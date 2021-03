"Te pasas enseñando el culo en las redes...": el comentario de Arcángel que hizo estallar a Anitta

Justo un día después del 8M, el rapero estadounidense Arcángel mete la pata de lleno con un comentario en sus redes muy fuera de lugar. Concretamente, Austin Agustín Santos publicó en su cuenta de Instagram: “Quieres que te respeten como mujer, pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por like. Las mujeres que se comportan, se distinguen y se catalogan como damas”, escribió el cantante insinuando que las mujeres que enseñan su cuerpo en redes no merecen respeto.

Anitta, que además trabajó con él en la canción "Tócame", no pudo contener su rabia ante este comentario tan machista, y se lo reprochó colgando la siguiente fotografía en su Instagram acompañada de este comentario: “Esta soy yo, mostrando mi culo en mi instagram. Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer... ¿Puedes utilizar culos de mujeres en tus videos y ponerle letras explícitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran SUS PROPRIOS (sic) CULOS en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida”.

La cantante continúa diciendo: “Poniendo el significado de Dama y de Caballero en Google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren las mujeres damas pero no tienen nada de caballero”. Una frase que bien podía ser la letra de su próximo single.

“Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin culos afuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene y mujeres de otro tipo para que sea tuya. Paz, amor y coherencia”, finalizó en la publicación que ya va casi por los 3 millones de “me gusta” y miles de comentarios de apoyo.

Por otra parte, la cantante contó a través de stories que ha mantenido una charla con Arcángel durante dos horas. De esta conversación, Anitta comentó, que aunque la publicación del rapero no iba especificamente por ella, ha querido alzar su voz en representación de todas las mujeres a las que este tipo de comentarios les afectan. “Le expliqué que esto afecta la vida de las mujeres en general, una persona que tiene influencia acerca de la opinión de tanta gente... para cómo van a percibir y pensar acerca de la mujer y del feminismo”, aseguró.

“Creo que nadie va del 0 para 100 en dos horas de conversación en teléfono. Creo que es un proceso, los hombres son machistas y piensan cosas equivocadas de las mujeres porque nacieron y crecieron aprendiendo herrado. Sí lleva tiempo para que aprendas un mensaje completamente, pero admiro cuando alguien se pone abierto a aprender”, reflexionó Anitta después de su charla con el reguetonero.

Arcángel pide perdón a su manera...

Tras las duras críticas recibidas, Arcángel (que ya ha tenido numerosas polémicas) no tuvo más remedio que disculparse y retractarse de sus desafortunadas palabras. Lo ha hecho a través de unos stories en los que dice: “Una pequeña explicación aquí, yo ya he aprendido muchas cosas. Uno no puede generalizar. Yo no me refería a todas las mujeres. Las mujeres finas, trabajadoras, serias y responsables que se hayan sentido que yo les falté el respeto por este comentario, yo no me refería a ese tipo de dama respetable que se merece un respeto obligatoriamente, a esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera, de lo que sea, no, jamás. Me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto, al final todas son mujeres, todas merecen un respeto”, dijo el reggaetonero.

“"Arcangel":

Por la historia que publicó en Instagram pic.twitter.com/cfg5tYD9xB“ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 9, 2021

No obstante también se dirigió a Anitta y le dijo: “yo te amo mami, no hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo... Si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca", comentario que tampoco arreglaba el asunto. Por eso la brasileña aclaró que si alguien de verdad se quiere disculpar lo hace porque entiende el daño causado y no por miedo: “Creo que las razones por las cuales las personas tienen que intentar aprender algo, o decir perdón por algo, es porque realmente comprenden la importancia y no por miedo de cancelación en la internet. Yo no necesito likes con besos en mi culo”, concluyó.

Pero el trapero no se quedó aquí y añadió: “Hay mujeres que lamentablemente usan sus redes sociales pa’ prostituirse porque las redes sociales ya son como, entienden...y a veces exigen cierto respeto de los hombres que por la mujer que sea si usted no se comporta como una no se lo merece. Pero repito, si alguna mujer seria, respetable se sintió identificada o algo, disculpenme, yo no me refería a eso. Me encantan las nalgas de las mujeres, doy like con cojones y Anitta vuelvo y te digo que yo soy el que más like te da mami, me dolió que me diera unfollow, te fuiste downtown conmigo mami”. Declaraciones que hacen entender que Arcángel no ha entendido nada de lo que Anitta le ha intentado explicar.

“"Cazzu":

Por historias que publicó en Instagram pic.twitter.com/TBShU7l0ZA“ — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 9, 2021

El cantante de reggaeton y trap cometió un grave error al compartir ese comentario denigrante a través de stories y los usuarios no han tardado en responder en contra de dichas declaraciones. Cazzu, Lali Espósito, Danna Paola, Jennifer Lopez, Oriana Sabatini, India Martinez, Diplo, Ozuna, Cypresshill o Neymar ya han apoyado el post de Anitta.