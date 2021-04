Que el viernes es uno de los mejores días de la semana -sino el mejor- no es ninguna sorpresa, y menos si además sabemos que podemos disfrutar de los lanzamientos de intérpretes de medio mundo. Uno de ellos ha sido "Ni una más", la canción de Aitana que ha contado con la colaboración de artistas de todas las disciplinas, como Michelle Jenner, Rozalén, Ona Carbonell, Sara Carbonero, Lola Indigo, Cristina Pedroche, Danna Paola o Alba Reche.

Billie Eilish también ha sido una de las artistas más sonadas durante los últimos días. Acaba de publicar "Your Power", el primer adelanto de un disco del que ya conocemos que saldrá en pocos días y cuyo tracklist ya está siendo analizado con lupa. ¿Repetirá estilo? ¿Arriesgará en este proyecto? Por otra parte, Anitta sigue arrasando con su girl power en "Girl From Río"; mientras que Tini y María Becerra unen sus voces en "Miénteme".

Y si aún tienes ganas de más, no te pierdas los ritmazos que nos trae Lunay en "Le gusta que la vean"; Nio García, Farruko y Flow La Movie en "Sin Panty"; "No me lo creo", lo nuevo de Nyno Vargas; la fusión entre Cali y El Dandee, Mau y Ricky y Guaynaa en "Despiértate"; "Rosas Pa' Tu Pelo", de Keen Levy; "Maldito Dinero", la collab de Dollar Selmouni, Natos y Waor, Foyone y Lucas Otero o la increíble Music Sessions que se han marcado Bizarrap y Snow Tha Product. Dale al play y.... ¡disfruta!

"Le gusta que la vean" - Lunay

"Ni una más" - Aitana

"Sin Panty" - Nio García, Farruko, Flow La Movie

"No me lo creo" - Nyno Vargas

"Your Power" - Billie Eilish

"Despiértate" - Cali Y El Dandee, Mau y Ricky y Guaynaa

"Rosas Pa' Tu Pelo" - Keen Levy

"Maldito Dinero" - Dollar Selmouni, Natos y Waor, Foyone y Lucas Otero

"Bizarrap Music Sessions 39" - Bizarrap y Snow Tha Product

"Miénteme" - Tini y María Becerra