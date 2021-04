Después de sorprender a medio mundo con su cambio de look, Billie Eilish conseguía captar la atención en ambos hemisferios tras su último anuncio: su nuevo disco está a la vuelta de la esquina. Happier Than Ever es el título del esperado proyecto de la intérprete. Un nombre más irónico que nunca después de comprobar cuál será la portada que acompañará uno de los álbumes más especiales de su carrera como compositora.

“Billie Eilish - “Happier Than Ever”

The new album, out July 30

Pre-save/add/order now: https://t.co/oGBWiZ77dp



New song out Thursday at 9am PT. pic.twitter.com/e9P1Vsr8tU“ — billie eilish (@billieeilish) April 27, 2021

"¡Mi nuevo álbum sale a la venta el 30 de julio! Esto es lo mejor que he creado y estoy emocionada y nerviosa. Nunca sentí tanto amor por un proyecto como por este. Espero que sientas lo que yo siento. ¡También nueva canción el jueves! Aaaah", confesaba emocionada en redes sociales. Tal y como indicó a los millones de usuarios que posee en sus perfiles de Twitter e Instagram, también ofrecerá una delanto exclusivo que llevará el mismo nombre que el álbum. "Más feliz que nunca", traducido al español, será una realidad que podremos disfrutar a finales de semana.

Según los títulos de las canciones, son muchos los que ya especulan sobre el estilo que defenerá Billie en su nuevo álbum. Los ritmos oscuros parece que seguirán presentes en un proyecto que, de nuevo, fue escrito y producido junto a su hermano Finneas.

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. My Future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy