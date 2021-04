Que cada vez que Bizarrap lanza tema a YouTube el mundo estalle no es ninguna novedad. Para los amantes del hiphop -y para los que no, también-, las Music Sessions del productor argentino se han convertido en todo un acontecimiento que esperan con verdadero hype. En esta ocasión, el artista se unió a Snow Tha Product para materializar su último proyecto y sí, en cuestión de minutos superó el millón de visualizaciones en la plataforma.

En menos de 12 horas, este tándem alcanzó los tres millones de streams y colocarse de forma directa en el número uno de las tendencias. La temática elegida en esta ocasión permitió que Claudia, verdadero nombre de Snow Tha Product, lanzase mensajes de empoderamiento tales como "Yo represento la comunidad que está cansada de raperos que no saben reapear [...] que no tienen estrella propia y solo saben copiar". Una letra ampliamente aplaudida y que ya cosecha cerca de un millón de likes en YouTube. ¿Alguien da más?

Como no podía ser de otra manera, las redes se hicieron eco rápidamente de lo que estaba sucediendo. La subida tan inmediata de visualizaciones no pasó desapercibida para multitud de usuarios que no dudaron en plasmar en sus perfiles la sorpresa que les causó su lanzamiento. Entre ellos, el propio Ibai Llanos.

“Bizarrap está a un nivel en el que graba una sesión con una piedra y probablemente sea top 5 temas del año“ — Ibai (@IbaiLlanos) April 29, 2021

“56 minutos ⌛



Fue el tiempo que necesitó la BIZARRAP Session #39 para superar la cifra de 1 millón de visitas.



Una cifra histórica para el proyecto de Biza que día tras día trae mejores producciones en todos los aspectos posibles.



Felicidades, Bzrp ���� pic.twitter.com/6RfYbY7MAW“ — TRIP (@ValenTripicchio) April 28, 2021

“Lo de Bizarrap y Snow Tha Product no tiene NINGÚN tipo de sentido. Y es que cada session que sale se supera una tras otra, es una barbaridad tanto el beat, la producción como el rapeo de Snow. La combinación spanglish es magistral, presiento el inicio de algo histórico.“ — TRIP (@ValenTripicchio) April 28, 2021