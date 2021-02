Con tan solo 25 años, Lyanno es uno de los artistas más importantes de la nueva ola del reggaeton y ya ha colaborado con grandes titanes del género como Anuel AA, Rauw Alejandro o Lunay. Nacido en San Juan, Puerto Rico, estudió en la Escuela Libre de Música para después graduarse como Ingeniero de Sonido. Se define como una persona "apasionada", "seria" y "valiente", pues admite que iniciarse en una carrera musical no es fácil y son muchos años de trabajo y esfuerzo. En un primer momento no contó con el apoyo de su familia, pues como les pasa a muchos niños, sus padres le aconsejaron que tuviera la música como "plan B" en vez de como "plan A".

Reflejado en él mismo, anima a los jóvenes que quieran dedicarse a ello que lo intenten, pues "hasta que no se intenta, no se sabe el resultado". Lyanno es una persona honesta, seria con su trabajo y culta, pero lo más destacable de este reggaetonero es su pensamiento feminista: "Ahora en el reggaeton hay mujeres de diferentes países que están representando, que son poderosas y que se ponen a sí mismas la etiqueta urbana. Yo creo que eso es algo necesario y que hace falta". En Playztrends hemos hablado con él sobre cómo empezó en la música, sus grandes colaboraciones, su admiración por Maikel Delacalle, Bad Gyal y Rosalía, e incluso sobre flamenco.

"Rauw Alejandro es como si fuera mi hermano" ¿Cómo empezaste en la música? "Desde pequeño con 14 años siempre he tenido interés por la música, estudié en la Escuela Libre de Música en San Juan, Puerto Rico, y siempre me ha llamado la atención. No siempre quise ser cantante, sino que me interesaba la ingeniería de sonido, la producción, lo que hay detrás de cada tema. Entonces, cuando termino el instituto, me metí a estudiar Ingeniería de Sonido y me gradúo como ingeniero. En 2014 lanzo mi primer sencillo, 'Fruto Prohibido'. En 2014 apareció una ola muy fuerte de artistas que estaban pegando en SoundCloud, como por ejemplo Myke Towers, que ahora es uno de los grandes. Yo empecé en esa generación también y lo lanzo a través de la plataforma. Tuve un buen feedback, sobre todo porque yo hacía R&B latino, no reggaeton, que no es lo mismo. Hubo mucha gente que le gustó y ahí es cuando comencé a ser Lyanno". ¿Entonces a Myke Towers le conoces desde entonces? "Sí, como desde el 2011. La gente piensa que una carrera es pegar de un día para otro, pero no, son muy pocos los artistas que consiguen eso. Son muchos años de trabajo y esfuerzo y adquirir todos esos fans es muy costoso. Uno va evolucionando y cambiando el estilo". Uno de tus últimos lanzamientos el remix de "En Tu Cuerpo", todo un éxito ya junto a Rauw Alejandro, Lenny Tavárez y María Becerra. "Estoy muy contento con el recibimiento del remix. Era algo que teníamos planificado mi equipo y yo, e incluso a sobrepasado las expectativas. Ya tiene más de 29 millones en un solo mes, hacía tiempo que no sacaba un tema así de grande, desde "A Solas Remix" con Lunay, Anuel AA, Brytiago y Alex Rose. La original la saqué en febrero de este año y por la cuarentena no pude hacer que la gente lo disfrutara en vivo, y sentía que tenía que hacerle un remix. Qué mejor que Rauw, Lenny y María. Tienen un talento increíble y era una combinación perfecta". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Lyanno (@lyanno) el 8 Sep, 2020 a las 5:03 PDT “ “ Con Rauw Alejandro y Lenny Tavárez no es la primera vez que trabajas. ¿Tenéis una relación de amistad aparte de profesional? "Sí, con los dos me llevo super bien, además Rauw y yo empezamos a la misma vez y es como si fuera mi hermano. Es la buena vibra que tenemos la que hacen que los temas salgan mejor". ¿Qué destacarías de trabajar con Rauw Alejandro? "Sobre todo la vibra super posititva que tiene él. Nosotros nos conocemos de antes de empezar a cantar, estábamos a la vez en el camino y nuestra relación es más de hermandad que musical. Nosotros nos hemos metido un montón de veces al estudio y terminamos hablando de otras cosas (risas). Él es muy creativo y tiene muchas buenas ideas, él aprende conmigo y yo con él".

