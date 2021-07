Cuando alguien habla de rock argentino, actitud y protesta, éxito y freestyle -así, todo junto y como una única unidad-, es imposible que no venga a la cabeza de uno mismo el nombre de WOS. El rapero argentino tiene tan solo 23 años pero ya es todo un ídolo para las nuevas generaciones. En Playztrends hemos hablado con él de su vuelta a la música tras los meses de parón: trabaja en un nuevo álbum que llegará en octubre y dice morirse de ganas por venir a España a presentarlo en vivo. También confiesa "no haberse imaginado nunca llegar hasta aquí", pues ese niño que comenzó en las batallas del parque del Quinto Escalón es hoy todo un icono de nuestro tiempo.

WOS anticipa su próximo disco con el single "Que se mejoren", un grito de rebeldía contra la opresión que genera el poder. Con este tema, el rapero argentino vuelve a demostrar su facilidad para poner en palabras el contexto social actual, faceta que explota siempre al máximo con su arte. La denuncia, la crítica, la protesta y la rebeldía vuelven a ser parte de la fórmula de este fenómeno musical y cultural que hoy ocupa un lugar muy importante y que atrae a millones de jóvenes en todo el mundo.

"Se viene otra etapa de lanzamientos y de cosas nuevas" ¡Un placer hablar contigo, Valentín! ¿Cómo te va todo? "¡Igualmente! Todo va bien, con muchas ganas de seguir sacando cosas y volver a tocar en vivo. Estoy muy contento porque se viene otra etapa de lanzamientos y de cosas nuevas". Es tu vuelta a la música después de unos pocos meses de parón. ¿Estás contento con el recibimiento? "Sí, creo que está bueno. Se sintió que la gente ha recibido esas intención que hemos puesto de hacer un tema con ganas y con energía". ¿Por qué nace "Qué se mejoren", un tema tan cañero? "Nace desde las ganas que me agarran a veces de hacer un tema donde ponerme a jugar más con las melodías. Tengo mis momentos, hay otras veces que me apetece rapear más. Me van surgiendo y creo que hace un tiempo venía acumulando esas ganas de hacer barras crudas y creo que también tiene que ver con mis ganas de tocar en vivo, esa euforia hizo que naciera este tema". Es un tema bastante orgánico, además. "Sí, es bastante orgánico porque grabamos todos los instrumentos y me encantó estar con otros humanos compartiendo esa energía". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Valentín Oliva (@wos.ds3)“ “ ¿"Que se mejoren" va dedicado a alguien en especial? "Sí, va dedicado a los dueños del coliseo y a toda la gente que forman parte del mismo, incluyéndome a mí. Es decir, a esos sitios donde se generan relaciones de poder desigual que puede tomar varias formas... a veces estas relaciones pueden darse a nivel país o dentro de una casa, por ejemplo... o en el Tribunal de Justicia o en la industria de la música. Creo que en todos lados encontramos ese tipo de relaciones de poder desigual".

Sobre el compromiso social y político de los artistas: "Me gusta más cuando uno se empapa con estas cuestiones" En cuanto a la composición de tus canciones, tus letras siempre hablan de temas muy profundos, por ejemplo el existencialismo. ¿Te basas en vivencias personales? "Sí, siempre todo arranca con vivencias o pensamientos míos y ya después le añado la mirada artística: la estética, el ritmo, la poesía... les encuentro forma y nacen las canciones. No siempre tiene que ser algo que viví pero el punto de partida sí que es mi pensamiento y mis opiniones". Y en cuanto a tu opinión personal, tú que también sueles tener letras de compromiso social... ¿crees que es importante que los artistas se "mojen" política y socialmente? Parece que los fans lo piden cada vez más con ciertos temas de la agenda política, por ejemplo. "Bueno, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que sienta con su arte. Cualquier cosa que se haga sin sentirlo va a ser feo y es necesario que haya todo tipo de expresiones artísticas. Creo que todas son válidas, a mí personalmente me importa más lo genuino de los artistas. Es cierto que a mí me gusta más cuando un artista se empapa con estas cuestiones, pero también me gusta de todo y depende del momento en el que lo quiera escuchar".

