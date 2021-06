"España, gracias por todo el amor que me dan", escribía Nicki Nicole en un post tras recibir el Disco de Oro por "Mala Vida", Disco Platino por el tema "Colocao" y Triple Platino por "Ella no es tuya", el hit que lanzó junto a Mike Towers y Rochi RD. Y no es para menos, pues la argentina, cantante y compositora, se convierte ya en una de las reinas por excelencia de la música latina a sus veinte años de edad.

En una escena donde parece que está todo inventado, es importante destacar con algo diferente y único, y Nicki Nicole ha sabido cómo hacerlo. Sus canciones a caballo entre el hiphop, el trap y el soul, junto a su voz tan peculiar, que dan como resultado un R&B fresco y soulero, se han ganado un hueco más que merecido en la escena urbana del mundo. Nicki Nicole se coronaba el pasado 2020 como la princesa del trap en Argentina gracias a su estilo único, pero este 2021 viene cargado también de un éxito devastador. Ya de vuelta por Argentina, repasamos todas las claves de su viaje a España que, como bien venimos diciendo, no ha dejado indiferente a nadie.

“ESPAÑA ���� GRACIAS POR TODO EL AMOR QUE ME DAN! pic.twitter.com/hXBlGPFPU6“ — Naiki (@naikinai19) June 24, 2021

Se aproxima nuevo disco Después de convertirse en la primera argentina en pasar por The Tonight Show Starring de Jimmy Fallon, el talk show más famoso del mundo, Nicki Nicole estuvo en el icónico programa de La Resistencia junto a David Brocano y en vivo vía Twitch con el streamer Ibai Llanos, causando récord total de visitas y gran repercusión en redes sociales. Al igual que la fotografía viral junto a la cantante Aitana y la actriz Ester Expósito que revolucionó las redes sociales y que generó unas expectativas inmensas entre los fans, pues no hay que negar que fue una combinación de reinas que nadie se esperaba. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de @nicki.nicole“ “ Entre los momentazos de su viaje por España, cabe destacar el freestyle de Nicki contra el racismo en La Resistencia, hecho que desmostró, una vez más, que la autora de "No Toque Mi Naik" no tiene límites y que se atreve con todo. Así como el adelanto que dio sobre sus proyectos musicales en su charla con Ibai, donde Nicki contó detalles de su futuro profesional y desveló que se encontraba en plena grabación de su próximo álbum. Un proyecto del que no pudo revelar muchos detalles, pero sí confesó las sensaciones que le produce el hecho de desarrollarlo en pleno año de pandemia: "Estoy trabajando en un disco que espero poder sacar este año y de que salgan los temas que tengo. Pero el covid va a decidir qué pasará con él. confesaba. También habló de su próximo single con el rapero andaluz Delaossa, con quien comparte una profunda admiración y definió como un "sueño cumplido": "es una canción que hace dos años que la hicimos y teníamos las ganas de terminarla juntos. Que tu ídolo se vuelva tu amigo es increíble", concluía.

Poder femenino en la industria actual Si hay una de las cosas que destacar de Nicki Nicole es su apoyo y respeto absoluto a la mujer, tanto en su música como en redes. Ya lo vino dejando claro con "Venganza", su colaboración junto al grupo de rock, No Te Va A Gustar, tema con el que se posicionaba totalmente en contra de cualquier maltrato hacia las mujeres. Y a lo que a música se refiere, Nicki aprovecha cada momento para resaltar el poder femenino en la industria musical, el cual sobresale, quizá de manera más notable que nunca, en la música latina. En una entrevista con CNN, Nicki afirmaba que tiene muy claro que su éxito se debe, en parte, a las mujeres que en el pasado abrieron el camino para que les dieran la misma atención que a los hombres. "Les debo toda esta atención a ellas", decía Nicki Nicole en referencia a sus compañeras de la industria. Esta vez, en su viaje por España, Nicki también quiso aprovechar para elogiar al resto de artistas femeninas. "Cazzu es increíble no solo musicalmente sino también como persona. Me invitó a un concierto para cantar una sola canción. Cuando un cantante no es argentino, para nosotros es como una divinidad. Por ejemplo, The Weeknd y sobre todo Rosalía. Rosalía está muy clara en lo que es su música y en lo que quiere representar. A Rosalía nadie la escucha por moda, su voz trascenderá en el tiempo. Una leyenda para mí". ¿Se hará realidad algún día la colaboración entre estas diosas? “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de @nicki.nicole“ “