"Las mujeres en el reggaeton es algo necesario y que hace falta" Acostumbras mucho a trabajar con artistas femeninas, aparte de con María Becerra también has colaborado con Mariah en "Tu Castigo". ¿Qué piensas en general sobre las mujeres en el reggaeton? "Yo creo que es algo super bueno que esté pasando. Antes no había casi mujeres en el género, solo pegaba Yvy Queen, no había tantas femeninas. Ahora hay muchísimas: Cazzu, Natti Natasha, Karol G... mujeres de diferentes países que están representando y que son poderosas y que se ponen a sí mismas la etiqueta urbana. Yo creo que es necesario y que hace falta. Siempre le agregan algo especial y que resaltan. Ellas tienen su propia línea, no hay esa desigualdad, las mujeres dentro del género tienen mucha fuerza y las respeto mucho. Esto es música, no una competición ni una diferenciación de géneros, da igual que seas hombre o mujer". ¿Sabrías decirme cuál es tu favorita? "Es difícil, si me voy por el lado de los chanteos, de los versos, creo que sería Farina. Si me voy a lo más musical, creo que sería Cazzu o Mariah... creo que Mariah es una de las más versátiles, te puede hacer un reggaeton, un R&B, lo que quieras... me encantan Natti Natasha y Anitta también. Es lo que te digo, respeto a cada una por igual". ¿Tienes algún proyecto futuro que puedas desvelarme? "Estoy trabajando en mi primer álbum, he sacado ya cuatro EP, pero creo que es tiempo de sacar ya un álbum como tal. Pero no quiero que se quede en nada ahora con las discotecas cerradas, sin fiestas, sin eventos, sin conciertos... entonces sigo trabajando en él. Se va a llamar El Cambio. Vienen muchas colaboraciones muy guays, quiero que la gente se lo pueda disfrutar bien y bailarlo, por eso no lo he sacado aún. Ojalá pase pronto el Covid y pueda pegar fuerte. Ahora sale tanta música que igual mi álbum no lo disfrutan del todo y no voy a poder estar con ellos presente para disfrutarlo en vivo". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Lyanno (@lyanno) el 8 Ago, 2020 a las 9:03 PDT “ “

"Rosalía me encanta, es muy humilde para el nivel en el que está" ¿Has venido a España alguna vez? "No, se han cuadrado dos ocasiones pero nunca llegaron a salir. Quiero grabar con Maikel Delacalle que me han dicho que suena durísimo en las Canarias y estoy loco por ir allá. España es uno de los sitios desde donde más me escriben y seguro que cuando vaya haré una gira, porque España es muy grande y quiero estar bastante tiempo". ¿Hay algún artista español que te guste especialmente? "Grabé algo con C. Tangana que está bien duro y todavía no ha salido, no sé cuándo saldrá, pero lo grabé. Me gusta mucho también Rosalía, tiene un talento increíble, y sobre todo Bad Gyal me encanta. Me gusta mucho también El Jincho, que tiene un tema con Bulova y me gustó mucho". Me has dicho antes que estás en Miami, sé que Rosalía anda por allí también. ¿Has coincidido con ella últimamente? "No, la verdad (risas). Pero he tenido la oportunidad de conocerla una vez y me parece una artista muy humilde, me trató muy bien y me dijo que mi tema de 'En Tu Cuerpo' sonaba bien duro. Es mucho más humilde de lo que pensé para el nivel en el que ella está". Hablando de Rosalía y Bad Gyal... ¿qué piensas de las artistas españolas que hacen géneros latinos? Como Rosalía, que ha hecho reggaeton, y Bad Gyal que ha hecho dancehall, un género jamaicano... "Yo pienso que es super duro eso. Yo pienso que es algo positivo que la cultura del reggaeton haya llegado tan lejos, porque el género nació en lo más bajo y la gente lo veía como un tabú. Nació en lo más underground... yo creo que el que mejor puede hablar de ello es Daddy Yankee, que ha vivido toda la evolución. Yo, como fanático del género también, puedo decirte que me parece increíble que otras culturas adapten la nuestra. La música no tiene límites, tienes que hacer lo que te haga feliz porque siempre va a haber alguien que te va a criticar, y eso qué más da... no se puede complacer a todo el mundo".