"El nuevo álbum tendrá 12 canciones e incluye colaboraciones, algo nuevo para mí" ¿En qué proyectos trabajas actualmente? "Ahora estoy a full con el disco, terminándolo y pensando en el vivo. Eso es lo principal por ahora en mi cabeza y obviamente cuando se reactive un poco todo seguramente vengan más cosas pero ahora mismo esto es mi meta". ¿Y en qué punto está ese álbum? ¿Qué me puedes contar sobre él? "Va bien, por ahora es el trabajo más largo que voy a sacar, con 12 temas. Tiene algunos de los que ya presenté y es muy variado, porque va desde el estilo de "Que se mejoren", más rockero, hasta guitarras acústicas y melodías sin batería. No sé, está pasando por varios lugares y creo que está bueno porque le dimos el tiempo de maduración necesario y creo que va a tener cosas novedosas. Saldrá en octubre de 2021 aproximadamente, no lo confirmo todavía porque siempre se puede correr pero creo que octubre será la fecha". ¿Hay alguna colaboración del álbum que puedas desvelar? "No puedo desvelar ninguna porque no está confirmado nada pero sí está confirmado que habrá colaboraciones, lo cual también es nuevo porque nunca había colaborado con nadie aún y me gusta esa novedad". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Valentín Oliva (@wos.ds3)“ “ En el caso de hacer alguna, ¿hay algún artista que te gustaría en especial? "Estoy en conversación con algunos pero no quiero desvelarlo que me gustan las sorpresas (risas)". ¿Vendrás a España a presentarlo en vivo? "La intención es esa, sí. Estoy con muchas ganas de ir a España porque llevamos para ir desde el año pasado y no se pudo por la pandemia. Teníamos planeado dos fechas así que yo creo que será de los primeros lugares en tocar. Tengo unas ganas... solo fui a Madrid para la Red Bull de 2019 y no pude volver, entonces me quedé con muchas ganas de encontrarme con mi gente de allí pero con mis temas".

"El freestyle es parte de mi esencia y no quiero deshacerme de él" Ahora que mencionas la Red Bull... eres campeón internacional y de la FMS Argentina en 2018, toda una estrella del freestyle... ¿volverás algún día a las batallas? "Yo no lo descarto, la verdad. Yo nunca me retiré definitivamente, simplemente no estaba con ganas de seguir, y ahora tampoco, pues la situación de pandemia no me motiva y más sin gente, que yo creo que aporta mucha energía a las batallas. Entonces no lo veo ahora mismo pero siento que cuando todo se reactive y pueda estar en movimiento, creo que esa chance puede aparecer. Voy a escuchar mis ganas y veremos... digo que no lo descarto pero tampoco es algo que tenga en la cabeza. Nunca lo descarto por completo porque obviamente es algo que me gusta mucho". Y aunque no hagas batallas, ¿sigues practicando freestyle? "Sí, de vez en cuando, pero sí. El freestyle es algo que creo que me va a acompañar durante un tiempo largo porque forma parte de mí. Cuando compongo tiro freestyle, en mis shows hay freestyle... no quiero deshacerme de esa parte de mi esencia porque todo lo que fui creando nace de improvisar". Tu batalla con Aczino en la Red Bull Internacional de 2019 es la más vista en Youtube de la historia de la Batalla de los Gallos. De todas tus batallas, ¿cuál dirías que es tu favorita o la que más disfrutaste? "Es difícil porque disfrutar como tal no se disfruta, yo creo que las sufro y luego ya las disfruto (risas). Pero creo que si tuviera que quedarme con alguna, me quedaría con las primeras, cuando empecé siendo chico. O capaz alguna de FMS, que el formato tan largo te permite dar más de sí. No sabría decirte una puntual, la verdad". ¿Qué piensas de la proyección mediática que está teniendo el freestyle en el mundo? Nació siendo una cultura underground y ya roza lo mainstream. "Yo creo que es increíble haber podido formar parte de esa evolución y explosión que ha sufrido el freestyle. Antes era algo muy nuevo y ahora al menos ya se sabe de qué se habla cuando se nombra. Pero creo que todavía le queda mucho por crecer porque es muy bonito su crecimiento de ahora".