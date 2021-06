Triunfó como actriz, lleva años sumergida en el mundo de la música y ahora, Tini Stoessel parece que está viviendo su mejor momento profesional. La exchica Disney viene de publicar canciones junto a Lola Indigo, María Becerra y Alejandro Sanz, pero ahora está de vuelta con el remix de "2:50" junto a Duki y MYA. Y es que cuando una canción que ya fue abrazada por el público adquiere una nueva dimensión con el aporte de otros músicos, el resultado sólo puede ser positivo. Y cuando ese aporte se produce de manera orgánica entre sus creadores, hace toda la diferencia.

MYA, formado por Agustín Bernasconi y Maxi Espíndola, son los intérpretes originales de un tema que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de horas. Tras su lanzamiento, el videoclip se ha colocado entre las primeras tendencias de YouTube y ya supera el millón de reproducciones en la plataforma. La canción primigenia se lanzó hace tan solo ocho meses, pero ha sido el tiempo suficiente para que su ritmo traspase fronteras y haya conseguido que artistas de la talla de Duki y Tini se sumen a un remix que ha causado furor en redes sociales.

“el junte de tini y duki es algo que nadie pidió pero que no sabíamos que necesitábamos 250 REMIX OUT NOW pic.twitter.com/y5u5as1AgH “

“LLAMEN A LOS BOMBEROS QUE DUKI TINI Y MYA PRENDIERON TODO 250 REMIX OUT NOW pic.twitter.com/zBqoEw0CQS “

Para Maxi y Agus, “2:50” siempre fue mucho más que un single: con más de 50 millones de reproducciones totales de audio y video, se transformó en uno de los éxitos más importantes de esta etapa de su carrera. La versión original logró alcanzar el puesto #1 en los charts de radios de su país, ingresó en el Top 50 de Spotify y alcanzó el Galardón de Oro en Argentina gracias a la cantidad de streams de audio, su video fue tendencia y el #250challenge tuvo una fuerte presencia en redes sociales.

Como dicen ellos mismos: “Vuelve a nacer esta canción que marcó un antes y un después en el camino de MYA. Pero esta vez con dos amigos y artistazos: ¡TINI y DUKI! En una noche de amigos y guitarra, empezamos a cantarla y Duki sin pensarlo se sumó con un freestyle único, dando vida a la idea de hacer esta versión 2.0. Después pensamos en cómo quedaría una voz femenina y sin dudarlo se la enviamos a Tini, con la cual ya veníamos intercambiando ideas para hacer algo juntos. A los días, nos envió lo que había escrito ella y… ¡nos encantó!”, confesaban los intérpretes.

Finalmente, esa complicidad entre todo el equipo de trabajo y, sobre todo, entre los jóvenes artistas, se ver reflejada en el video de “2:50 REMIX”. Dirigido por Martín Seipel, fue rodado en la Ciudad de Buenos Aires, con los cuatro cantantes interactuando de manera fluida en distintos ambientes de una casona antigua. De hecho, muchos consideran que este proyecto debe convertirse en el "nuevo himno argentino". Y no es para menos, porque el elenco de intérpretes que se ha unido para darle vida a este nuevo hit no ha pasado desapercibido para unos seguidores que aplaudieron los pasos de baile del propio Duki. "El pasito que tira Duki es superior" o "Tini y Duki bailando juntos, la mejor parte del videoclip" son tan solo algunos de los halagos lanzados a los artistas argentinos.

Letra "2:50 Remix"

Te estoy viendo de hace un tiempo

'Toy esperando el momento

Ma', no paro de pensarte

¿Qué le voy a hacer?

Se me están pasando las horas

Se me congela ahora el cora

Pero no me acerco, baby

Que suene una canción más lenta (Lenta, lenta)

Que dure un poco más de la cuenta (Oh, no)

Quiero disimular que no me sé tu nombre

Yo quiero conocеrte como corresponde

Quе suene una canción más lenta (No, no, no)

Que dure más de dos con cincuenta (Oh-oh-oh)

Con un poco de tiempo haré que todo encaje (No, no, no)

Como lo hace tu falda con tu maquillaje

Buenos Aires 'tá vacío, esta noche es para los dos

No hay que decirle a nadie, lo sé yo y lo sabes vos

Es un secreto que tú me gustas

Y que me encanta cada vez que tú me buscas

Y vos—, y vos—, y vos sabes qué e' lo que me gusta

Si vos—, si vos—, si vos sabes que esto no me asusta

Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo

Quedate to'a la noche pegadito conmigo

Y vos—, y vos—, y vos sabes qué e' lo que me gusta

Si vos—, si vos—, si vos sabes que esto no me asusta

Yo vine pa' estar contigo (Y contigo), bailar contigo (Conmigo)

Quedate to'a la noche pegadito conmigo

TINI, TINI, TINI