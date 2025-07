Eladio Carrión sobre la teoría viral de que él fue quien descubrió a Bad Bunny: "Cuenta la leyenda que sí"

Eladio Carrión es uno de los artistas latinos más reconocidos del panorama. Su nombre resuena por la escena underground cada vez más y acaba de publicar su último álbum, Monarca, con el cual afianza su corona como uno de los raperos más refrescantes de la nueva escena del trap latino. En Playztrends hemos estado hablando con él sobre su trayectoria, su curioso pasado como influencer y sobre una de las claves del éxito de la música latina en el mundo: ¿Quién descubrió a Bad Bunny?

Le preguntamos al rapero si es cierta la teoría que se viralizó en redes sociales sobre si él mismo fue quién recomendó al Conejo Malo a su discográfica Rimas Entertainment. "Cuenta la leyenda que sí", nos dice Eladio. "Yo lo apoyé desde el principio". Y es que esta teoría surgió a raíz de unas declaraciones en una entrevista viral con Chente Ydrach Clips donde él mismo cuenta que, tras sacar Bad Bunny su primer exitazo "Diles", fue Carrión quien mostró a su compañía actual, Rimas Entertainment, aquella nueva promesa y que ahora es una de las estrellas mundiales de la música. "Cualquier persona lo hubiera hecho porque él tiene mucho talento", concluye Eladio.

R- "El nuevo disco lo hicimos con mucho amor, desde cero. Empezamos a montarlo en Los Ángeles y lo terminamos entre Miami y Puerto Rico. Es un disco que tenía muchas ganas de hacer, un disco de trap pero completo. Quería complacerme a mí mismo y hacer canciones que me gustaran de verdad, son canciones reales con las que me identifico muchísimo. Es de las mejores creaciones que he hecho en mi vida. Yo le pongo tanto amor a esto que al final del día, para mí, la satisfacción real es ver que no hay apenas comentarios malos y ver que todo el mundo está activo con el disco y que se identifica con él. De eso se trata, de conectar con las personas".

"Estamos demostrando al mundo que no todo es pop comercial"

P- ¿Te consideras más latino o americano?

R- "Latino sin duda. Con 11 años ya llegué a Puerto Rico, en quinto grado. Yo me crié de pequeño en Estados Unidos porque mi padre era militar y me tocó nacer allí, pero soy boricua hasta la muerte".

P- ¿Y como te haces llamar a ti mismo musicalmente? Rapero, trapero, reguetonero... ahora con la fusión de géneros parece que es más difícil etiquetar a los artistas... ¿O prefieres no etiquetarte?

R- "Yo me considero músico, me gusta hacer de todo. Si escucho una salsa y me gusta, que no te extrañe que me monte en la salsa, no me importa qué tipo de ritmo sea. Es cierto que me inclino hacia el rap, porque hasta mis trap son rapeos, eso está claro. Pienso mucho en la métrica y en la estructura, me gusta jugar con las palabras y escribir barras. Una cosa que nadie se imagina es que yo no creo cuando compongo, yo improviso en el momento y lo hago de una vez el tema".

P- Tienes un estilo muy underground pero lo estás llevando al mainstream. ¿Crees que es compatible? Hay artistas que cuando tocan lo mainstream ya se les tacha de que "suenan comercial".

R- "Claro, tú buscas cualquier 'Sauce Boyz Freestyle' mío y de 200 comentarios, 150 van a poner que Eladio Carrión está infravalorado. Yo soy consciente de que era un riesgo tirar por ese estilo underground, pero a la gente hay que educarla. Están acostumbrados a lo mismo de siempre y al pop comercial y hemos llegado algunos a demostrar que a la gente le pueden gustar otras propuestas. Mira Bad Bunny, es el ejemplo perfecto. Él hizo un estilo totalmente de trap y underground y mira dónde está ahora. Fue algo diferente que salió bien. Hoy en día estamos en una etapa en la música en que la gente solo quiere escuchar música buena y ya el público exige cada vez más. Yo no voy a hacer nunca algo que no me representa. A mí nunca me vas a ver juntarme con un artista pop solo por las visitas... si la música no me convence, no lo quiero".