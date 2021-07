Duki comienza su gira por España tras dos años de aplazamiento debido a la pandemia por coronavirus. La primera fecha es el 8 de julio en Madrid, pero se avecinan muchas más, pues el rockstar de Argentina estará girando por el país durante todo el mes. En su paso por Playztrends, Mauro confiesa en la entrevista lo emocionado que se siente con su viaje al lugar al que considera como su segunda casa: "Es mi tercera vez en España y yo siempre digo que es como mi segundo hogar, me encanta España y la gente acá me trata increíble. La estoy pasando muy bien".

Duki dice estar muy contento con el inicio de la gira y señala a sus fans en España como los culpables de que los shows sean todo un espectáculo: "El día 8 de julio nos vemos en el Palacio Vistalegre después de dos años aplazando el show. Tengo muchas ganas de tocar en vivo porque hace mucho que no toco... a ver cómo se da con las restricciones, pero la gente acá en España es muy cálida y muy energética así que sé que la voy a pasar increíble", confiesa emocionado el argentino, quien además bromea con ver a Playz por allí sin falta, pues de lo contrario, la plataforma será uno de los nombres de su lista negra. "Más les vale a Playz que vengan a todos los shows porque si no les meto en la lista negra", bromea Duki entre risas.

Desde el fin del mundo, la prueba de fidelidad consigo mismo

Porque si alguien es experto en generar expectativas y sobrepasarlas, es el propio Duki. El artista estrenó su disco Desde el fin del mundo en el mes de abril, trabajo que llega después de su último álbum de estudio en noviembre de 2019, Súper Sangre Joven, y su último EP, 24. "El Duko" llega más experimental que nunca con un sonido a caballo entre la electrónica, el trap y el sonido análogico de guitarra y batería, además de colaboraciones muy esperadas como Bizarrap, Khea, Neo Pistea, Farina, Pekeño 77, Ysy A, Lucho SSJ y Asan, entre otros.

Duki llega con todo su combo para romper, una vez más, todas las reglas de la música latina y tras meses de éxito nos confiesa sus sensaciones acerca del recibimiento de su último álbum: "Cuando uno arma proyectos siempre sueña con que llegue a lo mejor posible y tener éxito. Esta vez, para mí, era la vara que había que saltar para lograrlo, como una especie de conformidad conmigo mismo y con lo que estaba haciendo", se sincera.

"Este disco es como una prueba de fidelidad como artista más que otra cosa, entonces más que visitas y premios, yo buscaba que la gente percibiese una evolución sincera y linda. Había mucha gente que no me conocía o no me escuchaba y con este disco descubrieron algo distinto de mí y empezaron a escucharme. Lo estoy disfrutando mucho porque a la gente le flipó", concluye. Y al fin los fanáticos podrán disfrutar de Desde el fin del mundo como se merecen: en vivo y con su ídolo "rompiendo" el escenario.