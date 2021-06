"Hay muchas cosas hoy... Nos hemos conocido antes de vernos aquí", anunciaba Broncano. "¿Ah, sí?", respondía una Nicki incrédula. Efectivamente, el presentador de la Resistencia quería aprovechar que el pasado sábado había coincidido casualmente en una fiesta con Nicki para sacar a la luz todos los chismes sobre lo allí acontecido. Un evento que se celebró hace unos días y que está dando muchísimo que hablar. Con Nicole a la fiesta acudieron Ester Expósito y Aitana, a las que Broncano ha entrevistado recientemente.

Puede que estes hayan sido los 25 minutos mejor aprovechados de La Resistencia, pues la invitada dió muchísimo juego. Nicole supo entrar al juego de Broncano. Empezó pagándole con su misma moneda, el vacile. "Es que eras muy diferente. Eras tan callado que pensé que eras parte de la pared", le dice la argentina nada más llegar, despertando las risas del público y del presentador. David intentaba justificarse diciendo: "Yo es que iba allí con otra gente. Entonces, como yo no te conozco, no voy a estar ahí dándote la chapa, ni haciéndote bromas. Yo estaba a mi rollo, a mis cosas"

La anéctota

"Quiero contar una cosa que te vi hacer muy guapa y que te define como persona", adelanta el presentador. "No tenías vaso para beber, cogiste una botella de refresco de dos litros, la partiste por la mitad y quemaste los bordes para no cortarte", detalló todavía sorprendido con la sorprendente habilidad de la cantante. "Se llama jarra en Argentina y te hice una para vos", dijo Nicki. "Te quería agradecer en público que me fabricaste una jarra con una botella de Coca-Cola", respondió agradecido Broncano.

De regalo la artista trajo al programa un pequeño futbolín con el que retó a Broncano a una partida. El humorista y presentador cedió y acabó pasando por debajo del futbolín. El programa acabó con Nicole marcándose un freestyle contra el racismo para que una persona del público rompiera parte del decorado. "Ha sido la puta hostia el freestyle que te has marcado", concluía un Broncano asombrado con el arte de Nicki.