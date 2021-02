Si a finales de 2020 ya disfrutamos de uno de los macroconciertos más importantes de la pandemia, ahora le ha llegado el turno a su versión 2.0. Global Citizen, la organización encargada de su puesta en marcha, ya ha anunciado que un amplio número de actores, actrices, cantantes y celebrities de cualquier parte del mundo confirman su presencia en el próximo evento solidario de 2021.

“It's time to end COVID-19 and get the world back on track. That’s why we’re excited to announce our Recovery Plan for the World — a year-long mission to build a healthier, just, and more sustainable post-pandemic future �� https://t.co/OJCJVGLshG #WorldRecoveryPlan pic.twitter.com/sYhxxlyUhe“ — Global Citizen (@GlblCtzn) February 23, 2021

Bajo el lema "Una campaña para acabar con el COVID-19 e iniciar una recuperación global", Global Citizen ha confirmado la presencia de Billie Eilish, Coldplay, Femi Kuti, H.E.R., Hugh Jackman, Jonas Brothers, Lang Lang, Lars Ulrich, Miley Cyrus, Priyanka Chopra, SuperM y Usher y más artistas de los que aún desconocemos su nombre que formarán parte de su "Plan de Recuperación para el Mundo".

Entre los objetivos de este encuentro benéfico se encuentran no solo poner fin a la pandemia, sino resolver la crisis del hambre, raunudar el aprendizaje en cualquier punto de planeta, proteger la Tierra y promover la equidad entre los ciudadanos.

"Si bien el coronavirus ha afectado a todas las personas del mundo, el impacto de la pandemia en los más vulnerables, especialmente los que viven en la pobreza extrema, ha sido devastador. Pero la acción que emprendemos juntos puede marcar la diferencia. Al usar nuestras voces para hacer un llamamiento a los líderes mundiales, corporaciones y filántropos para que den un paso adelante y tomen medidas urgentes, podemos influir en milllones de vidas para mejorar ahora, no más tarde", indicaba la actriz Priyanka Chopra Jonas.

“.@sanchezcastejon -- "Only by stepping up can [we] be successful. I invite you all to raise your voice and take action together to support change." Thank you ����Global Citizens are on board! @SpainMFA #WorldRecoveryPlan pic.twitter.com/uSGQ7Fot34“ — Global Citizen Impact (@GlblCtznImpact) February 23, 2021