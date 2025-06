Anitta, la cantante brasileña, confiesa que fue violada cuando era menor de edad: "Lo convertí en algo que me sirvió para superarme y salir mejor"

Explosiva y sin prejuicios. Estas podrían ser las palabras que describen a la perfección a Anitta. Desde que se abrió paso en Brasil hace seis años, la intérprete se ha convertido en la líder de una nueva generación de música latinoamericana. De hecho, la brasileña ya es considerada como la estrella del pop femenina más influyente procedente del país suramericano. Pero ahora, a escasos días de finalizar 2020, ha contado por primera vez los abusos sexuales que sufrió cuando no era más que una niña en Anitta: Made In Honório, el documental biográfico de la artista.

"Nunca expuse esto en público. Siempre tuve relaciones medio abusivas", comenzaba su relato. "Cuando tenía 14 años, conocí a una persona de la que tenía miedo porque era medio autoritaria conmigo. Yo era diferente cuando era adolescente. No era como soy actualmente". Así daba inicio a unas declaraciones que no pasaron desapercibidas para todo aquel que se puso frente al capítulo y comprobó como, entre lágrimas, Anitta narraba uno de los capítulos más oscuros de su vida.

"Le dije que sí porque tenía mucho miedo"

"Él estaba muy nervioso un día y con mucho estrés. Yo tenía mucho miedo de él y terminé preguntando si quería que fuéramos a un lugar solos. Inmediatamente su estrés pasó y me preguntó si yo estaba segura. Le dije que sí. Pero, hoy no estoy segura si le dije que sí porque tenía mucho miedo de él", indicaba. "Pero él no me escuchó. Él no dijo nada. Él sólo siguió haciendo lo que quería hacer. Cuando terminó, se levantó y se fue a beber una cerveza y yo me quedé mirando la cama llena de sangre", continuaba visiblemente afectada.

Durante el episodio, Anitta desveló que durante mucho tiempo sintió que aquella violación fue su culpa. Incluso llegó a pensar que nadie creería a una artista que ha construido su carrera empleando el sexo sin ningún tipo de tabú en sus letras y videoclips.