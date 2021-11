Parece que Bad Bunny no se conformaba con haber conquistado las listas de éxitos internacionales con YHLQMDLG, con haber puesto el confinamiento patas arriba con "Safaera" ni con haber incendiado las redes sociales con "Dákiti" y su colaboración con Rosalía. El Conejo Malo aún tenía que sobrepasar sus propios límites y, según Spotify Wrapped, Bad Bunny se convierte en el artista más escuchado a nivel mundial de este 2020.

El puertorriqueño se coloca como el primer artista de habla hispana de la historia en conseguir este reconocimiento, pues hasta ahora, los artistas más escuchados internacionalmente siempre habían cantado en inglés. A pesar de la pandemia y de este año tan atípico para la industria musical, Bad Bunny se corona como un auténtico ídolo para los chavales del mundo entero y más después del estreno de su último álbum, El último tour del mundo. Repasamos todas las claves que han hecho de Bad Bunny el artista más escuchado a nivel mundial este 2020.

“We’re kicking off #2020Wrapped by surprising Bad Bunny with the good news: @sanbenito is @Spotify’s most-streamed artist of 2020! �� Listen to the full reveal on the “For the Record” podcast. https://t.co/krzYkt4mpZ pic.twitter.com/WgRUbpYRJu“