El año de la pandemia, como así conocemos muchos a 2020, supuso un parón en la industria discográfica que nos alejó por completo de la música en directo. Sin embargo, fue un punto de inflexión para Billie Eilish. La intérprete de "Therefore I Am" no cesó en su empeño de sacar adelante nuevos proyectos. Uno de ellos fue la esperada colaboración junto a Rosalía. "Lo vas a olvidar" forma parte de la banda sonora de Euphoria, uno de los grandes éxitos de HBO. Sin embargo, ha sido su portada en la revista Vanity Fair lo que la ha traído de nuevo a la actualidad. Una entrevista que no ha pasado desapercibida para todos sus fans y que evidencia el cambio de mentalidad de la californiana.

"Por favor, no dejes que sea yo" Es habitual ver cómo Billie Eilish se desenvuelve a la perfección frente a las cámaras. Bien sea en entrevistas, programas de televisión o en sus propios videoclips. Una naturalidad que la han acompañado desde que iniciara su carrera musical, pero que no siempre le ha resultado sencilla. Durante los Grammy, la cámara captó cómo la californiana murmuraba un "Por favor, no dejes que sea yo". Unas palabras que hacían alusión a la gran crisis de autoestima en la que se veía inmersa. Una situación que parece haber superado con creces tras admitir el gusto que ha tenido desde pequeña por las cámaras. "Siempre me han gustado las cámaras. Me encantó estar frente a ella en el documental porque siempre me ha gustado ver vídeos de mí misma. Recuerdo que cuando tenía 10 años decía: "Mamá, ¿puedo ver películas caseras?", confesaba divertida. Unas declaraciones que contrastan con el evidente obstáculo al que tuvo que hacer frente cuando la presión hizo mella en su salud. "Cuando grabé When We All Fall Asleep me di cuenta de que algunas partes fueron geniales, pero no estaba en un gran lugar mental", indica a la publicación. A partir de ese momento, la artista afirmó que comenzó a ver a un terapeuta. Una confesión que no hace más que engrandecer su figura frente a la normalización de este tipo de problemas.

"Todos conocemos la sensación de pensar: ¿qué está pasando conmigo?" Poco a poco, artistas internacionales como J Balvin o la propia Eilish intentan acercar su discurso a unos seguidores que, en ocasiones, les han generado algún que otro quebradero de cabeza. Una devoción visceral que, según la intérprete de "Bad Guy", puede llegar a "volverte un poco loco": "Todos conocemos la sensación de verte a ti mismo y pensar: ¿qué está pasando conmigo? Estoy actuando en medio de una locura. Cuando estás emocionado por algo, olvidas los límites y lo que es cortés y no lo es. He tenido muchas situaciones extrañas: la gente me ha besado, levantado e incluso dado vueltas". "Es importante tener límites y también tener personas a tu alrededor que puedan ayudarte en situaciones como esa. No quiero alejar a alguien que solo está mostrándome su amor. E incluso si viene de un lugar de amor desmedido, no quiero alejarlo de mi vida", sentencia. Un comportamiento que ella alega comprender a la perfección porque, a sí misma, también se considera "una persona fanática". Algo que ya conocíamos después de que su madre comentara públicamente que estuvo a punto de ir a terapia por su obsesión adolescente con Justin Bieber: "Consideramos llevarte a un psicólogo porque sentías mucho dolor por él", indicaba su progenitora durante el podcast Me & Dad Radio de Apple Music.

"Algunas personas odian la ropa que llevo" Durante los posados para Vanity Fair, Billie Eilish luce un estilo que ya podríamos catalogar como propio. Unos outfits que ya reivindicó cuando lanzó el corto "Not my responsibility", un vídeo donde se abrió en canal y defendió la importancia de aceptarse a uno mismo y dejar a un lado los arumentos que machacan incesantemente el cuerpo femenino. "Tenéis opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian la ropa que llevo, otros la adoran, otros la usan para avergonzarme... Pero os siento observándome siempre. Nada de lo que haga pasa desapercibido, así que siento vuestras miradas, vuestras desaprobaciones o vuestros suspiros de alivio", comenzaba Eilish. "Si dependiese de ellos, nunca sería capaz de moverme. ¿Os gustaría verme más pequeña? ¿Débil? ¿Frágil? ¿Alta? ¿Os gustaría verme callada? ¿Os provocan mis hombros? ¿Lo hace mi pecho? ¿Soy mi tripa? ¿Mi cadera? El cuerpo con el que he nacido, ¿no es lo que queríais? Si me pongo lo que es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta", finalizaba la artista.