Moncho Chavea y Original Elías cuentan todo de "La Cafetera"

Puede que sea enero y que todos estemos helados de frío. Sí, pero eso no ha sido un impedimento para que Original Elias, Moncho Chavea, Omar Montes, Yotuel, Nyno Vargas y Beatriz Luengo suban las temperaturas y nos pongan a bailar con “La cafetera”. Un nuevo hit urbano flamenco cantado por algunos de los máximos exponentes nacionales e internacionales de la música de los últimos años… Un bombazo que tiene influencias de distintos estilos como el flamenco, la salsa, el reguetón y muchos otros.

Cuenta con la producción de Moncho Chavea, productor y artistazo que, por supuesto, también canta en este tema. ¿Quién ha dicho que solo existe "la canción del verano? Porque "La Cafetera" promete convertirse en el nuevo himno de este invierno. Hablamos con Original Elías (@original_eliass) y Moncho Chavea (@chaveareal) para descubrir todos los detalles de este lanzamiento que tanto está gustando al público.

P.- ¿Contentos con la acogida de "La Cafetera"?

Original Elías.- Sí, la verdad es que sí. Ha sido otro acierto. Venimos de "Rakata" que ya sabes que es un palo más. Ha sido algo increíble y estamos muy contentos. En un mes 6 millones 100 mil views.

Moncho Chavea.- Es una barbaridad.

P.- ¿Sois conscientes de la cantidad de gente que es 6 millones 100 mil personas?

MC.- Qué va... (risas)

OE.- Yo creo que si lo vemos juntos nos da algo.

MC.- ¿Tú sabes que Madrid tiene como 7 millones de habitantes? O sea que la población de Madrid ha escuchado "La Cafetera".

OE.- La verdad es que sí y viene muy bien para saber si lo siguiente que vas a sacar tiene sonido porque tú haces una prueba y ves rápidamente si la gente se pone a ver vídeos, a darle bombo a la canción. A mí TikTok me ha venido muy bien, de hecho, me muevo mucho y me encanta.

MC.- Es un método brutal, se ha globalizado todo. Es un método de difusión brutal, nos ha venido bien porque ha venido en nuestra era. Yo cuando pienso en los discos, en los CDs y ahí no nos pilló. No sabemos lo qué es hacer un CD y hacer firmas de discos. Ahora todo es digital y, claro, hemos tenido bastante suerte en que el mundo esté tan tan globalizado y estemos todos tan juntos. Uno está aquí y otro en Chicago y hablas con él cuando quieres. Es muy fácil ahora, antes no se podía. Es una factor importantísimo en nuestra carrera.

OE.- Y yo, mucho también. Sobre todo en el primer tiempo que acaba de salir el tema, por ejemplo, en unos meses ya no. Yo de "Rakata" ya no leo los comentarios, pero de "La Cafetera" por supuesto que sí.

OE.- Sí, que a mí con mis amigas. Lo he visto (risas). Lo he leído 20 veces. Se nota que Nyno no está con Omar, se nota que Yotuel no está con nosotros porque tenemos mucho trabajo y da la casualidad de que uno está en Miami, otro en España y otro por Algeciras. O sea que nunca solemos estar juntos. Es difícil. Y ese comentario está el primero tío.

"TikTok es un factor importantísimo en nuestra carrera"

P.- ¿Qué canción escuchas ahora que no podéis parar de escuchar?

MC.- A mí me flipa "Pick up the phone", que es una canción de Travis Scott.

P.- Pero esa canción no es nueva ¿no?

MC.- No, lo que pasa es que como está censurada para mayores de 18 tuvo muy poca repercusión y yo...

P.- Tú tuviste que esperar a tener los 18, claro.

MC.- (Risas) Sí, exactamente.

OE.- Yo escucho un tema muchísimo que se llama "Habla Matador" de El Taiger.

MC.- Sí, ese tema está chulo.

P.- Hace unos meses, Elías, nos dijiste que tu sueño sería hacer una colaboración con C. Tangana. Ahora que Omar está a punto de sacar la suya, ¿crees que estás más cerca?

OE.- Hombre pues... Eso ya está ahí. Cualquier día que estemos con el primo C, se lo diremos a ver si quiere un flow gitano reguetón.

MC.- El caso es que al público le guste que C. Tangana saliese con nuestro flow.

OE.- Yo creo que sí, imagínate al Madrileño liándola.

MC.- Tú verás.

P.- Tú, Moncho, nos dijiste que empezaste en la música como un hobby, ¿qué tres sueños habéis cumplido gracias a la música?

MC.- El primer sueño y el que más me ha calado y ha sido más importante es lo de los viajes. Ha sido brutal el saber que el por mi música estoy viajando y visitar los Estados Unidos. Siempre había soñado con eso. He tenido la suerte de estar en Nueva York, Miami y es una pasada. Y saber que es por mi música me flipa. Creo que Elías dirá lo mismo.

OE.- Sí, lo mismo. Exactamente. De hecho, la primera vez que fuimos a New York fue por nuestra música y casi nos morimos de vivir esa experiencia.

MC.- Mira, los relojes, las joyas, los coches son cosas materiales. Nuestros coches son muy bonitos, están guapos, pero van a sacar otro que va a ser más nuevo y va a perder su valor. Pero el recuerdo que te queda del viaje que has ido allí y lo que has vivido, eso no va a pasar de moda. Eso se te queda. No considero lo material como un sueño. Mi sueño no era tener un cochazo. Las experiencias no se pueden quitar.

OE.- Yo siempre he soñado con ganar discos de Oro y de Platino, siempre.

MC.- Es un reconocimiento.

OE.- Sí, es un reconocimiento a ti como artista. Para mí, es un sueño cumplido.

MC.- Otro sueño ha sido quitar a mi madre de vender en la calle. De verla a la pobrecilla con una caja de cartón enfermita que la tengo. Tener en mi mano la posibilidad de decirle que no trabaje más.