lanzarte al género del dembow? ¿Te gustan también otros estilos?

R- "Yo empecé haciendo trap, que para mí siempre ha sido como el rock moderno. Yo soy muy rockera aunque parezca que no. Ya después me quise lanzar al dembow porque es lo que más representa a mi país, República Dominicana, y además está en la calle sonando todo el día. ¿Cómo no querer trabajar en él? Pero también hago música mucho más sensual, porque me encanta esa sensualidad de los ritmos playeros, ese perreo suave. Pero también me gusta darle duro, claro".

P- ¿Cuáles crees que han sido los factores que han hecho que el dembow se internacionalice tanto, a pesar de que sea un género con un sonido muy underground?

R- "Yo creo que la clave es que el dembow transmite esa sensación de desacato -(diversión)- y vacilón. Es un ritmo muy jocoso, que transmite muy buena vibra, entonces los dominicanos siempre ofrecemos esas letras de alegría. Si te fijas, no son tristes, es todo amigos, calle, diversión... ¿A quién no le motiva eso para mantenerse activo? Para mí, es eso lo que hace que el dembow tenga tan buena aceptación, independientemente de dónde esté el público".