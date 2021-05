Estamos más que acostumbrados a que Neo Pistea tumbe el club, pero esta vez viene para tumbarlo más que nunca con su primer álbum Punkdemia. Creador de himnos y artista indiscutible de la cumbre del trap en Argentina, Neo Pistea nos cuenta en PlayzTrends todo lo que se esconde detrás de su esperadísimo disco, un proyecto en el que el propio trapero refleja su visión de la pandemia y cómo la ha entendido él mismo.

Pero, por si no fuera poco, el cantante regresa ahora con un nuevo videoclip extraído de su exitoso nuevo disco: "Tu cintura". Una canción en la que se acompaña de otra gran estrella de escena argentina, Cazzu, quien pone la pincelada de sensualidad en esta canción, y Rei, otra estrella del género que ya lo peta en plataformas.

"La verdad que no tengo canción favorita, cada una me representa algo diferente, pero creo que "Gracias a Dios" es una de las que más me emocionan".

"Me gustan mucho La Zowi, Mala Rodríguez, Albany, Bad Gyal y Nathy Peluso"

La escena del trap y el rap en España tiene un especial hermanamiento con la argentina, pues es el segundo país del mundo donde más se escucha la música de Neo Pistea. En este nuevo disco, el artista argentino cuenta con colaboraciones como Kaydy Cain en "Tengo" y Omar Montes en "Díselo".

P- En este nuevo álbum tienes grandes colaboraciones con artistas españoles, entre ellas las de KaydyCain y Omar Montes. ¿Te gustaría colaborar con algún otro? ¿Y femenina?

R- "Sí, desde que empecé mi carrera adolesente hasta hoy, siempre hice feat con mujeres porque es de lo que más me gusta compartir. Lo necesito para seguir creciendo y aprendiendo y estoy esperando el momento para hacer una colaboración con alguna artista española de cualquier género. Me gustan mucho La Zowi, Mala Rodríguez, Albany y Bad Gyal. A Nathy Peluso no la cuento entre las españolas: Nathy te amamos. También me gustaría tener a Yung Beef para el volumen 2 de Punkdemia, y a Khaled, Israel B, Moonkey, Papi Trujillo... ellos son mi gente, así que por siempre voy a querer hacer música con ellos. Quiero trabajar también con Rels B porque me llevo muy bien con Dani. Y con Pucho tenemos algo pendiente, ojalá pueda verlo pronto, también lo extraño".