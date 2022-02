Elisa Gold: "Tengo una colaboración muy fuerte a nivel mundial"

Mujer todoterreno. Esa sería la definición perfecta para Elisa Gold (@elisadepanicis). Conocida por participar en numerosos reality shows como Gran Hermano o Supervivientes y arrasar en las redes sociales, ahora busca una oportunidad en la compleja industria musical.

Esta vez nos sorprende con “Dale”, un tema destinado a ser un hit que te engancha desde la primera vez que lo escuchas. Pero no es una coincidencia, el beat es una producción de Tuny D, conocido por sus temas con Sebastian Yatra o Justin Quiles. Charlamos con Elisa para descubrir por qué ha decicido dar este paso tan importante en su carrera y de sus planes para este 2022. ¡Dale!

P.- Hace un año tomas la decisión de lanzarte a sacar música, ¿por qué das ese paso?

R.- A ver el covid nos ha cambiado mucho. Ha cambiado la trayectoria de nuestra vida y para mí cada cambio es una oportunidad. Me pilló justamente en México y me tuve que quedar y hacer algo. Decidí retomar mis clases de canto, la verdad, es que mi profesor Miguel Ángel es mi ángel. Me ayudó muchísimo a desarrollar la parte vocal y artística. Cada día hacíamos dos horas de entrenamiento y para mí eran dos horas de desahogo. Al final del confinamiento, me sentía preparada para dar un pasito más en el tema musical. Así que me animé a presentar una canción y así fue.

P.- ¿Y por qué Elisa Gold como nombre artístico?

R.- Todas las chicas tenían un nickname. Entonces, de pequeña yo era la Gold porque me gustaba el dorado, cada cosa que tocaba la transformaba de dorado y todo este rollo. También mi abuela se llamaba Dorado en italiano y tengo ese mismo nombre, me encanta. Todo el mundo me llamaba la Gold, hasta que con 23 o 24 años que ya empecé a salir en televisión y de nuevo puse mi apellido. Para volver atrás, retomé mi Elisa Gold de siempre.

P.- Siendo italiana, ¿cómo aprendiste a hablar español tan bien?

R.- Hablo cinco idiomas. La primera vez que me acerqué al español fue con un ex novio que tuve a los 15 años, él era peruano y me enseñó todas las canciones que escuchaba y me enamoré de ellas. Y de ahí aprendí el español. Aunque sé más idiomas, diría que el español es el idioma con el que me siento más cómoda.

P.- Hace nada presentaste "Dale", ¿te esperabas que tanta gente escuchase tu música?

R.- La verdad es que con la primera canción sí que estaba más indecisa. En esta ya no, dije si gusta gusta y si no gusta no pasa nada. Realmente estoy muy contenta porque la gente no me conocía a nivel musical, donde tengo mucho éxito es en las redes sociales, pero acabo de abrir mi canal de YouTube. Es como empezar de nuevo, con cada éxito me alegro muchísimo. Quiero hacer más cosas, quiero que la gente que escuche mi música pueda interactuar.

P.- Una de las cosas que más llama la atencion de "Dale" es el beat, que está producido por Tuny D. ¿Cómo surge esta unión?

R.- Una amiga mía es amiga de Balvin y de su manager. Le pedí que me pusiera en contacto para que me echase una mano. Fabio me dijo que si iba a Colombia me presentaría a todo el mundo así que no lo dudé y me planté en Medellín. Allí me presentaron a varios productores y tuve mucha conexión con Tuny. Me encanta el beat.

"Sería un sueño trabajar con Christina Aguilera y Nathy Peluso" P.- Él ya ha producido a Sebastian Yatra, Justin Quiles... ¿Con quién te gustaría colaborar? R.- Sebastian Yatra es muy dulce, muy romántico, me gustaría trabajar con él más adelante. Para mí, Justin Quiles tiene mucho éxito en lo suyo. Pero a mí me gustaría trabajar con los Gs como Nicky Jam o con otras mujeres. Me ha gustado mucho la canción que ha hecho Christina Aguilera con Nathy Peluso. Hacer algo con ellas sería mi sueño. P.- Hablando de Nathy Peluso, ¿sigues a los artistas de España? R.- Sí, Nathy es una excelente artista, muy innovadora, también viaja mucho y canta muchos estilos, así que ole ella, porque siempre nos quieren etiquetar con algo y realmente cambiar y hacer lo que nos da la gana es lo mejor. Un día te sientes de una forma y al siguiente de otra. P.- ¿Qué quieres transmitir con tu música? R.- Yo lo que quiero transmitir es un poco mi esencia, me gusta divertirme, me gusta bailar. Muchos años he trabajado de gogó en Ibiza con los mejores djs y mi objetivo era animar a la gente y que se lo pasase bien. A día de hoy que mis canciones suenen en una discoteca, en el coche o en un vídeo y aporten felicidad a la vida de los demás ya me llega. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de ELISA GOLD ��⭐️ (@elisadepanicis)“ “ P.- Tienes más de un millón de seguidores en Instagram. ¿Te afecta a la salud mental que tanta gente esté viendo lo que haces? R.- No, realmente no me afecta. Ha llegado todo poco a poco. Desde pequeña tengo bastante éxito porque me encanta sacarme fotos. Para mí las redes también son una forma de arte. Empecé en Supervivientes, luego Hombres y Mujeres y otros programas. Por eso quiero juntar a toda la gente que me sigue con mi música.